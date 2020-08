«Solnedgangen» på Sola arrangeres for fjerde gang mandag 7. september. Starttidspunkt er 19:30 for mosjonsløpet. Solnedgangen inntreffer litt over kl 20:00. Turmarsjen utgår i år, mens det blir 8 puljer med 25 løpere i komkurranseklassene. Start og mål ved Sola Strandhotell.

Påmelding

Løpet er snart utsolgt, 185 løpere per fredag kl 13:00



Torsdag 20.august ble løypa kontrollmålt av vår autoriserte kontrollmåler Ingolf Dale sammen med Einar Søndeland fra arrangøren Spirit Friidrett Stavanger.

- Dette er en 5 kilometer som er kontrollmålt før, men nå er løypa snudd litt slik at start og mål blir ved Sola Strandhotell - som gir bedre plass for løperne. Det er en lettløpt og fin løype, sier Ingolf Dale.



Midtsommerløpet er også kontrollmålt

Midtsommerløpet som ble arrangert 17. juli er også nå kontrollmålt. Det skjedde 27. august, og løypa viste seg å være 6 meter for lang. Det betyr uansett at tider fra dette løpet kan tas med i våre statistikker.

