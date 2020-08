Det er kun de som løper på tid som konkurrerer lørdag 22. august. Trimmerne har hatt tre uker nå i august på å gjennomføre de 11 kilometerne. mens barna ikke får sitt eget løp i år. Deltakerrekorden med trimmere og barneløp er totalt sett på over 600, mens det i fjor var rekord i antall som løp på tid med 64 løpere. Så langt i år er 52 påmeldt til å løpe på tid lørdag, - med andre ord ikke langt unna deltakerrekorden fra i fjor.





2018: Tjalves Okubamichael Fissehatsion satte i 2018 en meget sterk løyperekord med 33.19 på de 11 kontrollmålte kilometerne i den storkuperte løypa. (Foto: Olav Samland)



Av hensyn til planlegging av starten etter koronareglene er det ingen etteranmelding i år. Påmeldingsfristen går i ved midnatt torsdag kveld.

Årets utgave av Langs Åkrafjorden er nr. 18. Nå er alle kondis.no-reportasjer siden 2004 og resultater fra alle de 17 foregående årene samlet på en flunkende fersk SAMLESIDE FOR LANGS ÅKRAFJORDEN



Norsk borger: Zerei Kbrom Mezngi har bodd i Norge i 8 år og fikk i år sitt norske statsborgerskap og vil gjerne løpe for Norge i internasjonale mesterskap. (Foto: Arne Dag Myking)