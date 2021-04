Det er sjelden løpere kommer helt fra det ukjente og setter verdensrekord. Ruth Chepengetich som i helga forbedra verdensrekorden på halvmaraton, var fra før verdensmester på maraton.

Hva hadde så Beth Potter gjort før hun nå i helga løp under gjeldende verdensrekord på 5 km gateløp? Kjennere av friidretten vil vite at hun løp 10 000 m for Storbritannia i OL i Rio og kom på en 34. plass. I VM i London året etter var hun også med på 10 000 m og ble nummer 21. Persen hennes på distansen er 32.03,45, og på 5000 m har hun 15.28,32 som bestetid.

Før løpet nå på lørdag, hadde 29-åringen 15.24 som pers på 5 km gateløp, satt i samme løp og løype i fjor. Det var med andre ord et kvantesprang hun tok da hun nå forbedra persen med 43 sekunder og kom i mål på 14.41.

En ting som gjorde prestasjonen enda mer overraskende, er at Beth Potter de siste fire årene har satsa for fullt som triatlet. Hun har et EM-gull i triatlon, og det var et hovedmål for henne å kvalifisere seg for det britiske laget til OL i Tokyo. Det har hun ikke klart – nivået på britisk triatlon er for tida veldig høyt. Men hun har tydeligvis ikke blitt noen dårligere løper av å plusse på med store doser svømming og sykling.

Verdensrekorden på 5 km gateløp er på 14.43 og ble satt av Beatrice Chepkoech i Monaco 14. februar i år. Men det hører med til historien at Joyciline Jepkosgei, også hun fra Kenya, passerte 5 km på 14.32 underveis på en 10 km i 2017. Det var imidlertid før det ble registrert offisielle verdensrekorder på 5 km gateløp. Den norske rekorden tilhører Karoline Bjerkeli Grøvdal og er på 15.04.

Før løpet i Lancashire hadde Bett Potter et håp om pers, men ei tid på 14-tallet hadde hun ikke drømt om. Og verdensrekord var det nok absolutt ingen som snakka om på forhånd.

– Jeg klarte ikke å tro på tidene som ble ropt ut ved kilometermarkeringene. Før løpet hadde jeg bare løpt en eneste kilometer under 3 minutter hittil i år. Sjøl da vi passerte med en runde igjen, trodde jeg at klokka var feil da den indikerte 14 og noe, og jeg kunne knapt tro det, fortalte Beth Potter til Athletics Weekly i et intervju dagen etter løpet.

Der forteller hun også at hun vanligvis trener 25-30 timer i uka fordelt på fem sykkeløkter, fem svømmeøkter, fire løpeøkter pluss et par styrkeøkter og noe yoga.

Så gjenstår det å se om rekordløpet vil bli ratifisert som verdensrekord. Kravene til å få det godkjent som britisk rekord er mindre strenge, og en stor fjær i hatten vil det også være å ha sletta Paula Radcliffes 14.51 fra rekordbøkene.

Herreklassen ble vunnet av Tim Mortimer som løp på sterke 13.39. Hele ti menn klarte ei tid under 14 minutter, mens seks kvinner løp under 16 minutter.

Løpets store helt – og overraskelse – var uansett Beth Potter. 29 år gammel, triatlet og kanskje verdensrekordholder på 5 km gateløp.



Beth Potter la ikke skjul på at hun løp i de nye karbonskoene til Asics. (Foto: Beth Potters Facebook-side)

Kvinner 1 Beth Potter FS Shaftesbury & Barnet 00:14:41 2 Mhairi MacLennan FS Preston Harriers 00:15:47 3 Revee Walcott Nolan FS Luton AC 00:15:50 4 Samantha Harrison FS Charnwood AC 00:15:53 5 Eleanor Bolton FS Ribble Valley Harriers 00:15:58 6 Holly Dixon FS Cambridge Harriers 00:15:59 7 Sophie Wood FS Sale Harriers Manchester 00:16:03 8 Lizzie Bird FS Shaftesbury & Barnet 00:16:07 9 Elsey Davies FS Preston Harriers 00:16:09 10 Jennifer Walsh FS Leeds City AC 00:16:11 11 Sophia Green FS Moray Road Runners 00:16:13 12 Lauren McNeil FJ Mansfield Harriers 00:16:49 13 Rachel Brown F35 Western Tempo 00:16:56 14 Hannah Price FS Bury AC 00:17:18 15 Laura Hesketh F35 Ribble Valley Harriers 00:17:24 16 Helen Smith F35 Ribble Valley Harriers 00:17:36 17 Georgina Weston FS Rotherham Harriers 00:17:38 18 Sophie Wilson FS Cambridge Uni Hare&Hounds 00:17:46 19 Louise Hackett FJ Wolverhampton & BilstonAC 00:17:51 20 Luisa Candioli FS Sale Harriers Manchester 00:17:57 Menn 1 Tom Mortimer MS Stroud AC 00:13:39 2 Phil Sesseman MS Leeds City AC 00:13:40 3 Andrew Heyes MS Hallamshire Harriers 00:13:46 4 Jonathan Brownlee MS Bingley Harriers & AC 00:13:52 5 Chris Perhaps MS Dorset AC 00:13:52 6 Cameron Main MS Moray Road Runners 00:13:53 7 Grant Sheldon MS Lanarkshire 00:13:55 8 Kieran Clements MS Shaftesbury & Barnet 00:13:57 9 Jonathan Hopkins MS Swansea Harriers 00:13:58 10 Daniel Bebbington MS Preston Harriers 00:13:59 11 Luke Duffy MS Mansfield Harriers 00:14:00 12 James Hunt MS Cardiff AAC 00:14:00 13 Osian Perrin MJ Menai Track & Field 00:14:02 14 Joe Hudson MJ Keighley & Craven AC 00:14:02 15 Gordon Benson MS Leeds City AC 00:14:02 16 Flynn Jennings MJ Bideford AC 00:14:08 17 Joe Sagar MS Spenborough & District AC 00:14:08 18 Matthew Grieve MS Leeds City AC 00:14:10 19 Matthew Crehan MS St Helens Striders 00:14:18 20 Samuel Moakes MS Sutton in Ashfield Harrs 00:14:20 Alle resultat





– Kan noen være så snill å fortelle meg hva som akkurat hendte, skrev Beth Potter på Facebook etter rekordløpet. (Foto: Beth Potters Facebook-side)