MSM-arrangementet Tromsø Mountain Challenge helgen 21.-23. august fortsatte lørdag med ultraløp og halvultra. Selv med Covid19-tilpasninger klarte man å samle litt flere deltagere enn i fjor (239) - og i alt var det 248 startende og 37 fullførende på årets fjelløp.



Tromsø Mountain Ultra 50K starter fra Snarbyeidet og passerer gjennom lettløpt terreng, før det byr på barske bakker og fjell, med målgang i Tromsdalen. Løpet var også Nord-Norges første ultraløp. TMC HalvUltra 25K har start og mål ved TUIL Arena i Tromsdalen. Løpet går opp Tromsdalen og slutter seg til 50K løypa innerst i dalen.





Fantastisk utsikt mot Tromsøya på vei fra Bønntuva ned mot Fløyen. (Foto: MSM / Zoltan Tot)



Ultraløpet vunnet av Thea Hanssen og Erland Akra Eldrup

I kvinneklassen ble det klar seier til Thea Hanssen på 5:11:59, imponerende 30 minutter foran fjorårsvinner Frida Svendsen fra Team Sarek. Frida løp på 5:35:03 i fjor, og måtte legge på 6 minutter i år til 5:41:25.

Trippelvinneren i årets TMC, Kristin Harila løp inn til 5. plass på 5:59:49





Thea Hanssen kommer her over fjellet i rygg på en av herreløperne. (Foto: MSM / Zoltan Tot)





En av de andre kvinnene på 50 km... men vi vet ikke hvem. (Foto: MSM / Zoltan Tot)

I herreklassen ble det en klar seier til Erland Åkra Eldrup fra Bodø Bauta. Bergenseren - som bor og studerer i Bodø - og som blant annet vant Lofoten High5 i både 2018 og 2019. Han er definitvt en spesialist på lange løp i fjellterreng, og han distanserte Johan Kilskar på 2. plass med hele 21 minutter.



Ellers var det et imponerende løp av Sigurd Beldo fra Alta, tippelvinneren fra 2019, som med tredjeplassen på 50-kilometeren la grunnlaget for en ny trippelsuksess i år.





Erlend kommer smilene de i tet. (Foto: MSM / Zoltan Tot)





Johan Kilstar på vei mot en solid 2. plass. (Foto: MSM / Zoltan Tot)





Sigurd Beldo ble nummer tre på 50 km og vant trippelen sammenlagt - slik han også gjorde i 2017. (Foto: MSM / Zoltan Tot)

De raskeste på TMC Tromsø Mountain Ultra 50K:

Kvinner 50 km (18 startet, 16 fullførte): 1 1102 Thea Hanssen NOR 5:11:59 2 1045 Frida Svendsen TEAM SAREK NOR 5:41:25 3 1052 Åsta Sørensen Kielland TROMSØSTUDENTENES IL NOR 5:48:27 4 1050 Aniek Lith NED 5:55:30 5 1017 Kristin Harila IL POLARSTJERNEN NOR 5:59:49 6 1055 Maria Erichsen Øverland BODØ BAUTA NOR 6:16:34 7 1097 Hedda Grimsbo Hanssen NOR 6:22:42 8 1095 Camilla Pedersen A&A NOR 6:39:00 9 1092 Lovise Leikvoll NOR 6:39:35 10 1070 Maeve Mcgovern USA 6:46:18 Menn 50 km (68 startet, 59 fullførte): 1 1033 Erland Eldrup BODØ BAUTA NOR 04:28:31 2 1038 Johan Kilskar TSI, DATAKVALITET AS NOR 04:49:51 3 1023 Sigurd Beldo NOR 05:02:27 4 1039 August Krokan TROMSØ LØPEKLUBB NOR 05:04:44 5 1034 Eskil Garfjell Hansen TROMSØ RANDONEEKLUBB NOR 05:08:24 6 1036 Mikael Arnesen BAMSEMUMSPATRULJEN NOR 05:09:22 7 1043 Martin Eliassen NOR 05:17:16 8 1022 Jesper Abelsen Andreasen HALSØY IL SKI NOR 05:20:05 9 1013 Yngvar Solberg NOR 05:21:32 10 1020 Ivar Tverå HALSØY IL NOR 05:25:47

Yngvild Kaspersen kommer til sjekkpunktet på Bønntuva der hun applauderes av mannskapene. (Foto: MSM / Zoltan Tot)

Yngvild Kaspersen og Stian Dahl Sommerseth klart raskest på 25 km

Tromsøs kanskje største løperstjerne, Yngvild Kaspersen stilte opp på halv utra over 25 kilometer, og hadde som ventet ingen problemer med å vinne kvinneklassen. Med tiden 2:16:07 var hun nsten 10 minutter foran Antigone Abazi Nyborg i mål.

Av herreløperne var Stian Dahl Sommerseth fra Tromsø Løpeklubb enda mer overlegen. Seiersmarginnen var neste 15 minutter til Robin Amundsen fra Narvil IL på 2. plass.





Yngvild holt unna for konkurrentene helt til mål. (Foto: MSM / Zoltan Tot)



Antigone Abazi Nyborg på vei mot 2. plass på 25 km. (Foto: MSM / Zoltan Tot)





Tyske Theresa Rexer med tomler opp for løp og terreng. (Foto: MSM / Zoltan Tot)





Stian Dahl Sommmerseth langer ut i suveren ledelse. (Foto: MSM / Zoltan Tot)





Robin Amundsen ble nummer to på 25 km. (Foto: MSM / Zoltan Tot)





Full fart på snø. Alle løperne fikk hilse på det hvilte elementet selv nå i slutten av august. (Foto: MSM / Zoltan Tot)



De raskeste på TMC HalfUltra 25K:

Kvinner 25 km (61 deltagere): 1 2712 Yngvild Kaspersen NOR 2:16:07 2 2721 Antigone Abazi Nyborg TROMSØ LØPEKLUBB NOR 2:25:58 3 2880 Benedicte Morken NOR 2:29:50 4 2724 Gina Didriksen NOR 2:30:37 5 2846 Silja Hønsi VIK IL NOR 2:32:51 6 2802 Kristine Birkeli KRIK NOR 2:35:00 7 2866 Sanna Matsson AKVAPLAN NIVA SWE 2:36:53 8 2777 Christina Wilhelmsen NOR 2:38:18 9 2838 Alva Sletten ØVERBYGD IL NOR 2:38:34 10 2764 Iina AHOKAS IINAJANIILA.COM FIN 2:40:45 Menn 25 km (101 deltagere): 1 2702 Stian Dahl Sommerseth TROMSØ LØPEKLUBB NOR 1:45:15 2 2709 Robin Amundsen NARVIK IL NOR 1:59:46 3 2716 Constantin Rust VELLEDALEN IL NOR 2:01:34 4 2705 Marco Anelli ASICS FRONTRUNNER NORWAY NOR 2:02:22 5 2714 Sebastian Marker SKANSKA AKTIV NOR 2:04:17 6 2703 Kent Hugo Norheim TEAM PIGG NOR 2:04:48 7 2799 Sigve Høyen Wærstad NOR 2:08:42 8 2717 Niila AHOKAS IINAJANIILA.COM FIN 2:09:55 9 2722 Rasmus Odland Kvamme NOR 2:12:50 10 2859 Pavel Serov RUS 2:16:43

