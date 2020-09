Solnedgangen på Sola ble mandag 7. september arrangert for fjerde gang. Den 5 km lange løypa ble nylig kontrollmålt på nytt siden start og mål i år var flyttet til Sola Strandhotell for å gi bedre plass for løperne.



På grunn av korona-restriksjoner var det i år åpnet for kun 200 deltakere i konkurranseklassene. Disse ble fordelt på 8 puljer med 25 løpere i hver. Turmasjen utgikk derimot i år.



Av de 200 påmeldte var det 168 som stilte til start og 165 som fullførte (108 menn og 57 kvinner).



Håvard Lalit Øglænd, Sandnes IL vant på 16:07 foran Kim Andre Haugstad, Gjesdal IL på 16.09. Den siste pallplassen gikk også til Gjesdal - der ved Einar Kallans-Olsen på 16.10.



Christina Toogood, Sandnes IL vant kvinneklassen på 17.28. Nærmest henne kom Silje Torsvik, Spirit Stavanger på 18:02. Elise Hay Opsahl, Skjalg IL kom på 3. plass med 18.36.



Komplette resultatlister

Se også resultater nederst i artikkelen



Christina Toogood (til høyre) løp på 17:28 og sikret med det seieren i Solnedgangen. (Foto: @trinenesslerwichmann)



Antall påmeldte var begrenset til 200 og det var delt opp i åtte startpuljer med maks 25 deltakere i hver pulje. Her er start for en av puljene. (Foto: @trinenesslerwichmann)





Silje Torsvik ble nummer to av kvinnene. Og hennes tid ble 18:02. (Foto: @trinenesslerwichmann)





3. plass i kvinneklassen gikk til Elise Hay Opsahl på 18:36. (Foto: @trinenesslerwichmann)





Håvard Lalit Øglænd i motvinden på Sola. (Foto: Ingolf Dale)





Bjøro Nevland med Kjell Harald Dalehaug hakk i hæl. Dette ble også rekkefølgen i mål. Duoen løp på 16:44 og 16:50 og kom på 7. og 8. plass totalt i herreklassen. (Foto: Ingolf Dale)





Melodie Holgersen (421) løp på 21:29. (Foto: @trinenesslerwichmann)





Liv Janne Nergaard hadde kledd seg godt i det våte og kalde været. Dette så ut til å fungere godt, for Nergaard vant 50-årsklassen på 23:04. (Foto: @trinenesslerwichmann)





Leif Hole, i klasse 55-59 år, stilte noe mer lettkledd enn overnevnte. Han kom i mål på den gode tiden 22.03. (Foto: @trinenesslerwichmann)





Medaljer, sammen med et smil, vanket til alle som fullførte løpet. (Foto: @trinenesslerwichmann)



Se også mange flere bilder på arrangør Spirit - Stavanger Friidrett sin facebook-side





