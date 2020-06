Tirsdag kveld ble dag 2 av Boysen Memorial arrangert på Bislett. Av "kondisøvelser" var det 800 m som stod på programmet. 5 heat for kvinner og 9 for menn.



A-heatet

Med erfarne Andreas Roth som fartsholder ble første 200 m passert på 26 sek. I rygg på Roth lå Filip med Jakob tett bak. 400 m ble pasert på 52,5 og 600 på 1.18. Da lå fremdeles Filip i tet av de to brødrene. Men på oppløpet gikk Jakob opp på siden av Filip og fikk til slutt en drøy meter på sin storebror da målstreken ble passert. Begge kom i mål på 1.46-tallet. Jakob på 1.46,44 og Filip på 1.46,74.



– Jeg tror det er mange som ser på meg litt annerledes nå som jeg er en 1.46-løper enn 1.49. Det er ganske deilig å kvitte meg med de mytene om at jeg er veldig treig. Jeg viser hva jeg er god nok til i dag, og det er mer enn bra nok på 1500, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK etter løpet.



Fra tidligere hadde Jakob 1.49,40 som pers fra 2017, mens Filip hadde 1.47,79. Begge satte altså solid ny pers denne kvelden.



Danske Kristian Uldbjerg Hansen tok 3. plassen på 1.48,42, mens Didrik Hexeberg Warlo, Tyrving IL ble tredje beste norske på 1.48,72.





Jakob og Filip takker Andreas Roth for jobben som fartsholder. (Foto: Samuel Hafsahl)



Bak brødrene Ingebrigtsen var det danske Kristian Hansen (398) som var raskest. Tett fulgt av Didrik Warlo og Sigurd Tveit (155). (Foto: Samuel Hafsahl)

Heat: A

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 249 Jakob Ingebrigtsen Sandnes IL 1,46,44 2 246 Filip Mangen Ingebrigtsen Sandnes IL 1,46,74 3 398 Kristian Uldbjerg Hansen Aalborg Atletik & Motion 1,48,42 4 330 Didrik Hexeberg Warlo Tyrving IL 1,48,72 5 155 Sigurd Tveit Kristiansand Løpeklubb 1,48,82 6 34 Markus Einan BUL, IL i 1,50,09 7 50 Tobias Grønstad BUL, IL i 1,50,73 366 Per Andreas Roth Ullensaker/Kisa IL Friidrett DNF





B-heatet

I likhet med A-heatet hadde også B-heatet en erfaren fartsholder - nemlig Håkon Mushom.

Første runde ble passert på 54,93 med Moa Bollerød tettest på haren - etterfulgt av Kjetil Gagås. Disse fikk en liten luke til resten av feltet og 600 ble passert på 1.22. På oppløpet var de tre første plassene tidlig avgjort. Bollerød vant på 1.50,14 foran Gagås på 1.50,94. Tredjeplassen gikk til Leon Douglas Mjaaland på 1.52,45.





Moa Bollerød sikrer seieren foran Kjetil Gagås i B-heatet. (Foto: Samuel Hafsahl)



Leon Douglas Mjaaland kom på 3. plass med 1.52,45. (Foto: Samuel Hafsahl)

Heat: B

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 266 Moa Abounnachat Bollerød Sem IF 1,50,14 2 58 Kjetil Brenno Gagnås Børsa IL 1,50,94 3 31 Leon Samuel Douglas Mjaaland BUL, IL i 1,52,45 4 101 Thomas Strønstad-Løseth Gneist,IL 1,54,01 5 230 Ole Sivert Røyrhus Ranheim IL 1,54,56 6 172 Jørgen Kåshagen Moelven IL 1,54,60 7 262 Sondre Rishøi Sarpsborg IL 1,54,98 166 Håkon Mushom Lyngdal IL DNF





C-heatet

Håvard Fluge Petterson passerer 200 m i tet på 29 sekunder. Etter 400 m er det Simen Seeberg-Rommetveit som ligger i tet og passerer på 58,42, med Thomas Jefferson Byrkjeland i rygg.

Da 600 m passeres på 1.26 tar Ole Jakob Høsteland Solbu over ledelsen. Denne gir han ikke fra seg og vinner på 1.54,37. Nærmest følger Magnar Fossbakken Lundberg på 1.55,90 og Byrkjeland på 1.56,01.



