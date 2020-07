For litt over tre år siden kom Harstadværingen Trond Arne Liavik inn som ny kondisreporter i Nord-Norge. Selv om han bor i Harstad, løp han den gangen for Tromsøklubben Northern Runners - og han har senere skrevet om mange arrangementer fra Lofoten i sør til Tromsø i nord.

Nå er han primus motor i Harstad sin egen løpegruppe; "Team 6847- run & ski" (Harstad ligger 68° 47' nord) - en løpegruppe som nå har 544 medlemmer på sin lukkede facebookgruppe - og som arrangerer masse spenennde lokale treninger og løp.

Kondisreporteren og 6847-ildsjelen har nå hatt besøk hjemme i Harstad av vår sjefsløypemåler Vidar Dvergedal, og 7. juli ble han vår nye autoriserte løypemåler og klar for å måle løyper i regionen.



- Jeg tenker på eget initiativ å måle opp 10-kilometer-ruta i forbindelse med Harstadkarusellen. Dette både som ledd i egentrening, skaffe erfaring, samt at traseen da endelig blir kontrollmålt. - I tillegg blir jeg å måle opp Nupen Halvmaraton (VRC) for egen del, sier Trond Arne.

- Jeg har foreløpig ingen offisielle oppdrag, men det kommer nok.

- Opplæringa var veldig bra, og Vidar er jo en erfaren mann på området, presiserer Harstadværingen.

Noen Aha-opplevelser under opplæringen?

- Jeg ser jo at samspillet mellom kontrollør og arrangør er viktig ved kontrollmålinga slik at man måler opp nøyaktig den traseen som faktisk blir brukt ved arrangementet. Korteste vei blir jo målt opp og da er det viktig å vite om arrangør tenker å sette opp fysiske sperringer ved f eks veikryss - og hvor disse blir plassert. Ellers ser jeg at kalibrering av måleutstyr er viktig, sier Trond Arne som nå også kan titulere seg "Autorisert løypemåler".

Les mer om kontrollmålte løyper HER

Trond Arne er en moromann med mange morsomme påfunn. Her ei løype han løp i Tromsø for et par år siden. Denne løypa har han ingen planer om å kontrollmåle.