Ultraløpet 100 Miles - Around the isle of Mors - ble denne helgen arrangert for 14. gang, og Stian Andersen fra Bergen Løpeklubb vant i år som i fjor. Årets løp samlet rekordmange 104 startende.



I fjor - i Stians aller første 100-milesløp - var seiersmarginen 12 minutter, og konkurrentene løp like fort i år. Det hjalp lite mot Stian som i år forbedret seg til 13:47:22, 1 time og 12 minutter foran nærmeste konkurrent og den raskeste 100-miles tid notert av en norsk løper. Tiden er bare 19 minutter etter løyperekorden (13:28:16) satt av Attila Vozar i 2009.





Her er Stian i gågaten dagen før årets løp, der han beundrer steinen etter fjorårets seier. (Privat foto)

Fikk aldri smellen

Vi tok kontalt med Stian Andersen for å høre litt om forventnigene til løpet, han vant jo i fjor.



- Jeg reiste ned for å forsvare tittel og løpe raskere enn i fjor. Visste at jeg hadde form til det med litt klaff. I tillegg er det en stor fordel å kjenne løypen. Treningsmessig har jeg fått gjort det jeg skal og trent uavbrutt i lang tid. Kontinuitet tror jeg kommer foran det meste, sier Stian.

Om selve løpet forteller han:

- Det var et helv... vær de første 6-7 timene, med mye vind og haglbyger, så noe rekordforhold vil jeg egentlig ikke si at det var. Fikk i meg rikelig både mat og drikke hele veien.

- Min trofaste support, Ruben (Rikstad) var igjen med i følgebil og ga gode sekunderinger underveis. Jeg vil si at en av mine styrker er at jeg løper i forhold til hva jeg har planlagt og lar meg ikke stresse av konkurrenter som går ut i 110. Det viste seg igjen å være fornuftig.





Ruben Rikstad til venstre var sammen med moren og stefaren (bildet) support for Stian under løpet. Det er en nødvendighet med support i slike løp der man løper en 161 kilometers sunde og ikke mange smårunder. (Privat foto)

Så alt gikk helt problemfritt?

- Jeg fikk en liten periode med løs mage, noe som ble litt problematisk i og med at jeg løp i speed-suit. Er par raske turer i skauen ble det og småreperasjon med dobbel immodium gjorde at jeg fikk det greit resten.





Stian løp i speed-suit, som kan være litt kranglete når man må på raske doturer. - Han løp med den slik en stund hvis det skulle bli aktuelt å hoppe til skogs igjen, sier Ruben. (Privat foto)

- Jeg visste at det måtte klaffe for å løpe inn til rekord. Passerte 100K på 8:33 og følte meg bra. Så var det bare å se hvor lenge jeg klarte å holde denne farten. Fikk aldri «smellen» og satte inn et skikkelig støt fra 155 km til mål. Den nest raskeste 5 kilometeren var den siste - noe som tyder på god disponering.

Stian forteller til slutt at neste mål for denne sesongen er NM100 km på hjemmebane i desember. Han har en pers på 8:28:13 fra NM 2018 der han fikk bronse, men passering 100 på 8:33 i Mors tyder på at han har betydelig bedre tid inne. Kan han utfordre "kongen" Bjørn Tore Taranger i NM?





Fornøyd løper og supporter etter målgang. (Privat foto)





Stian på pallen. (Privat foto)



2019: Seier til Stian Andersen på 100 Miles - Around the isle of Mors (se bilde til høyre)

Nå noteres det ikke norske rekorder på 100 miles, til det er løypene for ulike mht kupering og lengde/kontrollmåling, men tiden er definitivt den raskeste av en nordmann. Fra før var det Simen Holviks 100-milespassering da han løp 253,140 km på 24-timers i november som er den raskeste registrerte tiden: 14:06:28. Lenger ned kan du se de 20 raskeste tidene oppnådd av nordmenn på 100 miles.

