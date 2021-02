- Kondistreninga Harestua er et gratis tilbud om fellestreninger med fokus på treningsglede. Vi har pr i dag tre trenere, og vi er på jakt etter flere, forteller en entusiastisk Anne Woldmo.

Dette er et dugnadsbasert tilbud fra Norsk organisasjon for kondisjonsidrett (Kondis). Deltakelse på Kondistreninga Harestua - en av foreløpig 20 treningsgrupper i Kondis-regi - er gratis og åpen for alle, uansett grunnform. De møtes hver torsdag på Shell Harestua kl 18.30, og enkelte lørdager.

Kondistreninga Harestua ble stiftet i april 2020, og timingen kunne vel neppe vært værre. Likevel har det gått over all forventning, med mange fornøyde deltakere og et godt sosialt fellesskap. De tre trenerne Lindy Aasgaard, Jørgen Nordahl og Anne Woldmo forteller om flotte aktiviteter som har blitt gjennomført i 2020 slik som utallige fellestreninger med ulike intervaller, rolige langturer, Kondislandskamp, Mylla rundt, Sommerfest, Styrkelørdag, Kondisløp på Harestua i kontrollmålt løype, formtester, og mye mer. Alt har blitt gjennomført med fokus på det sosiale, og mestringsfølelse for alle.



Trenerne planlegger aktivitetsåret 2021, fra venstre Lindy Aasgaard, Anne Woldmo og Jørgen Nordahl.

I perioder har enkelte treninger blitt gjennomført som såkalt virtuelle treninger, altså ikke fellestreninger på grunn av Korona-restriksjoner. Kondistreninga Harestua tar smittevernet på alvor, og har en god dialog med Lunner kommune.

- Vi ser at endel nok er litt bekymret for om de er «gode nok» til å bli med på fellestreninger, men alle er gode nok uansett grunnform. Det er ingen som trenger å trene i forkant for å bli med i dette gode fellesskapet. Kondistreninga Harestua er lagt opp slik at det vil passe for alle. Det viktigste er å få seg en time i frisk luft i et sosialt fellesskap, og vi tilpasser til alle nivåer understreker Anne.

- Både unge og gamle, kvinner og menn, elitemosjonister og de som foretrekker mer rolige aktiviteter, de som sliter med dørstokkmila og de som spretter avgårde, er velkommen til Kondistreninga Harestua.



Øyvind Kvernen i Hverdagstreneren instruerer deltakerne på kurs i løpeteknikk. Fra venstre Åge Lindahl, Morten Jacobsen, Lindy Aasgaard, Katinka Yri, Rebecca Myrvold, Vibeke Engedalen, Kjetil Woldmo og Jørgen Nordahl.

Det er ikke krav om at man må være medlem av Kondis for å delta på aktivitetene. Anne oppfordrer leserne til å gå inn på www.kondis.no, fordi der er det mange interessante artikler og mye annet godt stoff relatert til kondisjonsidrettene.

Trenerne forteller at de gleder seg til mange ulike aktiviteter i 2021, og de håper at riktig mange nå hopper ned av gjerdet og faktisk blir med - det er ikke farlig, bare veldig sosialt og gøy, avslutter de med et smil.

Noen bilder fra aktiviteter i 2020:



Sommerfest med fornøyde deltakere etter den flotte innsatsen på Myllavannet rundt.

Marit Horgen, John Oscar Næss, og Ole Sørensen i fint driv under Kondislandskampen.

Jørgen og Anne-Mette Nordal, og Else Sørensen i ivrig gange langs Harestuavannet.