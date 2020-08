Det er kanskje ikke helt som vestnorsk bakkeklatring på sitt mest ekstreme, men 500 høydemeter på 4,3 kilometer i Åneskøl Opp er en tøff utfordring uansett. Åneskøl er forøvrig feiringsk uttale av Årneskollen..



Vi tror kanskje at Åneskøl Opp er det norske motbakkeløpet i skogsterreng med flest høydemeter. Men når du endelig kommer på toppen av Årneskollen 602 moh er utsikten over Mjøsadistriktet formidabel.





Bilde fra toppen 2019. (Arrangørfoto)

13. utgave av motbakkeløpet

Søndag 23. august er det klart for den trettende utgaven av motbakkeløpet lengst nord i Eidsvoll. Løpet starter i strandkanten ved Mjøsa, nedenfor tidligere Feiringklinikken som nå er omgjort til Feiring videregående skole i regi av Stiftelsen Krokeide.

Underveis er det for det meste veldig fin løpbar sti/hogstvei, men litt før midtveis krysser man en litt kranglete bekkedal. Deltagerne i trimklassen starter før de aktive klassene, så underveis blir racerne heiet på av de som ikke er like opptatt av tiden. Etter løpet må man som i motbakkeløp flest ta beina fatt samme vei tilbake.



Løype er tilbake i vanlig trasé igjen i år etter enn liten omlegging midtveis de to foregående årene. Løyperekordene tilhører svenske Lisa Risby (26:26 i 2018) og Ull/Kisa ILs Kristian Monsen (23:03 I 2015).





Det er nesten alltid fint vær når det løpes Åneskøl Opp. Da haster det ikke med å komme ned igjen til start. Dette er fra 2016. (Foto: Sveinung Svendby)

Les mer: INVITASJON ÅNESKØL OPP

Koronatilpasninger: Kiosk og fysisk premieutdeling utgår i år. Kun online påmelding frem til start, dvs ikke mulig å melde seg på ved start.

PÅMELDING

Løpets hjemmeside

Facebook

2019: Torgersrud og Brodshaugen vant Åneskøl Opp

2018: Torgersrud suverent raskest i Åneskøl Opp

2017: O-verdensmester Kinneberg til topps i Åneskøl Opp



Løypa slynger seg opp gjennom skogen.