Løpets hjemmeside

Løpets facebookside

Tidligere års reportasjer fra Solnedgangen

2017: Simon Løvås og Sara Jünger vant det nye løpet Solnedgangen 5 km

2018: Solnedgangen firedoblet deltakelsen i den andre utgaven

2019: Ørjan Grønnevig raskest i magiske Solnedgangen



Resultatlister kvinner totalt

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Christina Toogood Sandnes IL / Sandnes BIL K23-39 17:28 2 Silje Torsvik Spirit Stavanger Friidrettsklubb K23-39 18:02 3 Elise Hay Opsahl Skjalg IL K45-49 18:36 4 Elisabeth Knudsen GTI Friidrettsklubb K40-44 19:39 5 Nina Søndenå STAVANGER K23-39 20:01 6 Malin Goa RANDABERG K23-39 21:48 7 Maren Sund Jensen Sandnes IL K23-39 22:54 8 Åse Oliv Bjørge Spirit Stavanger Friidrettsklubb K23-39 22:59 9 Liv Janne Nergaard HUNDVÅG K50-54 23:04 10 Linda Øverland STAVANGER K45-49 23:06 11 Hilde Vikan SANDNES K50-54 23:26 12 Kjersti Fandrem Høivik SANDNES K23-39 23:57 13 Merete Steffensen Gjesdal IL K40-44 23:59 14 Renate Eie JØRPELAND K40-44 24:03:00 15 Camilla Meidell HAFRSFJORD K23-39 24:21:00 16 Ulrika Johnsson SUS Bil K45-49 24:37:00 17 Louise Johansson Sweco K23-39 24:38:00 18 Beate Jordanger STAVANGER K40-44 24:48:00 19 Gyda Skogland Ognedal STAVANGER KU23 24:54:00 20 Linda Agnethe Berge STAVANGER K23-39 25:10:00 21 Kathleen Tveit RÆGE K23-39 25:50:00 22 Hanne Ørum STAVANGER K23-39 26:13:00 23 Anneli Mikalsen HAFRSFJORD K40-44 26:26:00 24 Irene Tangen STAVANGER K40-44 26:28:00 25 Sigrunn Strøm STAVANGER K50-54 27:22:00 26 Liv Tone Fredriksen SANDNES K40-44 27:26:00 27 Linda Holm SANDNES K40-44 27:39:00 28 Jeanette Fossøy KLEPPE K40-44 28:08:00 29 Ingrid Helland Sandnes IL K50-54 28:09:00 30 Gry Merete Braadli Bjerkreim IL K45-49 28:20:00 31 Mona Moss-Iversen GTI Friidrettsklubb / Susbil K40-44 28:44:00 32 Ida Vik STAVANGER K50-54 28:51:00 33 Lisbeth Samuelsen Manum HAFRSFJORD K40-44 29:05:00 34 Lene Goa Haaland HUNDVÅG K23-39 29:28:00 35 Inger Lise Kårhus STAVANGER K23-39 29:29:00 36 Paula Hewitt HUNDVÅG K40-44 29:38:00 37 Pearl Iren Gravdal Bjerkreim IL KU23 29:53:00 38 Anne Pearl Gravdal Bjerkreim IL K50-54 30:03:00 39 Randi Trøen STAVANGER K45-49 31:35:00 40 Delia Castañeda Spirit Stavanger Friidrettsklubb K45-49 31:54:00 41 Gina Aukland Ording STAVANGER K23-39 32:31:00 42 Eira Gjesdal OLTEDAL KU23 32:35:00 43 Linda Tjelta Hage SANDNES K23-39 32:47:00 44 Siv Isabelle Engelsvoll STAVANGER K45-49 33:01:00 45 Benedicte Vatland RANDABERG K23-39 33:48:00 46 Kristine Lilledal Sprek K60-64 34:27:00 47 Vigdis Abrahamsen HAFRSFJORD K65-69 34:34:00 48 Anne Nordbø HAFRSFJORD K50-54 35:15:00 49 Turid Veggeland SUS B.I.L. K60-64 35:43:00 50 Torbjørg Amdal Sprek K70-74 36:45:00 51 Tina Nevland No Limitation K23-39 36:59:00 51 Kristine Solbakke KLEPPE K23-39 36:59:00 53 Sigrunn Aasen Sprek 2014 K70-74 38:02:00 54 Grete Ulseth HAFRSFJORD K60-64 39:37:00 55 Maret Eira Team Maret og Benedicte K23-39 40:15:00 56 Jeanette Sola SOLA K23-39 42:31:00 0 Melodie Holgersen Sandnes IL KU12 21:29



