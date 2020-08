SAKEN OPPDATERES FORLØPENDE MED DE SISTE HEATENE ØVERST

Se bl.a. heat 6: Adele Norheim Henriksen (18) fra ILGular satte ny norsk J19-rekord på 10 000 meter (34:44,7) i sin debut på distansen.



10 000 meter heat 7

20 herreløpere og tre kvinner kjempet i det 7. heatet. Rune Eie fra Stavanger FIK var raskest på 33:29 foran Robert Bue fra Marnardal IL som løp på 33:52. Enda bedre løp de tre kvinnene i heatet med Siren Amalie Seiler fra Kristiansand Løpeklubb best av dem på 35:17. Maryna Novik fra IF Klypetussen avsluttet sterkt og kom i mål på 35:22 rett foran Marianne Andersen fra Kristiansand Løpeklubb som fikk 34:24.



Bilder kommer



RESULTATER HEAT 7

1 269 Rune Eie Stavanger Friidrettsklubb M Vis 33:29 2 282 Robert Bue Marnardal IL M Vis 33:52 3 339 Jonathan Waatevik Gjerpen IF M Vis 34:14 4 277 Martin Ukkelberg Sløgedal Marnardal IL M Vis 34:23 5 281 Bendik Skaalerud IK Tjalve M Vis 34:32 6 273 Arve Listaul Pwc Bil M Vis 34:48 7 271 Siren Amelia Seiler Kristiansand løpeklubb K Vis 35:17 8 274 Elias Angell Spikseth No Team M Vis 35:19 9 260 Maryna Novik IF Klypetussen K Vis 35:22 10 265 Marianne Andersen Kristiansand Løpeklubb - Friidrett K Vis 35:24 11 263 Tor Myhre Vegårshei IL M Vis 35:29 12 261 Jørgen Strøm-Olsen Kristiansand løpeklubb M Vis 35:31 13 267 Nils Peter Andersen BFF M Vis 36:01 14 276 Daniel Wathne Warholm Gjerpen IF M Vis 36:05 15 268 Odd Einar Tveit Stavanger Friidrettsklubb M Vis 36:13 16 280 Jon-Egil Enger Kristiansand løpeklubb M Vis 36:28 17 331 Teklu Gebregziabher Grimstad Løpeklubb M Vis 36:59 18 272 Erik Flatebø Pwc Bil M Vis 37:02 19 333 Sivert Oftedal MHI M Vis 37:31 20 275 Jaroslaw Sosin Grimstad Løpeklubb M Vis 37:36 21 279 Jan Askland Kristiansand løpeklubb M Vis 37:44 22 270 Jan Helge Lislevand Kristiansand løpeklubb M Vis 37:51 - 278 Håvard Wedege Kristiansand løpeklubb M Vis DNF



800 meter x3 heat

Mellom heat 6 og 7 var det tre heat på 800 meter, men der er det foreløpig feil på resultatlistene.



10 000 meter heat 6 / J19-rekord for Adele

Adele Norheim Henriksen (18) fra ILGular imponerte i sin banedebut på 10 000 meter med å vinne det 6. heatet på 34:44. Det er raskere snittfart enn da hun løp 5 000 på Fana 1. juli på 17:25. I fjor var det bare Therese Johaug og Maria Sagnes Wågan som løp fortere. Tiden er så langt vi kan se ny norsk rekord for J19, 5 sekunder bedre enn Live Solheimsdals rekord fra 2015. Det var dagens soleklart beste prestasjon så langt.



Også mellomdistanseløper Trine Mjåland fra Kristiansand Løpeklubb løp en sterk 10 000 meter på 36:07 i det som ser ut til å være hennes banedebut på distansen. ​Beste herreløper i dette heatet med 20 menn og to kvinner var Anders Haslie fra Bxrunning som løp på 35:16.





