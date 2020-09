Selv ikke pandemien klarte å stoppe rekken. Torvikbukt Rundt er det andre store løpet som det vesle laget arrangerer på to uker. Dette er store løft for ei lita bygd.



For halvannen uke siden (12. september) arrangerte idrettslaget i Gjemnes Torvikbukt 6 topper, eller «Norges hardeste halvmaraton» som laget gjerne omtaler det, for 17. gang. Og kommende lørdag (26. september) er det fylkets eldste landeveisløp som står for tur for 48. gang.



– Varierende nasjonale føringer for smittevern har gitt en viss usikkerhet om Torvikbukt Rundt kunne gjennomføres i år, sier leder Carl Gunnar Orset i friidrettsgruppa i Torvikbukt Idrettslag.



– Men med hjelp av gode retningslinjer fra friidrettsforbundet og entusiastiske medlemmer i idrettslaget, er vi glade for at vi kan gjennomføre, nesten som planlagt. Vi sprer arrangementet ut i tid, med maks. 200 deltakere og sender konkurranseklassene ut i puljer på 25 om gangen, for å nevne noe. I situasjonen vi står i nå, er det nok en fordel at arrangementet vanligvis ikke er blant de største, sier Orset.



Påmeldingen pågår fram til fredag ettermiddag. Som et ledd i smittevernet settes det endelig strek da, slik at arrangøren får tid til å administrere puljene.



Blant de som har meldt sin ankomst så langt, finner vi løyperekordholder Johan Bugge, fra Eidsvåg IL. Bugge satte rekorden på 42.18 i 2015. Seier i både Varden Opp og Mefjellet Opp denne sesongen vitner om god form. En nyinnført kåring av sammenlagtvinneren på de to arrangementene i Torvikbukt (Torvikbukt 6 topper og Torvikbukt Rundt), gjør at flere deltakere fra Torvikbukt 6 topper er ventet å komme tilbake. Blant de påmeldte er det også mange mosjonister. Puljestart og en ny kåring av bedriften som stiller med flest deltakere, vil trolig også senke terskelen for å stille opp på tid.



– Vi er stolte og takknemlige for responsen vi har hatt på arrangementet gjennom alle disse åra. Ikke minst er det flott å se hvordan de frivillige stiller opp hvert år, og dermed bidrar til både liv i bygda og folkehelse i regionen. Vi veit at mange bruker våren og sommeren til å legge treningsgrunnlaget – med Torvikbukt Rundt som det store målet, sier leder Terje Humstad i Torvikbukt IL.



Arrangementets nettside



Truls Torvik i godt driv opp den berømte Vollabakken ca. halvvegs i løpet. (Foto: Anders Tøsse)





Løypekart for Torvikbukt Rundt.



Startfeltet fra et tidligere Torvikbukt rundt, i år blir det intervallstart og trygg avstand til hverandre. (Foto: Daniel Kvalvik)



Johan Bugge satte i 2015 en solid løyperekord. Også i år står han på startlista. Men vil han klare å slå sin egen løyperekord? (Foto: Daniel Kvalvik)

