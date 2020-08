Vi har nå vært opp til Ilsetra på Hafjell noen minutter nord for Lillehammer for å gjøre den siste planleggingen av Kondis sin løpesamling nå i august. Over kan du se mange bilder fra to av turene vi kommer til å gjennomføre. Synes du dette ser interssant ut? Det er fortsatt noen plasser leding.







Alle foto: Marianne Røhme Om du er interessert i å lese mer om samlingen og eventuelt melde deg på, finner du informasjon om dette her: Fortsatt ledige plasser på Kondis sin løpesamling på Hafjell