Adele Henriksen sammen med fartsholderen. Her var det tomler opp både før og etter løpet. (Foto: Kjell Vigestad)





Det var vel 24 runder for langt, men likevel flott tid på 10 000-meter av Trine Mjåland. (Foto: Kjell Vigestad)



RESULTATER HEAT 6:

1 208 Adele Norheim Henriksen Gular, IL - Friidrett K Vis 34:44.7 2 224 Anders Haslie Bxrunning M Vis 35:16.9 3 215 Daniel Straum Lindal Langløp M Vis 35:53.8 4 214 Trine Mjåland Kristiansand Løpeklubb - Friidrett K Vis 36:07.3 5 217 Knut Andreas Østensvik Kristiansand løpeklubb M Vis 36:07.8 6 222 Yngve Mathisen Kristiansand løpeklubb M Vis 36:12.3 7 209 John Nicolaysen GTI Friidrettsklubb - gr. - Friidrett M Vis 36:27.5 8 213 Thomas Kvalevåg Stavanger Friidrettsklubb M Vis 36:47.0 9 220 Thomas Natvig No Team M Vis 36:50.4 10 206 Kjell Tore Skeivoll Kristiansand løpeklubb M Vis 37:00.5 11 207 Vemund Myhre Vegårshei IL M Vis 37:16.7 12 223 Ørjan Aas Kristiansand løpeklubb M Vis 37:25.6 13 219 Lars Mikkel Reiersen No Team M Vis 37:46.6 14 212 Hans Christian Fredriksen Kongen Marina Løpeklubb M Vis 37:55.0 15 221 Dag Christoffersen Dvergsnes Brygg & Løb M Vis 37:58.5 16 211 Benny André Byremo Byremo Bygg AS M Vis 38:00.1 17 205 Kristen Vamsæter No Team M Vis 38:03.5 18 210 Einar Skogby Lindal Langløp M Vis 38:33.4 19 218 Christoffer Coward No Team M Vis 38:36.8 20 204 Håkon Vestberg Kristiansand Løpeklubb - Friidrett M Vis 38:54.8 21 216 Jose Luis Brehcist Rodriguez Kristiansand Triathlon M Vis 39:21.8 22 203 Fredrik Andersen Eik Friidrett M Vis 39:52.3

10 000 meter heat 5

Det var 21 løpere i det femte heatet på 10 000 meter, og dagens foreløpig beste tid ble notert av Nikolai Ruen fra Lovstafetten Oslo som vant heatet overlegent på 35:38. Eneste kvinne i heatet var Randi Marie Dyrkollbotn fra Mandal og Halse IL som løp på 39:57.



Bilder kommer



RESULTATER HEAT 5:



1 202 Nikolai Ruen Lovstafetten Oslo M Vis 35:38.5 2 201 Stefan Lundgren Kristiansand løpeklubb M Vis 37:16.8 3 262 Bernt Mushom No Team M Vis 37:47.2 4 182 Ottar Lykkedrang No Team M Vis 37:49.3 5 188 Thomas Axelsen Risør IL / Risørløperne M Vis 38:00.7 6 187 Åge Harald Drangsholt Fædrelandsvennen M Vis 38:14.5 7 190 Knut Erik Johannesen MHI M Vis 38:27.9 8 189 Kim-Andre Påhlman Kristiansand løpeklubb M Vis 38:32.0 9 186 Kristian Emanuelsen Kristiansand løpeklubb M Vis 38:33.9 10 184 Knut Steinar Grini Grimstad Løpeklubb M Vis 38:59.0 11 192 Magnus Finnset Kristiansand Triathlon M Vis 39:04.9 12 199 Endre Lindtveit Kristiansand løpeklubb M Vis 39:15.0 13 183 Svein Erik Bjorvand Kristiansand løpeklubb M Vis 39:20.4 14 185 Eirik Emanuelsen Kristiansand løpeklubb M Vis 39:24.5 15 200 Randi Marie Dyrkolbotn MHI K Vis 39:57.9 16 198 Eimund Tharaldsen No Team M Vis 40:35.7 17 196 Joakim Skolt Pwc Bil M Vis 41:10.0 18 195 Glenn Sørensen No Team M Vis 41:17.4 - 197 Stefan Jensen Kristiansand løpeklubb M Vis DNF - 181 Jostein Johannessen M Vis DNF - 191 Thomas Leer M Vis DNF

10 000 meter heat 4

I det fjerde heatet fikk vi de fem første tidene under 40 minutter, og en av dem var ved heatets eneste kvinnelige løper, Silje Røinstrand fra Grimstad Løpeklubb som ble nummer fire i heatet på tiden 39:17. Heatet ble vunnet av Espen Bjørklund på 38:01, også han fra Grimstad Løpeklubb. Det var 22 løpere og 20 som fullførte dette heatet