På løpets facebookside kan vi se bilder fra bl.a. 70 km som viser at det var mer enn bare flat asfalt og vindstille underveis. Det er også mange videoer med Stian og andre på facebooksiden, men de er ikke tilrettelagt for bruk andre steder.





Dette er fra Bakkespurten opp til Selgerhøj der lederen Andreas Carlsen (DNF 120 km) leder med 10 minutter på Stian Andersen. (Foto fra arrangørens fb-side)





Her har Stian løpt 90 km og er nå i tet for å bli der også de resterende 70 kilometerne. (Foto fra arrangørens fb-side)





Stian og Ruben med vandrepokalen som måtte leveres inn dagen før løpet. Nå får han et nytt napp, men på spøsmål om han "bere" trengte én seier til for å vinne den til odel og eie avsrte Stian: - Det var de ikke sikker på. De hadde aldri forventet å komme i denne situasjonen



De raskeste på 100 miles:

Men 1. Stian Andersen m BFG Bergen Løpeklubb Norge 13:47:22 2. Rasmus Rasmussen m Klub 100 Marathon Danmark Danmark 14:59:32 3. Jacob Justesen m Aarhus 1900 Triatlon Danmark 15:19:35 4. Martin Holbæk Thomsen m Klub 100 Marathon Danmark Danmark 16:00:27 5. Per Christiansen m Danmark 16:02:16 6. Allan Bjærge Poulsen m Danmark 16:19:52 7. Lau Brüniche-Olsen m Danmark 17:23:30 8. Rasmus Aakjær Ladefoged m Danmark 17:55:24 9. Emmanouil Psaradakis m Klub 100 Marathon Danmark Ellas or Ellada 18:05:03 10. Jakob Diget Pedersen m Klub 100 Marathon Danmark Danmark 18:21:05



ALLE RESULTATER

Kvinneklassen ble vunnet av Katja Bjerre på 17:10:39



Løpets hjemmeside

Facebook

Raskeste norske tider registrert på 100 miles:

13:47:22 Stian Andersen BFG Bergen Løpeklubb Mors* 05.09.2020 14:06:28 Simen Holvik GTI Friidrett Glouchester 03.11.2019 14:23:30 Bjørn Tore Taranger BFG Bergen Løpeklubb Bislett 25.11.2017 14:24:09 Didrik Hermansen Romerike Ultraløperklubb Bislett 25.11.2017 14:35:33 Stian Andersen BFG Bergen Løpeklubb Mors* 08.09.2019 14:37:13 Jo Inge Norum Hell Ultraløperklubb Bislett 25.11.2018 14:45:37 Bjørn Tore Taranger BFG Bergen Løpeklubb Timisoara 26.05.2018 15:03:30 Per Olav Bøyum Syril IL Mors* 14.09.2013 15:19:03 Therese Falk Romerike Ultraløpeklubb London 16.09.2017 15:35:00 Therese Falk Romerike Ultraløpeklubb Bislett 25.11.2017 15:37:03 Peter Tubaas ABB BIL Steenbergen 14.05.2011 15:39:58 Peter Tubaas Stord IL TEC* 09.04.2011 15:40:20 Arvid Haugen BFG Bergen Løpeklubb Bislett 23.11.2019 15:55:35 Jo Inge Norum Lånke IL Bislett 25.11.2017 15:55:37 Mari Nustad Mauland Spirit - Stavanger Friidrettsklubb Bislett 23.11.2019 16:01:05 Gjermund Sørstad IF Sturla Espoo (i) 30.01.2010 16:06:13 Therese Falk Romerike Ultraløpeklubb Timisoara 26.05.2018 16:13:21 Therese Falk Romerike Ultraløperklubb Bislett 23.11.2019 16:14:52 Terje Sandness Sandnes IL Bislett 25.11.2017 16:16:08 Didrik Hermansen Romerike Ultraløperklubb Western States* 25.06.2016 16:25:18 Bjørn Tore Taranger FIK BFG Fana Steenbergen 11.05.2013

* Kun 5 av tidene er oppnådd i ordinære 100-milesløp, men resten er passeringstider i 24-timersløp.