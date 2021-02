Kondistreninga Stjørdal er Kondis sin tredje løpegruppe i Trøndelag. Fra før har vi Kondistreninga Trondheim og Kondistreninga Steinkjer. Totalt har Kondis nå 20 Kondistreninger fordelt fra Risør i sør til Alta i nord.

Kondistreninga Stjørdal ble første gang etablert som løpegruppa «Gutta på bommen». Den er åpen for alle både kvinner og menn, erfarne løpere og nybegynnere som ikke klarer å løpe særlig langt sammenhengende ennå, og medlemmer i Kondis og ikke-medlemmer. Det er gratis å være med. Bor du på Stjørdal eller i nærheten av Stjørdal eller du kanskje bare er på besøk en tirsdag eller fredag, er det bare å stikke innom Sandskogan i Stjørdal kl 16.30 og henge deg med på en trening.

Oppmøte er på gang- og sykkelveien som går gjennom Sandskogan ca 30 meter fra nord/vestre hjørnet av den nye Stjørdalshallen.

Trener intervaller på tid

Løpegruppa legger opp til intervalltrening på tid. Det er da lettere å holde gruppa samlet enn om en tar intervaller på distanse.

I går kjørte de bakkeintervaller. Først tok de 4 minutters bakkedrag x 4 og avsluttet med 2 minutter x 2.

– Vi har ulike typer intervaller. Det kan være 3 minutter x 8 med 1 minutts pause, 4 minutter x 8 med 1 minutts pause, 5 minutter x 6 med 1 minutts pause, også noen lengre bakkeintervaller somi går hvor vi kjørte 4 x 4 minutter og 1 minutts jogg tilbake i pausen og deretter 2 minutter x 2 med 1 minutts pause og jogg ned tilbake til utgangspunktet, forteller Stig Christoffersen som er en av trenerne på Kondistreninga Stjørdal. Han deler på treneransvaret med Thor Svare og Geir Arve Clausen.

– Av og til har vi også 45/15 x10 med seriepause og 3 gjentakelser. En sjelden gang oppsøker vi tartandekket og legger inn for eksempel noen 400 metere eller lignende, men disse har det blitt færre av med alderen og faren for skader, legger han til.

Du kan følge Kondistreninga Stjørdal på Facebook her.

Ønsker oss flere Kondistreninger

Vi i Kondis synes det er utrolig hyggelig at «Gutta på bommen» ønsket å gjøre løpegruppa si til en Kondistrening og på den måten bidra til et aktivt Kondismiljø lokalt.

Vi ønsker oss flere Kondistreninger rundt i landet. Ikke noe sted er for lite eller for stort til å etablere en Kondistrening. Om dere bare er et par stykker som løper sammen til å begynne med, er det helt i orden å etablere dette som en Kondistrening så lenge dere er åpne for å ta med andre interesserte også, og videre har anledning til å legge opp til minst én fast trening på et fast oppmøtested i uka. Vi i Kondis hjelper dere med å opprette en Facebookgruppe for Kondistreninga deres, og til å gjøre gruppa kjent i nærområdet. Vi utstyrer også trenerne med gratis løpejakke fra Team Kondis. Jakka finnes både i herre- og damemodell.

Kunne du tenke deg å etablere Kondistreninga der du bor eller å vite mer om hvilke muligheter som ligger i dette, kan du sende oss en e-post så kan vi snakkes nærmere.