Silje Røynstrand hevdet seg bra i dette heatet, det bare tre av herreløperne var foran i mål. (Foto: Kjell Vigestad)





Like etter start på heatet. Det er flotte forhold, lettskyet og vindstille på Kristiansand stadion. (Foto: Kjell Vigestad)





Eirik Mørch Aaen går i mål som vinner av 4. heat på 38:21. (Foto: Kjell Vigestad)



RESULTATER HEAT 4:

1 171 Eirik Mørch Aaen Kristiansand løpeklubb M Vis 38:21.3 2 163 Bård Frigstad Johannessen Kristiansand Triathlon M Vis 38:43.5 3 173 Stig Andre Jansen Kristiansand løpeklubb M Vis 39:07.2 4 170 Silje Røynstrand Grimstad Løpeklubb K Vis 39:21.2 5 165 Kenneth Sløgedal Marnardal IL M Vis 39:27.4 6 172 Espen Bjørklund Grimstad Løpeklubb M Vis 39:28.2 7 175 Leif Otto Paulsen No Team M Vis 39:50.1 8 162 Øystein Storemyr Lillesand Idrettslag Friidrett M Vis 39:53.4 9 161 Erik Emanuelsen No Team M Vis 40:13.5 10 2 Vidar Austrud Kristiansand løpeklubb M Vis 40:14.8 11 178 Ken Rosseid No Team M Vis 40:15.8 12 180 Tore Tønnesen BFF M Vis 40:18.0 13 169 Denis Domazet No Team M Vis 40:47.1 14 177 Thomas Bortne Dvergsnes Brygg & Løb M Vis 41:44.6 15 167 Kristian Gursli Kristiansand løpeklubb M Vis 42:10.7 16 166 Stig Tore Aaberg Grimstad Løpeklubb M Vis 42:14.7 17 179 Norvald Andreassen Grimstad Løpeklubb M Vis 42:28.6 18 168 Gunnar Haraldstad Kristiansand løpeklubb M Vis 43:04.3 19 164 Arild Thomassen Lyskomponenter M Vis 43:06.9 20 160 Jørgen Håland Blatchford Sør M Vis 43:14.1 - 176 Morten Dalhaug No Team M Vis DNF - 174 Ole Andreas Hamsun Rustad No Team M Vis DNF



10 000 meter heat 3

I det tredje heatet for kvelden var det bare herreløpere, 18 i tallet, og 12 av dem fullførte. Tidene blir som forventet bedre for hvert heat, og førstemann i mål Eivind Berentsen fra Team Gjert løp på 40:47:





150 meter etter start ligger alle på rekke etter haren. (Foto: Kjell Vigestad)





Her sjekker fartholderen klokka etter 200 meter. Han gjorde jobben i 7500 meter. (Foto: Kjell Vigestad)





De to raskeste i heatet, Eivind Berentsen og Marius Westgaard sammen med haren som vi tror er arrangørklubbens Bjørnar Eretveit. (Foto: Kjell Vigestad)



RESULTATER HEAT 3:

1 144 Eivind Berentsen Team Gjert M Vis 40:47.6 2 154 Marius Westgaard Kristiansand løpeklubb M Vis 41:14.2 3 143 Kai Rune Karlsen Kristiansand løpeklubb M Vis 42:19.0 4 150 Daniell Kaarbø Team Gjert M Vis 42:52.9 5 141 Tommy Skjørtorp M Vis 43:20.0 6 155 William Dugan No Team M Vis 44:29.1 7 146 Geir Enersen Risør IL / Risørløperne M Vis 44:57.6 8 142 Reinier Van Der Spek Kristiansand løpeklubb M Vis 45:25.8 9 145 Jon Terje Ekeland Kristiansand Sandvolleyballklubb M Vis 47:00.0 10 156 Bjørn Emil Thomassen No Team M Vis 47:09.7 11 149 Lauritz Dyrkolbotn MHI M Vis 49:21.8 12 148 Rune Hannevik No Team M Vis 54:45.4 - 153 Preben Johansen Team Gjert M Vis DNF - 151 Morten Skrøvje Grimstad Løpeklubb M Vis DNF - 1 Bjørnar Eretveit Kristiansand løpeklubb M Vis DNF - 147 Bernard Brons Kristiansand løpeklubb M Vis DNF - 152 Reinhold Rønstad Kristiansand løpeklubb M Vis DNF - 157 Christian Abrahamsen Kristiansand løpeklubb M Vis DNF

