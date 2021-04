Oslo Maraton fikk på grunn av Covid-19 ikke arrangert sitt vanlige løp gatelangs i Oslo i fjor, men hadde til gjengjeld stor suksess med sine virtuelle løp, 17. Mairaton, selve Oslo Maraton og Romjulsløpet.



Nå i påska fulgte de opp med Påskeløpet som omfattet distanser fra 500 m til 42,2 km, men også mulighet til å kombinere to løp slik at en for eksempel kunne nå "gullmerket" på 63,3 km. For de som hadde tatt turen ut i marka eller reist til fjells, var det også mulighet å ta skiene fatt og bli med på den 10 km lange Skimila.



- Vi er godt fornøyd med 1500 påmeldte, forteller Stine Hartmann i Oslo Maraton til Kondis. Hun forteller også at det skal arrangeres 17. Mairaton i år, og påmeldingen er allerede åpen.

Haremila mest populær

I skrivende stund har 930 av de 1500 påmeldte registrert ei tid på en av distansene. Haremila, som er 10 km løping, har flest deltakere med 434. Her ble Sverre Solligård og Ingrid Ukkelberg vinnere med henholdsvis 30.52 og 36.35. Solligård gikk også til topps på Nøttetreeren med pene 8.23. Miriann Andersen var raskest av damene der med 12.52.



Halvmaratonløpet hadde nest flest registrert med tid med 249 på lista. Også her var det mange som dokumenterte god form, og Ingrid Ukkelberg var raskest av kvinnene også her med 1.20.46. To menn skilte seg klart ut – Alexander Kirkeberg med 1.07.41 og Sebastian Conrad Håkansson med 1.08.59.

50 km med snittfart på 3.30

Kanskje hadde Håkansson kunnet løpt enda fortere om han ikke hadde spart seg til maratonløpet som han løp tre dager seinere og vant suverent på 2.28.21. På det løpet følte han seg så sprek at han like godt fortsatte til han hadde gjort unna 50 km – på 2.55.12. Det er faktisk over 3 minutter under Jarle Risas norske 50 km-rekord på 2.58.43. Og mens Risa løp i vindstilt vær innendørs i Bislett, hadde Håkansson heller friske forhold på sine runder langs landeveiene i Orkanger. Strava-kommentaren hans lød som følger:



"Påskeløpet del 2 - marathon + litt ekstra. Storm i kastan🌪️ og småtunge ben, men vi kom oss gjennom powered by et par Maxim gels🍫 God påske!"



Sebastian Conrad Håkansson tok seg en velfortjent gel etter at 50 km var unnagjort på 2.57.12. (Foto: privat)



Nå regnes sjølsagt ikke tider oppnådd i virtuelle løp som rekorder. GPS-ene er ikke helt nøyaktige, og en rekord skal settes i et offisielt løp i ei kontrollmålt løype. Men at mannen som holdt ut lenger enn selveste Kilian Jornet under 24-timersløpet i Måndalen før jul, kan løpe fort over lange distanser, er det ikke tvil om. På banen i Måndalen gjorde han unna drøye 153,6 km på 12 timer.



Raskeste av damene på Krimmaraton var Inga Mageli som løp på 3.05.26. Bare tre menn løp fortere enn henne.

Synøve Brox vant Skimila

Noen valgte også å gå på ski, og her hadde selvsagt føre og terreng enda mer å si enn med tanke på sluttida enn når en løper. Raskeste kvinne var dama som fire ganger er blitt kåra til årets norske veteranløper, Synøve Brox. Hun er også en meget habil skiløper og gjorde unna en 10 km i Mylla-området på 38.01.



Fredrik Sletta var raskest av gutta med 34.09. Synøve Brox' samboer, ikke ukjente Jack Waitz, imponerte også med seier i klasse 70-74 år og tiendeplass totalt med 45.17.



Det var også lagt inn rullestolklasse på både 3 og 10 km, og her var det til sammen seks som har registrert tid.