Resultatlister menn totalt

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Håvard Lalit Øglænd Sandnes IL M23-39 16:07 2 Kim Andre Haugstad Gjesdal IL M23-39 16:09 3 Einar Kalland-Olsen Gjesdal IL M23-39 16:10 4 Simon Bø-Sande Sandnes IL M23-39 16:20 5 Ola Tjensvoll Undheim IL M23-39 16:36 6 Bjøro Nevland Gjesdal IL M23-39 16:44 7 Kjell Harald Dalehaug Spirit Stavanger Friidrettsklubb M23-39 16:50 8 Håvard Barkved Multiconsult BIL M23-39 16:57 9 Håvard Andersen Bråthen Spirit Stavanger Friidrettsklubb M23-39 16:59 10 Jan Erik Wergeland Sandnes IL M23-39 17:00 11 Roy Andre Erland Spirit Stavanger Friidrettsklubb M40-44 17:03 12 Fredrik Nordhaug Spirit Stavanger Friidrettsklubb M23-39 17:07 13 Richard Kverneland TANANGER M23-39 17:09 14 Henrik Alvestad Spirit / GK Aktiv M23-39 17:26 15 Aleksander Forgaard STAVANGER M23-39 17:29 16 Bjørn Kåre Høie Kvitsøy IL M23-39 17:40 17 Morten Bjerga Sundli Kamelåså Gang og Spaserlaug M23-39 17:46 18 Erik Lima Fylkeshusets BIL M23-39 17:48 19 Odd Einar Tveit Spirit Stavanger Friidrettsklubb M40-44 17:50 20 Fredrik Abrahamsen Ball M23-39 17:51 21 Preben Bolsøy HOMMERSÅK MU23 17:57 22 Per-Christian Bårholm TANANGER M23-39 17:59 23 Tore Leikvoll Gjesdal IL M23-39 18:02 24 Arve Austestad Arve Austestad M50-54 18:10 25 Cyryl Federowicz Cyryl Federowicz M23-39 18:11 25 Nils-Einar Glesnes GTI Friidrettsklubb M23-39 18:11 27 Arne Andre Vetrhus Spirit Stavanger Friidrettsklubb M40-44 18:12 28 Henning Nilsen STAVANGER M40-44 18:13 29 Sindre Norgren RANDABERG M23-39 18:20 30 Eivind Fjelde Spirit Stavanger Friidrettsklubb M23-39 18:24 31 Leif Johannes Omland Spirit Stavanger Friidrettsklubb M23-39 18:26 32 Tom Eirik Håland RANDABERG M23-39 18:30 33 Alexander Neumann Bryne triatlonklubb M23-39 18:32 34 John Henrik Kirkeli Sandnes IL / Dale Fjellløpere M23-39 18:35 35 Bård-Henning Kvinen Egersunds IK M40-44 18:37 36 Ingve Aalbu Egersunds IK M40-44 18:43 37 Rolf Jegervatn Spirit Stavanger Friidrettsklubb M40-44 18:57 38 Svein Magnus Halsne Multiconsult M23-39 18:58 39 Fredrik Andersen Egersunds IK M40-44 19:00 40 Lars Rødne Midtbø Spirit Stavanger Friidrettsklubb M23-39 19:04 41 Pål Refvem GTI Friidrettsklubb M50-54 19:05 42 Livar Tjensvoll Åna BIL M23-39 19:06 43 Leif Inge Nesvåg Egersunds IK M40-44 19:18 44 Bjørn Andre Bolsøy 3X Trafikkskole A/S M45-49 19:20 44 Eivind Hegelstad STAVANGER M45-49 19:20 46 Johan Løyning Sauda IL M23-39 19:21 47 Are Lereggen GTI M40-44 19:28 48 Bjørn Ivar Svendsen Spirit Stavanger Friidrettsklubb M50-54 19:29 49 Joel Honkanen Spirit Stavanger Friidrettsklubb M40-44 19:31 50 Hendrik Westervold STAVANGER M23-39 19:37 51 Svein Harald Grønås Team Atle & Svein M23-39 19:39 52 Geir Lindtner