Begge dei to favorittane, Arvid Haugen og Therese Falk, styrka posisjonen sin gjennom den tredje etappen i Bømlo Ultrafestival. Rett nok måtte Therese gjera det ho ikkje er så glad i, nemleg å springe opp på og ned av fjell, men likevel var ho halvanna time framføre kvinne nummer to, Jeanette Vika, i mål.

- No som eg er ferdig med Siggjo er eg kjempelukkeleg, for eg er ikkje fjellgeit, fortalde Therese Falk i eit intervju med Vestlandsrevyen på NRK. Både vidoen og bileta fortel om nok ein solskinsdag, og sjølv om det ikkje akkurat var nokon tropevarme, så var det ifølgje vinnaren av herreklassen, Arvid Haugen, meir enn varmt nok. Han oppsummerte på følgjande vis på Facebook-sida si:

"Bømlo-varmen har slått til som vanlig - 5 liter vatn gjekk med på dagens etappe. 6.08 er ei saftig forbedring frå 2019 (6.45) superfornøyd her i sola. No blir det is og kaffe."

Seks menn og to kvinner fullførte langløypa på 63 km, medan to menn og ei kvinne sprang den korte på 30 km. Etter tre etappar er det sju løparar som heng med i samandraget i langversjonen og to i den korte. Med så lange og tette etappar er det ein prestasjon i seg sjølv å fullføre.





Therese Falk trivst ikkje like godt i ulendt terreng som på slett asfalt. Heldigvis for henne får ho mest av det siste i Bømlo Ultrafestival. (Foto: arrangøren)





Primus motor for festivalen, Peter Tubaas, får tid til det meste - arrangere, springe langløypa i velbrukte sko, fotografere og inpsirere. (Foto: arrangøren)

Resultat dag 3 Mosterhamn med Siggjo – 63 km Menn 1 Arvid Haugen 06.08.13 2 Jørn Carlsen 07.23.12 3 Ole Erik Flatin 08.03.59 4 Magnus Thorud 08.03.59 5 Peter Tubaas 08.15.11 6 Terje Lyngstad 10.14.56 Kvinner 1 Therese Falk 06.33.35 2 Jeanette Vika 08.03.59 30 km Menn 1 Bjørn Håvard Bjørklund 03.11.01 2 Geir Dybdahl 03.50.03 Kvinner 1 Elisabeth Esperø 03.19.00 Anne Britt Bringedal DNF Samanlagt etter tre dagar Fulldistanse kvinner 1 Therese Falk 17.15.09 2 Jeanette Vika 21.36.05 Fulldistanse menn 1 Arvid Haugen 16.49.37 2 Peter Tubaas 21.27.32 3 Magnus Thorud 21.36.05 4 Ole Erik Flatin 21.36.05 5 Terje Lyngstad 26.10.10 Halvdistanse menn 1 Bjørn Håvard Bjørklund 9.13.37 2 Geir Dybdahl 9.52.39



Elisabeth Esperø fullførte kortløypa på 30 km i fin stil. Også i denne løypa fekk var avstikkaren opp til toppen av Siggjo lagt inn. (Foto: arrangøren)



Bømlo har mange bruer, og her er det Terje Lyngsad og Torbjørn Hammersland som har klatra opp på ei av dei. (Foto: arrangøren)



Reportasje frå førsteetappen i Bømlo Ultrafestival

Reportasje frå andreetappen i Bømlo Ultrafestival

Fleire bilete og meir om festivalen på løpets Facebookside