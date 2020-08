Styret i Tour of Mjøsa fattet mandag 10. august følgende beslutning:



"Den siste utviklingen med høyere smittespredning gjør det nødvendig for oss å avlyse årets utgave av Tour of Mjøsa. Vi må også ta vår del av samfunnsanvaret.

Tour of Mjøsa-arrangørene vil i løpet av høsten informere om dato og konseptet for 2021. Påmeldte deltakere vil bli kontaktet direkte pr mail. #tourofmjøsa"