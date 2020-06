Parkrun startet i Bushy Park i Teddington utenfor London i 2004. Parkrun går ut på at det hver lørdag morgen året rundt arrangeres et 5 km løp i en "park nær deg". I dag er det mer enn 1600 Parkrun i 20 land med over 3 millioner løpere totalt.

Vil inspirere mennesker til å bevege seg mer

World Athletics (WA) har 214 medlemsland og målet med samarbeidet med Parkrun er å inspirere mennesker rundt om i verden til å komme seg i aktivitet og fortsette å bevege seg ved å bli med i et lokalt Parkrun.

Målet med samarbeider er blant annet å starte opp med permanente Parkrun i vertsbyene og vertslandene for idrettsarrangement i regi av World Athletics. Dette inkluderer blant annet verdensmesterskapene i friidrett som i 2021 arrangeres i Oregon og i 2023 i Budapest.

Administrerende direktør i World Athletics, Jon Ridgeon, uttaler at Parkruns formål stemmer perfekt overens med idrettens globale ambisjoner for de neste fire årene.

– Vi har nettopp godkjent en strategisk plan som har som hovedmål å bruke friidretten til å skape en sunnere og bedre verden. Ved å innlede dette nye samarbeidet med Parkrun håper vi å få verdens befolkning til å bevege seg mer. Vi vet at mange flere mennesker rundt om i verden nå under koronanedstengningen har startet med å løpe. Dette er naturlig siden løping er den enkleste og mest tilgjengelige av alle idretter. Vi ønsker å oppmuntre disse menneskene til å fortsette med sine nye treningsrutiner når livet etter hvert kommer tilbake til normalen igjen. Å gjennomføre et ukentlig Parkrun er en utmerket måte å holde treningsmotivasjonen oppe på, uttaler Ridgeon i en pressemelding.

Parkrun-administrerende direktør Nick Pearson sa at begge organisasjonene er fast bestemt på å få flere til å løpe for helse, kondisjon og glede.

– Vi tror at det å finne positive måter å knytte bånd mellom mosjonister og eliteidrett på har flere fordeler og vil gi et bredere engasjement. Trening og fysisk aktivitet er mer tilgjengelig og bærekraftig der idrettsorganisasjoner samarbeider og jobber mot gjensidige mål, uttaler Pearson.

Parkrun 5 plasser i Norge

I august 2017 ble Parkrun for første gang arrangert i Norge, nærmere bestemt Tøyen Parkrun i Oslo. I dag eksisterer det Parkrun følgende fem plasser i Norge: Tøyen Parkrun (Oslo), Stavanger Parkrun, Løvstien Parkrun (Bergen), Festningen Parkrun (Trondheim) og Dømmesmoen Parkrun (Grimstad).



I april 2019 gikk starten for tidenes første Parkrun i Japan. Nærmere bestemt i parken Futakotamagawa rett i utkanten av Tokyo sentrum. (Foto: Bjørn Johannessen)