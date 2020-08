For andre året fikk deltakerne mulighet til å løpe opp hele den populære Sherpatrappa som ble ferdigstilt i 2019. Trappa har 1203 trinn, og er en av de lengste trappene i Norge som er bygget av Sherpaene fra Nepal. Løypa måler 2,4 km og har 420 m stigning. Extremløpet ble første gang arrangert i 2013.



Arrangørvideo fra trappene. Etter ca 50 sekunder kan dere se hvordan Eirik Haugsnes spretter oppover.





Kongen av Ekstemløpet

Eirik Haugsnes som nå løper for Senja Ski har jo trappet ned karriere som fjelløper, men fysioterapeuten og skitreneren holder fortsatt koken - og vel så det. I fredagens innledende løp i Tromsø Mountain Challenge vant han TMC Extremløpet for fjerde gang på fire forsøk, og han har de fire raskeste tidene til toppen ved Fjellstua på Fløyfjellet.

- Holder koken enda, sa Haugsnes etter løpet, som mente det var "brutalt som alltid - og det mener nok også de som konkurrerer mot 39-åringen.

Forrige helg vant han fjelløpet Toppremien i Sørreisa på suveren løyperekord. Da var det over dobbelt så mange høydemeter, og i det løpet måtte man også løpe ned fra fjellene igjen.

- Heldigvis 4 dager til å restituere på og heldigvis skal det bare løpes oppover, sa han etter det løpet.





"Brutalt som alltid" sa Haugsnes. (Foto: MSM, Zoltan Tot)

Som vi nå vet restituerte han bra, og med tiden 16:11 var han godt over minuttet foran Hans Urset fra IL i Trømsø på 2. plass som løp på 17:23.. Tiden til Haugsnes er ett sekund svakere enn vinnertiden i fjor, og 19 sekunder bak hans egen løyperekord 15:52 som kan løp på i 2016 og 2018, mens det ennå var sti - og ikke steintrapper.

Det var forøvrig samme trio som i fjor som var raskest opp de flotte Sherpatrappene, for etter veteranen Haugsnes og junioren Urset fulgte Elias Rene Valøy som også var tredjemann i fjor. Alle tre løp litt saktere, Haugsnes 1 sekund og de andre to 19-20 sekunder, noe en liten omlegging i starten kanskje var medvirkende til.



Raskest av de som er påmeldt hele trippelen var Yngvar Solberg fra Drammen, som i fjor vant halvultraløpet over 25 km, men som i år går for hele pakka. 19 av de som løp Extremløpet deltar også på trippelen.





Hans Urset klatret opp til 2. plass. (Foto: MSM, Zoltan Tot)





Yngvar Solberg leder trippelen TMC etter Extremløpet. (Foto: MSM, Zoltan Tot)​

De raskeste i herreklassen:

Menn (50 deltagere): 1 3626 Eirik Haugsnes SENJA SKI M 18-49 16:11 2 3627 Hans Urset BUL TROMSØ G 15-17 17:23 3 3672 Elias Renè Valøy TMB M 18-49 17:38 4 1013 Yngvar Solberg Menn* 18:10 5 1020 Ivar Tverå HALSØY IL Menn* 18:35 6 1022 Jesper Abelsen Andreasen HALSØY IL SKI Menn* 18:41 7 3662 Nikolai Segtnan SCALATORI DI RAGASTELLI M 18-49 18:44 8 3628 Daniel Carløy Skjønsfjell TMB M 18-49 18:54 9 1023 Sigurd Beldo Menn* 19:19 10 3629 Marco Anelli ASICS FRONTRUNNER NORWAY M 18-49 19:20

*Deltar i trippelen

Alle resultater





Silje Hansen på vei opp mot sin andre seier. (Foto: MSM, Zoltan Tot)

Silje Hansen vant for andre gang

I kvinneklassen ble det seier til Silje Hansen fra Fristelsen Bakeri (!) med ett sekunds margin. Hun løp på 20:10 mens Kjersti Lien på 2. plass brukte 20:11. For Silje var tiden 16 sekunder svakere enn da hun vant i 2018, men den gangen hadde hun en seiersmargin på 1:01.



Kristin Harila fra IL Polarstjernen - på 4. plass - var klart best av deltagerne i trippelen på dette første løpet. Ut fra resultatlista kan det se ut som bare to kvinner våger seg på trippelen i år.



Løyperekorden i kvinneklassen var aldri truet, den tilhører den lokale løperstjernen Yngvild Kaspersen på 17:23 fra seieren i 2015.





Kristin Harila "varmet opp" med Extremløpet, lørdag venter ultraløpet og søndag et enda tøffere motbakkeløp enn fredagens. (Foto: MSM, Zoltan Tot)

De raskeste i kvinneklassen:

Kvinner (21 deltagere): 1 3646 Silje Hansen FRISTELSEN BAKERI OG KONDITORI AS K 18-49 20:10 2 3657 Kjersti Lien K 18-49 20:11 3 3637 Ina Høiland TROMSØ LØPEKLUBB K 18-49 21:31 4 1017 Kristin Harila IL POLARSTJERNEN Kvinner* 21:56 5 3649 Alva Sletten ØVERBYGD IL K 18-49 22:48 6 3632 Erle Nymo Melseth MÅLSELV J 15-17 23:07 7 3647 Emma Krogh Pedersen K 18-49 23:21 8 3666 Olivia Maria Kristensen J 12-14 23:26 9 3642 Ariana Abazi Nyborg TSKL/THK DIALOGISK KOMPETANSE J 12-14 23:39 10 3673 Gunn Larsen NORTHERN RUNNERS K 18-49 23:40

*Deltar i trippelen

Alle resultater





I mål ventet folkehjelpa, og forhåpentligvis fikk de lite å gjøre i det fine været. (Foto: MSM, Zoltan Tot)



Tromsø Mountail Challenge hjemmeside

Facebook (mange bilder!)

2019:

Eirik Haugsnes raskest av 76 opp Sherpatrappene

Trippelgutter best på 50 km fjellultra

Stian Øvergaard Aarvik satte rekord i Tromsdalstinden 1238 m opp