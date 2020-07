Før løpet i går hadde Hedda Hynne løpt på 2.03,54 som best, under et stevne i Espoo i Finland for en måned siden. Nå var nivået på både Hedda og konkurrentene atskillig bedre, og løpet i Bern ble vunnet av irske Ciara Mageean på 1.59,69. Hun satte irsk rekord og var første irske kvinne under 2 minutter. Bak seg hadde Hedda sterke løpere som Ranelle Lamote fra Frankrike og Selina Büchel fra Sveits. Begge har flere medaljer fra EM.

Hedda virka å være svært godt fornøyd med løpet og skrev følgende på Facebook etterpå:

"2.00.72 SB and second place in Bern today🥈 such a good meet and fierce field of women!!🔥 leaving the track wanting more ..."

Et naturlig neste mål vil være å bryte 2 minuttersgrensa. Det har Hedda Hynne gjort to ganger før med 1.59,87 som best. Da var hun bare 5 hundredeler bak Ingvill Måkestad Bovims norske rekord, og det blir spennende å se om hun kan få has på den, enten det skjer i år eller når det forhåpentligvis blir enda flere konkurransemuligheter til neste år.

I stevnet i Bern løp for øvrig nederlandske Mike Foppen en sterk 2000 m, på 4.58,92. Tidligere i år er det bare tre blad Ingebrigtsen som har løpt fortere. Foppen er samme mann som nylig satte nederlandsk rekord på 5 km med 13.31.



1 85 Mageean Ciara Irland IRL 1992 1:59,69 1./I

2 64 Hynne Hedda Norwegen NOR 1990 2:00,72 2./I

3 80 Lamote Renelle Frankreich FRA 1993 2:01,50 3./I

4 19 Büchel Selina KTV Bütschwil SUI 1991 2:01,79 4./I

5 61 Hoffmann Lore ATHLE.ch SUI 1996 2:02,26 5./I

6 60 Hering Christina Deutschland GER 1994 2:02,41 6./I

7 117 Sprecher Sina TV Länggasse Bern SUI 1989 2:08,81 7./I

8 126 Wehrung Lieke Maria TV Cham 1884 SUI 2003 2:09,05 8./I

9 36 Evangelidou Natalia Zypern CYP 1991 2:09,61 9./I

10 17 Bonvin Sabine ATHLE.ch SUI 1994 2:09,78 10./I

11 129 Werro Audrey CA Belfaux SUI 2004 2:16,85 11./I

135 Yarigo Noélie Benin BEN 1985 aufg.





Vi ser Hedda Hynne under innspurten på 600 meteren i Impossible Games der hun løp på 1.29,06. Nå var det ikke så langt unna at hun klarte å holde samme fart i 200 m til. (Foto: Samuel Hafsahl)