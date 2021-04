Det internasjonale friidrettsforbundet prøver å lage flere møtepunkt mellom elite og mosjonister. For ikke lenge siden skrev vi om det nye gateløpsmesterskapet som skal romme VM på både halvmaraton og 5 km og samtidig være en ukes lang løpsfestival for massene.

Nå er også nyheten ute om at neste verdensmesterskap i terrengløp vil ha klasser for både juniorer, elite og veteraner.

– Vi har jobba hardt de siste årene for å utvikle et nærere fellesskap mellom de ulike delene av det globale løpsmiljøet, inkludert mosjonsløp, parkløp, fjell- og terrengløp. Dette fordi det gjør idrettsfellesskapet vårt sterkere, så jeg er glad for å annonsere dette nye initiativet i samarbeid med World Masters Athletis, fortalte friidrettspresident Sebastian Coe da nyheten ble lansert.

Han fikk støtte av presidenten i World Masters Athletics, Margit Jungmann:

– Vi er glade for å tilby denne nye muligheten slik at veteranløpere fra hele verden kan møtes og feire deres forkjærlighet for løping og konkurranse. Nå kan de sammen med verdens beste terrengløpere teste seg sjøl i den naturskjønne Mt Panorama-løypa i Bathurst i Australia. Vi er glade for å kunne samarbeide med World Athletics om å gjøre dette til en unik og minneverdig begivenhet for alle veteranene som deltar.

Det vil bli stafett og individuelt løp for både elite og veteraner. Slik ser det foreløpige tidsskjemaet ut:



Lørdag 19. februar 2022

14:35 U20 kvinner 6 km

15:15 U20 menn 8km

16:25 Miksstafett

17:05 Senior kvinner 10 km

18:05 Senior men 10 km



Veteranstafetten som vil være en miksstafett på 4 x 2 km, vil antakelig gå før juniorøvelsene på lørdagen, mens de individuelle veterankonkurransene vil gå søndag 20. februar.

Bathurst ligger ca. 200 km vest for Sydney, og om en først skulle dra så langt, vil VM-deltakelse helt sikkert la seg kombinere med andre løp eller opplevelser. Vi skrev nylig om dette spennende løpet i Sydney.

Da det var VM terrengløp for veteraner i Australia i 2001, tok Gerda Bjåstad gull og Eva Carlsen bronse.





Eva Carlsen har i mange år vært en flittig deltaker i internasjonale veteranmesterskap i både løping og langrenn. (Foto: Kjell Vigestad)