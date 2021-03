Jakob Ingebrigtsen sørga for norsk gull på både på 1500 m og 3000 m. På 800 meter ble Hedda Hynne og Tobias Grønstad slått ut i forsøket. Det første heller overraskende, det siste lå litt mer i korta.



Men hvordan gikk det i 800 m-finalene, og hvem var det som utmerka seg på 1500 og 3000 m for kvinner der Norge ikke stilte med deltakere? Vi skal ta et lite tilbakeblikk.



Unge Keely Hodgkinson imponerte stort på 800 m

Det var forventa å bli en polsk-britisk duell på 800 m for kvinner. Det ble det også, med britiske løpere på første-, fjerde- og sjetteplass og polske løpere på andre- og tredjeplass.



Men best av alle var den yngste. Britiske Keely Hodgkinson fikk masse oppmerksomhet da hun for en drøy måned satte juniorverdensrekord på distansen med 1.59,03, bare 18 år gammel. Nå hadde hun så vidt fylt 19 år, og formen var så god at hun på de to siste rundene løp fra rutinerte mesterskapsløpere som Joanna Jozwik og Angelika Cichocka. Med en moderat første 400 m på 65,31 ble ikke sluttida bedre enn 2.03,88, men meget imponerende var det av Hodgkinson å løpe de to siste rundene på 30,3 og 28,3.



Det ble for tøff kost for heimefavorittene som måtte nøye seg med 2.04,00 og 2.04,15. Men det var likevel stas med to polske medaljer på heimebane. Alt i alt tok Polen nest flest medaljer med ti. Bare Storbritannia med sine 12 hadde flere.



800 m kvinner finale

Polsk dobbeltseier på 800 m for menn

Også i herrenes 800 m-finale ble det et polsk-britisk oppgjør. Britiske Jamie Webb var den som leda an, men han ble etter hvert hardt pressa av de tre polakkene i feltet. Mot slutten kom både Patryk Dobek og Mateusz Borkowski forbi, og Webb måtte nøye seg med bronse.



Gullvinner Dobek er klart mest kjent som 400 m hekk-løper, og seieren hans på 800 m fikk NRK-kommentatorene Post og Rodal til å spekulere optimistisk i hva Karsten Warholm kan klare på 800 m. Det endte med at de foreslå en test til høsten der Andreas Roth skulle være hare og passere førsterunden på 50,5 for så å holde farten fram til 600 m. Så skulle Karsten ta over og gi jernet for seg sjøl på de siste 200 meterne.



Nå ble vinnertida så sterk som 1.46,81, og alle medaljevinnerne klarte ei tid under 1.47 til tross for ganske mye uro og knuffing underveis i løpet. Førsterunden ble passert på 54,27.



Det var tre polakker blant de fire fremste idet målstreken ble kryssa. (Foto: skjermdump fras streamingen til European Athletics)



800 m menn finale



Belgisk triumf på 1500 m for kvinner

Med de virkelig store stjernene som Sifan Hassan og Laura Muir fraværende ble 1500 meteren en åpen og spennende affære. De tre spanske løperne i feltet gjorde mye av jobben underveis, men til slutt var det ingen av dem som klarte en pallplass. Den kanskje største favoritten, Esther Guerrero, satsa omtrent alt da to runder gjenstod, men det viste seg at hun løp for fort for tidlig, og på sisterunden ble hun passert av hele fire løpere.



Belgiske Elise Vanderelst løp veldig lenge veldig anonymt. Hun lå midt i feltet inne ved lista, helt til hun klarte å brøyte seg ut like før Guerrero gikk til så hardt. Dermed hadde hun krefter til både å henge på den spanske favoritten og til å løpe fra henne da hun sluknet. Vinnertida ble ikke bedre enn 4.18,44, men dette var et skikkelig lureløp med 76 på første 400 m og 75 på den andre. Så ble farten økt noe før det virkelig gikk unna på de siste to rundene med 28,8 og 30,2.



Det var altså den superharde nestsisterunden som knakk hun som sørga for farten, men ikke hun som hadde spart det meste av krefter fram til da. Dermed ble det en stor taktisk triumf for 23-åringen fra Belgia. Hun har 4.05,72 som pers utendørs og 4.05,71 innendørs, og med god disponering var det godt nok til å ta EM-gull. Sølvet gikk til britisk Holly Archer og bronsen til tyske Hanna Klein.



Det ble gull til belgiske Elise Vanderelst, sølv til britiske Holly Archer og bronse til tyske Hanna Klein. (Foto: skjermdump fras streamingen til European Athletics)



1500 m kvinner finale

Britisk dominans på 3000 m

Mens Norge måtte nøye seg med første- og femteplass i herrefinalen på 3000 m, klarte de britiske damene kunststykket å ta første-, tredje og femteplassen.



Britisk mellom- og langdistanseløping er ganske så sterk for tida, og det kom til gangs til syne på 3000 meteren. Alle de tre britene i finalefeltet løp inn til sterke tider og satte pers. Amy-Eloise Markovc vant på 8.46,43 med bare 11 hundredeler ned til franske Alice Finot på sølvplass og ytterligere 6 hundredeler til britiske Verity Ockenden på bronseplass. Tre løpere til kom i mål under 8.50, og sju av tolv løpere satte pers.



Mye av æren for alle persene hadde israelske Selamawit Bayoulgn som dro storparten av løpet i jevn og høy fart. Men det kosta så mye for henne sjøl at da farten ble virkelig skrudd opp på de to siste rundene, så endte hun på en sjetteplass.



En av dem som ikke satte pers, var svenske Meraf Batha. Muligens hadde hun klart medalje om ikke Maureen Koster plutselig hadde falt foran henne da bare 300 m gjenstod. Fallet gjorde at Batha måtte stoppe opp, og med tapt rytme og fart, ble det for langt fram til teten. Likevel godt gjort å klare en fjerdeplass på 8.48,78 av Meraf. Koster som så ut til å snuble i sine egne bein, kom aldri til mål.



To britiske kvinner og ei fransk kunne entre podiet etter 3000 m-finalen. (Foto: skjermdump fras streamingen til European Athletics)



3000 m kvinner finale

Flest gull til Nederland

På medaljestatistikken troner Nederland øvest med tre gullmedaljer. Portugal ligger på andreplass med tre medaljer, og så er det seks nasjonser som klarte to gullmedaljer. Siden Norge ikke har noen sølv- eller bronsemedaljer, kommer vi på en delt sjuendeplass på den statistikken.



Teller en antall medaljer totalt, kommer Storbritannia øverst med tolv, foran Polen med ti og Nederland med sju. Her vil Norge få både Sverige med fire og Finland med tre foran seg.



Den mest rettferdige måte å rangere på, ville nok vært et poengsystem med for eksempel tre poeng for gull, to for sølv og ett for bronse. Da ville Storbritannia fått 20 poeng, Polen 16 og Nederland 16. Norge ville fått 6 poeng og hevda seg godt til å være en liten nasjon i Europa. Men ganske sårbar siden alle medaljene stod og falt med en stor stjerne, Jakob Ingebrigtsen.



Medaljeoversikt EM innendørs 2021



Alle resultat



