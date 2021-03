3000 m-finalen ble mye mindre dramatisk enn 1500 m-finalen der Jakob ble diska før han fikk gullet sitt tilbake. Nå tok Jakob kommandoen ut fra start og la seg i tet, men ikke for å løpe fort. De første 400 meterne gikk på 64 sekunder. På tredjerunden ble han passert - uten at det førte til noen fartsøkning.



– Jeg var glad for at ingen av de andre satte fart. Det ville vært tøffere for meg med et hardt løp fra start i dag. Det siste løpet i et mesterskap er alltid det tøffeste, og jeg kjente på oppvarminga at det koster å konkurrere i mesterskap, fortalte Jakob til NRK etter løpet.



Men da Jakob tok tilbake teten drøye 800 m fra mål, var det ikke så mye som tyda på slitne bein. De siste 800 meterne gikk unna på 1.53 med 58 på nest siste 400 m og 55 på den siste. Det var så fort at sluttida – til tross for den moderate første delen – ble så god som 7.48,20. Belgiske Isaac Kimeli var over sekundet bak på sølvplass med 7.49,41, mens bronsen gikk til spanske Adel Mechal som løp på 7.49,47.

Mindre enn sekundet bak sølvet

Bare 8 tideler bak sølvkampen spurta Narve Gilje Nordås inn til femteplass. Han løp på samme måte som i forsøket lørdag. Ut fra start la han seg bakerst der han fikk løpe helt i fred inntil lista. Da farten økte og feltet strakk seg ut, tetta han lukene som oppstod foran seg slik at posisjonen ble stadig forbedra. Narves siste 800 m gikk på 1.53,5, så avslutningen hans var nesten like god som Jakobs, men Narve lå en del lenger bak da farten ble skrudd opp.



Før løpet sa Narve følgende til NRK om forhåpningene sine:



– På en god dag kan jeg kanskje bli nummer seks, men det er veldig mange gode løpere, inkludert Jakob som helt sikker vil vinne. Min fordel er at jeg jeg vet at jeg er en av de best trente i feltet.



Etter løpet kunne 22-åringen som gjerne omtaler seg som "den talentløse Mr. Nordås" glede seg over sin andre pers på to dager. Og det til tross for at det var et meget ujevnt løp med 1000 metere på 2.45, 2.42 og 2.22,5. Even til å kunne avslutte så sterkt, er en egenskap som Narve kan komme til å ha mye glede av i mange mesterskap framover. Det er tydelig at Ingebrigtsen-trening kan fungere sjøl om en ikke er født med Ingebrigtsen-navnet.

Fire løp på fire dager

Men bedre enn på noen andre ser Ingebrigtsen-trening ut til å fungere på Jakob Ingebrigtsen. Å vinne to gull, noe som innebærer fire tøffe løp på fire dager, er intet mindre enn eksepsjonelt. Jakob ble en virkelig forgrunnsfigur i mesterskapet, og sjøl vektla han framgangen fra forrige gang det var EM. Da ble det gull på 3000 m og sølv på 1500 m.



– Jeg er veldig veldig godt fornøyd med å gjøre det bedre her i Torun enn det jeg gjorde i Glasgow for to år siden, så jeg vil si det er et godkjent mesterskap for meg sjøl, sa Jakob med et lite understatement i NRK-intervjuet. Før han fortsatte på omtrent samme vis:



– Jeg har tatt imot gullmedaljer før og hørt den norske nasjonalsangen, og det er en fantastisk følelse når en står der. Det er ubeskrivelig og ekstremt deilig, ikke minst med tanke at det er så mye arbeid som ligger bak. Jeg vil si det er undervurdert å stå på seierspallen og høre den norske nasjonalsangen blir sunget, smilte Jakob med munnbindet på.



Han understreka også at han var veldig glad for å få muligheten til å konkurrere. Forhåpentligvis vil vi få se han i konkurranse mot enda sterkere løpere i OL til sommeren.





Det er etter hvert blitt mange EM-gull på Jakob Ingebrigtsen. Dette bildet er fra 5000 meteren i EM i Berlin i 2018 da han fikk stå på pallen sammen med sin bror Henrik som tok sølvmedaljen. (Foto: Bjørn Johannessen)



