MSM-arrangementet Tromsø Mountain Challenge helgen 21.-23. august ble avsluttet med det tøffe motbakkeløpet Tindløpet til toppen av byfjellet Tromsdalstinden, 1238 moh. «Tinden», som fjellet kalles blant de lokale, kan sees fra Tromsø sentrum og er et kjent og vakkert landemerke i Tromsø. Løpet starter ved TUIL Arena i Tromsdalen og går i mål på toppen av Tromsdalstinden. Løypa måler 10,6km og har ca 1230 høydemeter.





Det ble det reneste fuglefjellet etter hvert som løperne kom i mål på Tromsdalstind. (Foto: MSM, Zoltan Tot)

For noen av deltagerne dreide alt seg om Tindløpet, men det for andre var tredje og siste del av den knalltøffe trippelen Tromsø Mountain Challenge.





Kristin Harila går i mål på Tindløpet og til seier i TMC trippelen. (Foto: MSM, Zoltan Tot)



Silje Hansen og Bjørn Haugo Herfindal løp raskest til toppen

Silje Hansen fra Fristelsen Bakeri løp inn til helgens andre seier. Fredag vant hun med ett sekund, men på søndagens mye tøffere motbakkeløp hadde hun en seiersmargin på over 6 minutter. Vinnertiden var 1:26:16, mens Janne Kristin Undheim fra ICE Runners løp inn til 1:32:47.Vinneren av TMC Trippelen, Kristin Harila fra IF Polarstjernen, kom til toppen av Tromsdalstinden på en 8 .plass.





Janne Kristin Undheim ble nummer to i Tindløpet. (Foto: MSM, Zoltan Tot)





Vilde Burkhall, 3. plass i Tindløpet. (Foto: MSM, Zoltan Tot)

I herreklassen ble det det klar seier til Bjørn Haugo Herfindal 3:42 foran Ørjan Walseth, og tidene deres i den knallharde 10,6 km lange løypa var 1:19:06 og 1:22:48.



Sigurd Beldo som vant TMC trippelen løp inn til en sterk 4. plass på 1:25:35. Han vant trippelen også i 2017.





Bjørn Haugo Herfindal mot mål. (Foto: MSM, Zoltan Tot)





Tid for å hvile... (Foto: MSM, Zoltan Tot)



Ørjan Walseth kommer inn til 2. plass. (Foto: MSM, Zoltan Tot)





Sigurd Beldo i luftig antrekk inn til 4. plass i motbakkeløpet og seier i TMC trippelen. (Foto: MSM, Zoltan Tot)



To løpere med felles budskap. (Foto: MSM, Zoltan Tot)

Resultater Tindløpet:

TMC trippelen ble vunnet av Kristin Harila og Sigurd Beldo

Kvinner (13 deltagere): 1 118 Silje Hansen FRISTELSEN BAKERI OG KONDITORI AS 01:26:16 2 137 Janne Kristin Undheim ICE RUNNERS 01:32:47 3 114 Vilde Buhrkall MØLLE-MAFIAEN 01:34:09 4 116 Miriam Waltenberg LYNGEN/KARNES 01:39:22 5 124 Lene Fisker Brogaard 01:40:07 6 119 Astrid Pettersen TROMSØ SKISKYTTERLAG 01:42:53 7 129 Olivia Forgard MØLLEMAFIAN 01:44:29 8 1017 Kristin Harila IL POLARSTJERNEN 01:47:17 9 121 Trude Kvanli TROMSØ POLITIIDRETTSLAG 01:49:02 10 127 Karoline Waage TEAM 2D 02:00:11 11 1014 Annette Schøyen BARDUFOSS 02:04:17 12 113 Seline Simonsen TEAM EXTREME 02:33:58 13 133 Aleksandra Hansen 02:36:35 Menn (29 deltagere): 1 131 Bjørn Haugo Herfindal 01:19:06 2 104 Ørjan Walseth TEAM OSLO SPORTSLAGER 01:22:48 3 128 Christian Magnussen MULTICONSULT BIL TROMSØ 01:25:00 4 1023 Sigurd Beldo 01:25:35 5 1013 Yngvar Solberg 01:26:01 6 106 Yngve Solemdal STATSBYGG 01:26:15 7 130 Leif Holen BREIVIKINGAN/TSKIL 01:27:58 8 108 Simen Jenvin Støen TEAM 6847 01:29:14 9 1020 Ivar Tverå HALSØY IL 01:31:12 10 105 Rune Brustad TROMSØ LØPEKLUBB 01:31:54 11 109 Martin Thoner HALVORS TRADISJONSFISK AS 01:32:18 12 1022 Jesper Abelsen Andreasen HALSØY IL SKI 01:33:03 13 1015 Espen Haugen TEAM BOYS WITH PLANTS 01:34:58 14 1007 John Melbourne VEGAN PLODDER 01:35:09 15 1003 Rune Albrigtsen TROMSØ LØPEKLUBB 01:37:12 16 1012 Arild Bjarkø ROMERIKE ULTRALØPERKLUBB 01:39:42 17 115 Johan Breivik TKK 01:40:21 18 136 Olof Selander BREIVIKINGAN 01:44:25 19 1009 Andre Krause TROMSØ CITY APARTMENTS 01:44:56 20 1008 Peter Bjerke 01:46:23 21 1026 Tobias Ryberg 01:47:58 22 120 Jan Skjoensfjell BRIG-N 01:49:02 23 1005 Bendik Bergsli 01:58:46 23 125 Tore Nymoen 01:58:46 25 1006 Axel Jansson 01:58:47 26 1010 Børge Haakonsen TEAM PIGG 01:58:56 27 1021 Torgeir Andreassen LOFOTEN ULTRALØPERKLUBB 01:58:59 28 1001 Vegar Gystad BARDUFOSS 02:04:19 29 112 Jan Ivar Simonsen TEAM EXTREME 02:33:56

ALLE RESULTATER

Løpet er uten klasseinndeling, kun menn/kvinner.



Fredag: Kongen av Ekstremløpet, Eirik Haugsnes, vant igjen

​Lørdag: 248 løp Tromsø Mountain Ultra, Erland Eldrup og Thea Hanssen vant 50K





Tromsø Mountail Challenge hjemmeside

Facebook (mange bilder!)

2019:

Eirik Haugsnes raskest av 76 opp Sherpatrappene

Trippelgutter best på 50 km fjellultra

Stian Øvergaard Aarvik satte rekord i Tromsdalstinden 1238 m opp