Løpet var et rent eliteløp for menn, og seks av ni fullførende noterte ei tid under 15 minutter. David Nilsson hadde hjelp av hare på de 2 første kilometerne, og han var også til en viss grad pressa av nummer to og tre, Jonas Leandersson og Emil Danielsson, som løp på henholdsvis 14.04 og 14.05.

– Jeg er veldig godt fornøyd! Det var tøft i dag, og jeg begynte å bli sliten allerede etter 2,5 km, men jeg fokuserte på teknikken og prøvde å springe avslappa, fortalte 33-åringen til friidrott.se etter løpet.

Fra før har David Nilsson satt svensk rekord på halvmaraton med 1.02.09 og maraton med 2.10.09, men han har i ettertid mista begge disse rekordene. Nå gjenstår det å se hvor lenge han får beholde 5 kilometer-rekorden. Sammenlignet med den norske, som Jakob Ingebrigtsen satte i vår med 13.28, er ikke den svenske alt for sterk. Faktisk er det hele sju norske løpere som i år har løpt fortere på 5 km gateløp enn det Nilsson nå gjorde.

David Nilsson er en meget allsidig og konkurranseglad løper. I fjor høst ble han nordisk mester i terrengløp, og for et par uker siden satte han pers på 10 000 m med 28.32,82 i Långlöparnas Kväll på Stockholm stadion. Da ble han nummer to, og hele fire svensker løp under 29 minutter. I tillegg satte Emil Millán de la Olivas svensk juniorrekord med 29.19,03. Carolina Wikström vant kvinneklassen på sterke 32.46,94.

Tidligere i sommer ble det satt dansk rekord på 5 km, ved Thijs Nijhuis med 13.57 i et eliteløp i Flakkebjerg. Dermed er den svenske 5 km-rekorden ett sekund dårligere enn den danske. Den svenske rekorden på 5000 m baneløp tilhører Anders Gärderud og er på 13.17,59, satt helt tilbake i 1976.





David Nilsson under nordisk mesterskap i terrengløp i Kristiansand i 2016. Der ble han nummer to. (Foto: Kjell Vigestad)