Torvikbukt Idrettslag og Fjellhauselag på Nordmøre arrangerer Torvikbukt 6 topper for 17. gang lørdag 12.september.

Sterkeste feltet noensinne, mange profiler på startstreken!

Norsk mester i terrengultra, Sebastian Krogvig fra Bergen stiller på startstreken i den 17.utgaven av Torvikbukt 6 topper, og han ønsker å utfordre løyperekorden til Ola Hovdenak fra 2011 på tiden 2:31:04. Sebastian har flere topplasseringer i nasjonale og internasjonale løp, og fjorårsvinneren gleder seg til å komme til Torvikbukt nok en gang.

- Denne sesongen har vært preget av avlyste arrangementer og lite konkurranser, forteller Sebastian til arrangøren. Det er viktig for motivasjonen å få startnummer på brystet og kjenne på adrenalinet, så stor takk til de arrangørene som klarer å få til trygge arrangement i den tiden vi er i nå, fortsetter Sebastian.





Sebastian Krogvik er klar for nok en fight i Torvikbukt 6 topper. (Foto:Privat)





Sebastian Krogvig stuper ned mot mål og til seier i fjorårets løp. (Foto Daniel Kvalvik)



Løyperekordholder og treningskamerat Ola Hovdenak stiller også til start. Ola er den mestvinnende randoløperen i Norge, i tillegg har han utallige antall seiere i lange fjelløp.

Vi får også et gledelig gjensyn med Johanna Åström som nå er helt i verdenstoppen i Skyrunning. Johanna deltok for første gang i den gjeveste «World Skyrunning Series» i fjor hvor hun tok flere førsteplasser og sterke løyperekorder. Johanna omtales som «The new skyrunning star» og skulle i år delta i flere internasjonale konkurranser. Verdenscupen som i år skulle hatt 17 løp i 12 forskjellige land, er dessverre avlyst. Johanna deltok i Torvikbukt for 2 år siden, og naturlig nok er det hun som har løyperekorden på sterke 2:57:48.





Johanna Åstrøm er nok favoritt i år. (Foto: Tore Martin Søbak Gundersen)

Henriette Albon bosatt i Innfjorden (opprinnelig fra Sandefjord) stiller til start for første gang. Henriette er i Norgestoppen i terreng/fjelløping og har også hevdet seg internasjonalt med blant annet en 4. plass fra VM i Skyrunning i 2018. Her må vi nevne at Henriette er gift med Jonathan Albon fra Storbritannia. Han er verdensmester i trail, skyrunning og hinderløp.

Vi vil også trekke frem lokale utøvere som Espen Fredriksen fra Averøy og Jørgen Kvalsvik fra Gjemnes som topper formen til 6 topper, og de er gode for tider godt under 3 timer.





Henriette Albon debuterer på Torvikbukt 6 topper. (Foto: Ian Corless)

Norges hardeste halvmaraton

For ellevte året er det fellesstart med tidtaking hvor alle 6 toppene skal bestiges på raskest mulig tid, 1900 høydemeter og 21,8 km langt kan betegnes som en real styrkeprøve. Det sies at Torvikbukt 6 topper er Norges desidert hardeste halvmaraton, det bekrefter også rekordholder Ola Hovdenak.

Kart og løypetrase for konkurranseklassene. I turklassen er antall topper valgfritt.



Toppturer hele uka

Det er i år i tillegg mulig å gå valgfritt antall topper i ukedagene før selve løpet, kart og premier hentes på Joker Torvikbukt. Godt merket løype hele uka fra mandag 7.september til lørdag 12.september.

