Skarverennet, som var planlagt arrangert 17. april, er avlyst som følge av den seneste tids økning i smitte, nedstenging og restriksjoner.

Skarverennet går normalt fra Finse over Hallingskarvet til Ustaoset og ble første gang arrangert i 1974. I år skulle renet vært arrangert for 48. gang. Under normale omstendigheter har Skarverennet, som også har egen konkurranseklasse, et maks deltakerantall på 12220.