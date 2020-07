https://medium.com/stiløping-i-oslo (Bynære og løpvennelige stier i og rundt Oslo)

Stiløping i Oslo:



Lysakerelva opp og ned

12 km stiløping langs fosser og stryk på beste vestkant.

Tekst og foto: Johannes Rummelhoff

Redigering: Christel Blunck

20. juli 2020



Lysakerelva Rundt

🚂🌲⛰🌲⛰🌲🚂

🏃 12 kilometer

⛰ 350 høydemeter stigning

🌲 God blanding av grus, dosert sti, smal og teknisk sti

📸 Variert løvskog, stup og fossefall

🍌 Butikker og kiosker i nærområdet

🚂 Tog til og fra Lysaker

🗺 Gpx-fil til gps-klokke eller gps-app (feks. Gaia GPS).

🔗 Rute på Strava



På grensen mellom Oslo og Bærum, nærmere bestemt fra Bogstadvannet og ned til Oslofjorden, renner Lysakerelva. Naturen er usedvanlig vill til å ligge midt i et villastrøk. Opp gjennom årene har det vært ulik gårdsdrift, møller og hogst langs elva, men de siste årene har skogen fått være i fred og har kunnet utfolde seg fritt. Det har ført til et rikt biologisk mangfold og du finner hele 27 rødlistede arter som er sjeldne og truede langs elven. Skogen er variert og jeg nevner tresorter i fleng: alm, ask, bjørk, gråor, hegg, hassel, osp, spisslønn, svartor, rogn, morell, selje, lind, gran, hassel, bjørk og furu. I tillegg er det rikt med sopp, urter og engblomster. Langs elva mesker skogens konge seg med rogn, osp og selje, fossekallen synger og øretten vaker. Lysakerelva er et lite stykke villmark på vestkanten.

Er du kjent i nærområdet eller om du kanskje har deltatt på løpet Ecotrail kjenner du til denne stien og har erfart hvor krevende det kan være å løpe langs den kuperte elva. Stien snor seg nemlig gjennom løvskogen og klamrer seg fast til det stupbratte terrenget der vannet renner. Hovedstien er tilrettelagt med rekkverk og plank på de mest utsatte stedene. Både for å passe på turgåere og antagelig aller mest naturen. Det går noen sidespor her og der. Her har jeg selv gått på rattata mang en gang på sleipt føre og innimellom greid å redde meg inn ved å klore meg fast i en rot. Mitt råd er: hold deg til hovedstien, far varsomt utenfor.

Jeg tar ofte en løpetur langs Lysakerelva i skillet mellom årstidene. Gjerne på våren eller høsten. Denne turen gikk rett etter løvspretten i våres. Stien var omkranset av uendelig nyanser grønt. Høsten er vel så vakker når klorofyllet brytes ned og løvskogen kler seg i høstens fargepalett.



Lysakerelven er rett og slett en liten åre med naturnærvær. Og det midt mellom villaer og Teslaer. Ta turen og opplev stien selv.



🏃‍♂️ God tur!





🗺 Kort rutebeskrivelse

(detaljert beskrivelse følger nederst)



Turen starter ved Granfossen (eller Lysaker stasjon). Fra fossen følger vi Oslosiden av elva (østsiden) helt opp til Fossum. Fra Fossum følger vi Bærumsiden ned elva tilbake til start.



🎒 Pikk og pakk du bør ha med på turen

På denne turen trenger du kun løpesko og bekledning som passer været. Er føret tørt og bra kan du fint løpe med vanlig joggesko. Er det derimot vått og gjørmete er det en fordel med terrengsko. Stien på Bærumssiden av Lysakerelven kan bli veldig sleip og gjørmete etter regnvær. Mat og drikke finner du på Lysaker, kiosker eller matbutikker i nærheten.



Detaljert rutebeskrivelse

Lysakerelva er faktisk den stien som er lettest tilgjenglig fra Oslo sentrum. Toget til Lysaker tar kun 9 minutter fra Oslo S og går titt og ofte. Jeg pleier å ta toget til Lysaker. Jeg er også ofte på familiebesøk i nærområdet og da løper jeg fra CC Vest. Denne ruta starter på Granfossen der stien begynner. Fra Lysakerstasjon er det enkelt å følge veien oppover langs elven til fossen og stiens start.







Oslosiden av Lysakerelva

Fra Granfossen løper du over brua og oppover langs elva til det dukker opp en sti som går inn i skogen på venstre hånd. Nå er det bare å følge stien hele veien til du kommer til en undergang ved Bærumsveien. Løp gjennom tunellen og videre på stien som fører deg rett fram. Følg den velpreparerte stien helt til du kommer til bebygelse og løper gjennom Elvefaret. Det dukker fort opp en sti som går inn til venstre og tar deg forbi Røa idrettsplass og videre langs elva. Nå er det bare å følge stien som igjen leder deg inn i et villastrøk. Følg Harald Løvenskiolds vei til det kommer en sti på venstre hånd som går under t-baneskinnene. Følg stien videre langs elva til du på ny ledes til bebyggelse og Ankerveien. Løp til venstre på Ankerveien og ned til elva igjen. Her løper du over brua og krysser Lysakerelva og løper inn i Viken.





Bærumsiden av Lysakerelven

Følg stien langs elva mot Fossumveien. Løp videre på gangveien til du krysser Griniveien og kommer til Saga ved Grinidammen. Her er det bare å løpe inn på stien og la den føre deg nedover langs Lysakerelvas stryk og fossefall. Det er dette partiet som byr på virkelig teknisk sti og kupert terreng. Stien tar oss etterhvert ut på Bærumsveien hvor vi må ta til høyre og løpe noen meter på fortauet før vi kan løpe inn på stien som tar oss ned til tunellen under veien. Nå løper vi bare rett fram på stien som går på Bærumssiden. Herfra er det bare å følge stien tilbake til start.





Jeg har hverken møtt elg eller fossekall på mine turer langs Lysakerelven, likevel blir jeg like overrasket hver eneste gang over hvor tett på naturen jeg kan komme midt i et villastrøk. Så om du befinner deg et sted på grensen mellom Oslo og Bærum kan jeg på det varmeste anbefale en tur langs Lysakerelvas stupbratte bredder.



👊 God tur! Vi løpes!



