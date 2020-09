Løpet gikk i godt løpsvær med 15-16 grader og lite vind 28. september. Løypa som arrangøren Skarphedin har valgt å bruke, er kontrollmålt og flere av tidene fra løpet vil nok bli å finne på Kondis-statistikkene.

Marianne Roe har vært lovende i mange år, men en god del plaga av skader og sykdom. Tidligere i år har hun stilt i et par motbakkeløp, og nå løp hun på pene 18.01 til tross for at beina var tunge etter en lang løpetur dagen i forvegen.

- Jeg løp ikke "all out", men fikk en veldig fin gjennomkjøring. Jeg setter stor pris på at Skarphedin arrangerer slike løp, fortalte Mariann til Kondis etter løpet:

På spørsmål om hun har noen konkurranseplaner utover høsten, svarer hun:

- Jeg skal være med i NM terreng, og slenger meg helt sikkert med på et løp her og der etter det.

På 5 kilometeren i Bø ble Vilde Nerhus nummer to med 21.44, mens Lena Nerhus, som løper i klasse 50-54 år, ble nummer tre med 22.26 som sluttid.

I herreklassen var det 17 år gamle Matias Lunde som vant suverent på 16.01. Ellers var det mange som satte nye personlige rekorder, slik som brødrene Espen Lunde og Morten Lunde som begge perset med over 30 sekunder. Nye perser ble det også på Gunnar Sørkås og Daniel Næss som kom på andre- og tredjeplass. I klasse M50-54 løp arrangøren Rune Romnes inn til 17.32, noe som er sjette beste tid på 5 km i veteranstatistikken til Kondis i år.



Mariann Roe vant greit på 18.01 uten å ha lada opp noe til løpet. (Foto: arrangøren)





Matias Sunde var i en klasse for seg sjøl blant herrene og vant på 16.01. (Foto: arrangøren)



Resultater Sport 1 Glexe 5 km

Startområdet var stort og deltakertallet så lite at det var lett å holde god avstand. (Foto: arrangøren)



Brødrene Morten (68) og Espen (40) Lunde leverte begge sterke løp. I mål var Espen sekundet foran med 18.49. (Foto: arrangøren)



Daniel Næss løp inn til tredjeplass, og den nye persen lyder på 17.28. (Foto: arrangøren)



Øyvind Støren benytta anledningen til å få seg en god dose trim på det som var en flott kveld for løping. (Foto: arrangøren)