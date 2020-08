Terrengløpet Molde 7 Topper med innlagt NM i terrengultra var opprinnelig terminfestet til 23. mai., men ble på grunn av Covid19-situasjonen utsatt til 26. september.

Så sent som første uken i juni, da vår mann - Sven Kilander - var i Molde og prøveløp NM-løypa, var arrangøren sikre på at i alle fall NM-delen skulle bli arrangert, men slik ble det ikke.



- Hele sommeren har vi faktisk hatt trua på at vi skulle gjennomføre Molde 7 Topper i en eller annen form. Med økte smittetall, ser vi det som uansvarlig å samle folk fra hele Norge til løp. Avgjørelsen om å avlyse er derfor tatt, sier Thomas Sandberg i arrangørklubben Molde og Omegn IF.

Selv om det var 113 påmeldte i det 50 kilometer lange ultraløpet over, er det 7-toppersløpet over 18 km som er hoveddistansen i Molde 7 Topper med 195 påmeldte på avlysningstidspunktet, men der bruker flesteparten av deltagerne å melde seg på sent (642 påmeldt i fjor). Ultraløpet kom til i 2018. Det er også alternative trimløyper over 3 og 5 topper.



Thomas Sandberg i løpsterrenget tidlig i juni. (Foto: Sven Kilander)