10 000 meter heat 2

I kveldens andre heat på 10 000 meter var det 18 løpere, 13 menn og 5 kvinner, og som ventet gikk det fortere i dette heatet enn i det forrige. Raskest var Espen Molnes fra Justneshalvøuya Runners på tiden 42:16, mens beste kvinne Julika Fidjeland løp inn til 2. olass i heatet med 43:07.





Starten på heat 2. (Foto: Kjell Vigestad)





Julika Fidjeland var raskeste kvinne - på 2. plass i heatet. (Foto: Kjell Vigestad)





Espen Molnes har ennå ikke fylt 11 år, men det var ikke noe hinder for å vinne heatet foran eldre konkurrenter, til dels mye eldre. (Foto: Kjell Vigestad)



RESULTATER HEAT 2:

1 136 Espen Molnes Justneshalvøya Runners M Vis 42:16 2 135 Julika Fidjeland No Team K Vis 43:07 3 122 Brage Bjorvand Josefsen Kristiansand Løpeklubb - Friidrett M Vis 43:12 4 124 Monica Mjåland Thortveit Kristiansand løpeklubb K Vis 44:12 5 125 Christian Solheim APL NOV M Vis 44:53 6 132 Lars Christiansen No Team M Vis 45:27 7 137 Maja Lindgren BUL Friidrett K Vis 46:25 8 129 Helene Gallefoss No Team K Vis 46:36 9 128 Henrik Nagell Bjordal No Team M Vis 46:37 10 121 Bjørnar Endresen No Team M Vis 47:50 11 131 Zyad Qashua No Team M Vis 48:19 12 133 Hafdis Helgadottir Kristiansand Triathlon K Vis 49:11 13 332 Bjørnar Dahl M Vis 50:02 14 126 Bent André Solheim No Team M Vis 50:48 15 130 Georg Hafslund No Team M Vis 51:34 16 120 Bjørn Kittelsen Oddersjaa M Vis 51:52 17 134 Vebjørn Sagedal No Team M Vis 52:06 18 123 Tore Grundstrøm MHWIRTH BIL M Vis 52:49



Så er man i gang





10 000 meter heat 1

Det første av totalt 10 heat på 10 000 meter startet 15:30 med 13 løpere på start, 8 menn og 5 kvinner. Raskeste herreløper var Anders Grøtvedt med tiden 45:49 mens Johanna Knobel Andersen fra Lordkippes Løpeklubb var raskeste kvinne med 49:21.





Johanna Knobel Andersen var rraskest av kvinnene i første heat. (Foto: Kjell Vigestad)





Teten med 23 runder igjen. Vi ser heatets vinner Anders Grotvedt med nummer 108. (Foto: Kjell Vigestad)





Det er skikkelig løpeglede i de første heatene, og gradvis mer alvor etterhvert. (Foto: Kjell Vigestad)



RESULTATER HEAT 1:

1 108 Anders Grøtvedt No Team M Vis 45:49 2 110 Marius Olsen Lordkippes Løpeklubb M Vis 46:39 3 113 Johanna Knobel Andersen FU-FIGHTERS K Vis 49:21 4 101 Tone Eeg No Team K Vis 49:31 5 100 Lars Helge Fossdal Sørlandet sykehus M Vis 49:51 6 107 Ivar Moy Grimstad Løpeklubb M Vis 50:16 7 102 Harald Sundsdal Lillesand Idrettslag Friidrett M Vis 52:13 8 115 Pål Martens Bratland Over the hill M Vis 52:18 9 114 Silje Bøen No Team K Vis 53:21 10 105 Kai Stokkeland No Team M Vis 53:33 11 112 Anne May Skeie No Team K Vis 54:59 12 104 Cathrine Carlsen Carlsen K Vis 1:04:32 13 106 Tor Erling Moy Lille Imås Triathlon M Vis 1:07:53