Se flere bilder i bildekarusellen øverst

ABIK-karusellens 45. sesong ble betydelig krympet fra tidligere. I mange år har det vært 10 løp spredd rundt på Romerike, og selv om man i fjor gikk ned til 8 løp var det god spredning av løp både før og etter sommeren.



Covid19-situasjone i år medførte at arrangøren valgte å flytte årets karusell i sin helhet til etter sommeren og redusere til 5 løp. Det er forhåpentligvis et engangstilfelle.



Løypa som gikk fra Lillestrøm stadion var justert litt for å unngå møtende trafikk/trengsel. Traséen er tilnærmet paddeflat fram til avslutningskilometeren der løperne får noen trøkker i Oksefjellet, men alt i alt er det en lett og rask terrengløype. Det var kjempefine forhold, ingen nedbør og ca 25 grader da løpet pågikk.



Karoline Næss fra Ull/Kisa IL var suverent raskest av kvinnene med tiden 16:53 - en tid som heller ingen av herreløperne matchet.

Raskest i herreklassene var Lars Stokkebryn Jensen som vant M25-29 på 17:09 mens superveteran Frode Engelund i heatet etter løp inn til 17:18.





Tone Fløttum var nest raskest i kvinneklassen. Foto: Tore Gløer Wiken)





Frode Engelund var raskest i heat 2 og nest raskest av herreløperne totalt. (Foto: Tore Gløer Wiken)

Kvinner (37 deltagere): Heat 1 Karoline Næss Ull/Kisa IL K25-29 16:53 5 2 Tone Fløttum Fet friidrettsklubb K lang løype 19:08 1 3 Ellen Anita Holterhagen LKBIL K lang løype 21:26 1 4 Liv Kooyman Romerike runners team K55-59 21:41 6 5 Jorun S. Kildahl Romerike runners team K55-59 22:14 6 Menn (60 deltagere): Heat 1 Lars Stokkebryn Jensen NOTEAM M25-29 17:09 1 2 Frode Engelund NOTEAM M55-59 17:18 2 3 Rune Sandin Sandnes NOTEAM M45-49 17:23 1 4 Rune Engebråten NOTEAM M55-59 18:20 2 5 Asgeir Lium Icopal BIL M45-49 18:41 1 6 Jarle Pettersen Ramirent M60-64 18:45 3 7 Espen Skrimstad Storebrand Sport M45-49 19:18 1 8 Gisle Kogstad Romerike runners team M55-59 19:34 2 9 Rune Sigvartsen NOTEAM M45-49 19:46 1 10 Steinar Skaar Løpsklubben 1814 BIL M60-64 19:48 3

ALLE RESULTATER



Invitasjon til ABIK-karusellen 2020

Løpene er tilpasset gjeldende snittevernbestemmelser

PÅMELDING

Løpsliste ABIK-karusellen 2020 (start 18:30-18:55 på alle løp):

Dato Sted Lengde Medarrangør Tor 20. aug Lillestrøm stadion 4,5 km Romerike Runners Tir 25. aug Råholt 4,7/11,3 km Løpsklubben 1814 Tor 3. sep Hvalstjern 5,7/9,5 km Fet Skiklubb, Turlangrensgruppen Tor 10. sep Sagtomta, Nittedal 8,2 km Romerike Runners Tir 15. sep Asak, Leirsund 5 km Leirsund IL