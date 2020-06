Det er nå klart for det det siste av tre løp i en serie som arrangeres av Gneist og Gular, denne gang på Fana Stadion i Bergen. De lengste distansene her vil være 10 000 meter for menn og 5000 meter for kvinner. På 10 000 meter stiller Sondre Nordstad Moen som en av favorittene, men arrangørene har også fått tak i en av Danmarks beste langdistanseprofiler, Thijs Nijhuis. Og igjen vil vi her få et oppgjør mellom løps- og triatlonspesialistene. De tre gode triatlonutøverne Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes stiller her opp mot Marius Vedvik, Eivind Øygard, Zerei Kbrom Mezngi, i tillegg til altså Sondre Nordstad Moen og Thijs Nijhuis og en rekke andre gode løpere.

På Perseløpet den 30. mai var det nettopp de tre triatletene som tok hele premiepallen foran Marius Vedvik og Eivind Øygard, noe som Marius etterpå omtalte som en fadese. Han har nok sikkert ambisjoner om å være med på premiepallen etter 10 000 meteren på Fana Stadion.

Sondre Nordstad Moen viste sterk form da han satte ny europarekord på 25 000 meter under Impossible Games på Bislett.

Det er i dag 33 påmeldte på mennenes 10 000 meter, de blir sannsynligvis fordelt over tre heat. I det beste heatet vil det være flere løpere som er gode for tider under 30 minutter.

På 5000 meter møtes de beste kvinnene fra det forrige stevnet i denne serien der det ble løpt 3000 meter. Riktignok stiller ikke vinneren Ine Bakken, men de neste på resultatlisten skal løpe 5000 meter: Hilde Brennskag , Lina Rivedal, Eli Anne Dvergsdal og Anita Iversen Lilleskare. De to siste er fjelløpsspesialister som også har erfaring med baneløp. Men de vil nok kunne bli utfordret av en som regnes som gateløpsspesialist, Adele Henriksen. Hun deltar sjelden på baneløp, men i fjor løp hun Hytteplanmila på 35:36, og hvis hun er i like god form i år så kan hun utforde alle sine konkurrenter.

Stevnet vil også ha øvelsene 800 meter, 300 meter og 3000 meter hekk.

Stevnet vil på streamet, sannsynligvis på Gneist Friidretts Facebooksider (informasjon kommer).