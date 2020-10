Sondre Nordstad Moen har vært på et lengre høydeopphold i Sestriere i Italia, men et par uker med forkjølelse og feber gjør at han ikke har fått forberedt slik han helst ville før maratonløpet.

– Jeg har ikke fått løpt så mange spesifikke maratonøkter, og jeg tror det er litt mangel på form. Kroppen har ikke vært like mottakelig for hard trening, fortalte Sondre til NTB, gjengitt i Aftenposten.



Uten helt å være i toppform er Sondre litt i tvil om hvor hardt han skal gå ut:

– I utgangspunktet er det tvilsomt om jeg er god nok for pers. Spørsmålet er om det er bedre å være med første halvdel, få det tungt og komme inn på 2.08 eller å starte konservativt og kunne avslutte godt til en tid på 2.07, fabulerer Sondre.



Han ville nok uansett ikke tenkt på å henge med tetgruppa som fartsholderne skal lose til en passering halvveis på mellom 1.00.45 og 1.01.00. Også å løpe i felt to, som etter planen skal passere halvveis på 1.02.00, vil nok være risikabelt for trønderen. Felt tre skal åpne på 1.04.00, og det er nok det alternativet som han antyder kan gi ei sluttid på 2.07. Persen hans er på 2.05.48 og ble satt i Fukuoka for tre år siden.





Sondre Nordstad Moen var i storform da han løp under den europeiske rekorden på timesløp i Kristiansand, men etter det har ikke alt gått på skinner. (Foto: Morten Aggvin)



Mulig med verdensrekord

Men om Sondre Nordstad Moen er skeptisk til sine egne rekordmuligheter, har Norges maraton-ener stor tro på at vi vil få se svært gode tider i teten.

– Jeg tror det blir verdensrekord. Kipchoge kommer til å gå for rekord. Det så ut som det var en del å gå på da han satt verdensrekorden. Jeg tror vi vil se tider rundt 2.01, sier Sondre til Aftenposten.



Fra før har Eliud Kipchoge løpt på 2.01.39, og han har vært verdens suverent beste maratonløper i en årrekke. Riktignok har Kenenisa Bekele, som også løper i London, bare 2 sekunder dårligere pers, men etiopieren har på ingen måte vist den samme stabiliteten på maraton som det kenyanske Kipchoge har. Bekele har også snakka seg sjøl litt ned foran løpet – med at han ikke har fått forberedt seg helt optimalt på grunn av Covid-19, og de fleste regner nok med at Mr. Consistency himself, Eliud Kipchoge, vinner – slik han har gjort det i London fire ganger før.



I år er det imidlertid ikke den løypa Eliud Kipchoge kjenner fra før, som blir brukt. Det skal løpes i underkant av 20 runder i ei 2,15 km lang løype rundt St. James's Park. Hvordan det vil slå ut, er ikke godt å si. Det meldes per nå om 10-11 grader og en lett bris på 4-5 m/sek søndag formiddag, så om vinden ikke blir for sterk, bør forholdene ligge godt til rette for rask løping.



Mange ser fram til gigantmøtet mellom Eliud Kipchoge og Kenenisa Bekele. (Foto: arrangøren)





Men det er langt flere enn de to store som kan være med å kjempe om topplasseringene i London. I alt har tolv av de startende pers under 2.06. Tredje best pers har etiopiske Mosenet Geremew som ble nummer to i både London Marathon og i VM i Doha i fjor.



Startliste menn



Verdensrekordholder mot verdensmester

Nivået på damesida er omtrent like bra som blant mennene. Her er kvinna som satte verdensrekord med 2.14.04 for et år siden, Brigid Kosgei, på plass. Det er også regjerende verdensmester - fra Doha-VM – Ruth Chepngetich. Persen til sistnevnte er på 2.17.08, og det er også to kvinner til med pers under 2.20. En av dem er Vivian Cheruiyot som vant London Marathon i 2018 og ble nummer to i fjor.



Brigid Kosgei virka ikke å være i sin aller beste form da hun ble slått av Sifan Hassan på timesløpet i Brussel tidligere i høst, men kanskje skyldtes tempoproblemene hennes der at hun ikke fikk lov til å bruke godskoene sine på bane. Der er det som kjent blitt innført 25 millimetersgrense. Det vil likevel overraske om hun nå skulle klare å forbedre sin egen verdensrekord.



Britene har Stephanie Twell som sitt største håp. Hun har 2.26.44 som pers, og en oppgave for henne kan være å prøve å slå 43 år gamle Sinead Diver fra Australia som i fjor vår løp London Marathon på 2.24.47 og i fjor høst ble nummer fem i New York Marathon.



Ingen norske kvinner vil være å finne på startstreken, men det vil være vel verdt å skru på NRK2 klokka 8.10 søndag morgen for å følge kvinneløpet. Sendinga fra herreløpet går på NRK1 fra klokka 11.05.



Startliste kvinner





Brigid Kosgei fra Kenya er den største favoritten til å vinne årets London Marathon. Persen hennes på 2.14.04 er det ingen av de andre som er i nærheten av. Men som kjent - det er mye som kan skje underveis i et maratonløp. (Foto: arrangøren)



Ruth Chepngetich sikra seg sjøl og Kenya VM-gull på maraton i fjor. Kan hun også vinne London Marathon? (Foto: arrangøren)