Spirit Stavanger Friidrettsklubb M45-49 19:43 53 Henrik Johannessen KRISTIANSAND S MU23 19:49 54 Stian Blanckaert SOLA MU23 19:54 55 Ove Nygaard Hinna Friidrett M45-49 20:01 56 Eivind Dybdahl Haugesund Idrettslag Friidrett M55-59 20:03 57 Per Erik Haga GTI Friidrettsklubb M40-44 20:10 58 Erling Angeltveit Vågen VGs M55-59 20:11 59 Tom Inge Asheim A/S Norske Shell M23-39 20:23 60 Endre Marcelius Berge Susbil M23-39 20:32 61 Kristian Sætre STAVANGER M23-39 20:35 62 Dag Gundersen Skjalg IL M55-59 20:37 63 Hermann Marx Jahnsen SANDNES MU23 20:43 64 Steinar Mathias Erikstad STAVANGER M23-39 20:49 65 Roald Aga Spirit Stavanger Friidrettsklubb M23-39 20:53 66 Torbjørn Ellingsen Torbjørn Ellingsen M23-39 20:55 67 Kim Dahl Spirit Stavanger Friidrettsklubb M23-39 21:12 68 Thomas Ramsnes STAVANGER M23-39 21:16 69 Dan Strømø SANDNES M40-44 21:19 70 Ole Rygg RANDABERG M23-39 21:22 71 Ketil Knutsen STAVANGER M45-49 21:25 72 Atle Holgersen STAVANGER M23-39 21:29 73 Quang Tran Spirit Stavanger Friidrettsklubb M23-39 21:51 74 Leif Hole Vindafjord IL / Omega PS AS M55-59 22:03 75 Lars Aalgaard Kingsrød STAVANGER M40-44 22:15 76 Olav Hagland GTI Friidrettsklubb M70-74 22:32 77 Eldar Bjørge GTI Friidrettsklubb M60-64 22:38 78 Ole J Askeland GTI Friidrettsklubb M50-54 22:50 79 Sigbjørn Aasheim Johansen HAFRSFJORD M23-39 23:04 79 Torstein Bratten SANDNES M23-39 23:04 81 Øystein Langeland Sandvik STAVANGER M23-39 23:12 82 Jakob Gravdal STAVANGER M23-39 23:13 83 Alexander Bringedal Team Bringedal M23-39 23:30 84 Einar Bjelland KLEPPE M45-49 23:43 85 Bjørn Axel Bentsen VIKESÅ M55-59 23:55 86 Lars Arne Svanes VIGRESTAD M23-39 23:58 87 Arild Ersdal Centrum Rør M50-54 24:02:00 88 Arne Magne Sondresen STAVANGER M55-59 24:11:00 89 Jan Ivar Bringedal Team Bringedal M23-39 24:12:00 90 Ola Dybdahl KOLNES M23-39 24:42:00 91 Tormod Ognedal TANANGER M60-64 24:53:00 92 Alf Bringedal Team Bringedal M55-59 24:56:00 93 Roger Madsgård STAVANGER M23-39 25:35:00 94 Thomas Mortveit Team Northmanocr M23-39 25:39:00 95 Marek Woszczyk Cyryl Federowicz M50-54 25:40:00 96 Thore Kulleseid Gudbrandsen HAFRSFJORD M50-54 25:58:00 97 Trond Gundersen RENNESØY M55-59 26:06:00 98 Henning Verstegen Hinna Friidrett M45-49 26:31:00 99 Bogdan Sosnowski SOLA M55-59 26:46:00 100 Tomasz Kolakowski Cyryl Federowicz M23-39 27:21:00 101 Simon Dybdahl Sandnes Kommune M23-39 28:28:00 102 Andrew Ball SANDNES M50-54 28:36:00 103 Kai E. Frøland SOLA M23-39 29:56:00 104 Svein Eirik Pettersen Sandnes IL / Sportsmanden M40-44 30:21:00 105 Mats Kirkeby Bekkefaretkameratene M40-44 30:29:00 106 Kjell Magnor Egeland LYE M65-69 31:07:00 107 Kenneth Oftedal OLTEDAL M40-44 32:36:00 0 Elliot Etnan Sandnes IL MU12 24:24:00