Ole Jakob Høsteland Solbu vant C-heatet foran Magnar Lundeberg (bak til venstre) og Thomas Jefferson Byrkjeland (til høyre). (Foto: Samuel Hafsahl)



Magnar Lundeberg (132) og Thomas Jefferson Byrkjeland i kampen om 2. plassen. (Foto: Samuel Hafsahl)

Heat: C

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 400 Ole Jakob Høsteland Solbu Ås IL 1,54,37 2 132 Magnar Fossbakken Lundberg Hommelvik IL 1,55,90 3 321 Thomas Jefferson Byrkjeland Tjalve, IK 1,56,01 4 46 Simen Seeberg-Rommetveit BUL, IL i 1,57,59 5 350 Håvard Fluge Petterson Tønsberg Friidrettsklubb 1,58,21 6 282 Snorre Sliper Bonesmo Strindheim il 1,58,83

Øvrige heat



Heat: D

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 112 Robin Wathne Nedrehagen Gular, IL 1,55,85 2 113 Sondre Arne Hoff Gular, IL 1,55,89 3 395 Ådne Norland Vollan I.K. 1,57,02 4 136 Marius Ingebrigtsen Idrettslaget Skjalg 1,58,88 5 20 Bendik Schartum Thorbjørnsen BUL, IL i 2,00,89 6 183 Sondre Martinsen Nesodden IF 2,02,49 261 Sindre Fredriksen Sarpsborg IL DNS 392 Theodor Berre Jacobsen Vidar, Sportsklubben DNS

Heat: E

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 47 Simon Nebijo Karlsen Steinshamn BUL, IL i 1,56,40 2 171 Andreas Grimerud Moelven IL 1,56,96 3 9 Kristoffer Sagli Aure IL - Friidrett 1,57,04 4 254 Benjamin Olsen Sarpsborg IL 1,57,58 5 345 Syver Røinaas Tyrving IL 1,58,16 6 332 Halvard Grape Fladby Tyrving IL 1,58,85 7 295 Bendik Lillemoen Skaalerud Tjalve, IK 2,00,55

Heat: F

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 264 Brage Henden Nybakk Sem IF 1,59,01 2 111 Oddne Kristoffer Teigenes Gular, IL 1,59,54 3 37 Nils Christian Christensen BUL, IL i 2,00,31 4 178 Sivert Juven Nesbyen IL Friidrett 2,00,91 5 255 Elias Røyneberg Sarpsborg IL 2,01,08 6 374 Andreas Fjeld Halvorsen Vidar, Sportsklubben 2,02,58 7 387 Nikolai Solum Vidar, Sportsklubben 2,03,30 181 Mads Gravråk Hjort-Larsen Nesodden IF DNS

Heat: G

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 162 Fredrik Riste Kristiansen Lillehammer IF 1,58,88 2 303 Jørgen Hågensen Tjalve, IK 1,59,06 3 394 Sindre Strønstad-Løseth Viking, TIF 1,59,76 4 335 Jørgen Johan Bjørtomt Tyrving IL 2,02,16 5 450 Jonas Krossøy Ullensaker/Kisa IL Friidrett 2,02,45 6 343 Sigurd Clementsen Tyrving IL 2,03,34 7 362 Johan Sebastian Steenfat Evensen Ullensaker/Kisa IL Friidrett 2,04,89 8 10 Mathias Lillehagen Aure IL - Friidrett

Heat: H

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 402 Elyas Tesfamichael Negassi Lillehammer IF 2,02,34 2 188 Trym Fjøsne-Hexeberg Nittedal IL 2,02,40 3 68 Anders Skeie Haugene Drøbak-Frogn IL 2,10,37 4 309 Lars Wold Møller Tjalve, IK 2,10,53 5 337 Leonhard Åserud Spidsø Tyrving IL 2,10,84 170 Karsten Alexander G. Kopland Modum Friidrettsklubb DNS 365 Nani Kula Ullensaker/Kisa IL Friidrett DNS 360 Henrik Schultze Toverød Ullensaker/Kisa IL Friidrett DNS

Heat: I

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 378 Filip Osnes-Ringen Vidar, Sportsklubben 2,10,73 2 338 Lewis Alexander Kjemhus Tyrving IL 2,11,08 3 358 Erlend Magnus Homble Ullensaker/Kisa IL Friidrett 2,12,03 4 28 Hamza Mohammad BUL, IL i 2,12,77 5 187 Tobias Finstad Mandt Nittedal IL 2,15,08 6 175 Tormod Pålsrud Aune Moss IL 2,15,66 7 102 Nii Mensah Narh GTI Friidrettsklubb - gr. 2,20,85 382 Jens Kristian Aas Vidar, Sportsklubben DNS





HER kan du se, og kjøpe, flere bilder fra Boysen Memorial



Les reportasje fra kvinnenes 800 m HER

Les reportasje fra mennenes 5000 m HER

Les reportasje fra kvinnenes 5000 m HER



Komplette resultatlister tirsdag



Hele stevnet ble streamet på Tjalves Facebook-side.



Les forhåndsomtale på kondis.no