Ingrid Djupskås fikk en fin tur i vårsola da hun pigga seg gjennom Nøttetreeren. (Foto: privat)





Mamma Marita Bertelsen løp halvmaraton mens sønnen Leander suste gjennom Barnas Påskeløp. (Foto: privat)



Resultat Påskeløpet 2021

Nøttetreeren kvinner 1 Miriann Andersen NOR K23-34 00:12:52 2 Linn Ravn NOR K45-49 00:12:58 3 Aina Josten Olderløkken NOR K35-39 00:13:01 4 Caroline Marie Wiig NOR K10-13 00:13:08 5 Mona Johannessen NOR K50-54 00:13:11 Nøttetreeren menn 1 Sverre Solligård NOR M23-34 00:08:23 2 Vegard Warnes NOR M18-19 00:09:10 3 Jens A. Melheim NOR M45-49 00:10:01 4 Ole Løseth Elvetun NOR M35-39 00:10:17 5 Jan Billy Aas NOR M35-39 00:11:00 Nøttetreeren rullestol kvinner 1 Hanne Eriksson NOR 00:12:13 2 Ingrid Djupskås NOR 00:19:46 Nøttetreeren rullestol menn 1 Bjarte Ulvestad NOR 00:22:24 Haremila kvinner 1 Ingrid Ukkelberg NOR K35-39 00:36:35 2 Anette Killerud Ødegård NOR K23-34 00:40:20 3 Jane Horpestad NOR K35-39 00:40:34 4 Eleni Xiros NOR K35-39 00:44:27 5 Gro-Ingvild Bondal NOR K23-34 00:44:30 Haremila menn 1 Sverre Solligård NOR M23-34 00:30:52 2 Stefan Ironman NOR M40-44 00:36:40 3 Pål Andre Borgen NOR M23-34 00:37:10 4 Frode Osen NOR M23-34 00:37:16 5 Martin Dorber NOR M23-34 00:38:12 Haremila rullestol kvinner 1 Hanne Eriksson NOR 00:50:20 Haremila rullestol menn 1 Bjarte Ulvestad NOR 01:18:18 Halvmaraton kvinner 1 Ingrid Ukkelberg NOR K35-39 01:20:46 2 Christina Ingebrigtsen NOR K23-34 01:28:51 3 Kaja Sommerfeldt Skeid NOR K23-34 01:28:52 4 Anette Killerud Ødegård NOR K23-34 01:30:44 5 Jane Horpestad NOR K35-39 01:32:02 Halvmaraton menn 1 Alexander Kirkeberg NOR M23-34 01:07:41 2 Sebastian Conrad Håkansson NOR M23-34 01:08:59 3 Pål Erik Johnsen NOR M35-39 01:15:39 4 Simon Pedersen NOR M23-34 01:19:19 5 Stian Øvrebø NOR M23-34 01:20:11 Krimmaraton kvinner 1 Inga Mageli NOR K23-34 03:05:26 2 Vibeke Klevstad NOR K45-49 03:33:23 3 Mona Brundtland NOR K50-54 03:36:50 4 Rakel Furuvald NOR K35-39 03:50:22 5 Margrethe Frank NOR K23-34 03:57:58 Krimmaraton menn 1 Sebastian Conrad Håkansson NOR M23-34 02:28:21 2 Pål Erik Johnsen NOR M35-39 02:52:15 3 Kristoffer Reitan Buvarp NOR M20-22 03:03:45 4 Bjørn Ivar Haugen NOR M50-54 03:20:11 5 Stian Olsen Kroken NOR M23-34 03:30:33 Skimila kvinner 1 Synøve Brox NOR K60-64 00:38:01 2 Karoline Steenbuch Lied NOR K45-49 00:39:03 3 Cecilie L'orsa NOR K23-34 00:41:11 4 Hanne Markussen Myhr NOR K40-44 00:43:09 5 Nanna Bente Langdal NOR K70-74 00:47:40 Skimila menn 1 Fredrik Sletta NOR M23-34 00:34:09 2 Jørn Aadnevik NOR M45-49 00:37:25 3 Gediminas Zalkauskas LTU M23-34 00:37:30 4 Morten Einarsen NOR M45-49 00:37:51 5 Øyvind Rise NOR M50-54 00:40:53 6 Jack Waitz NOR M70-74 00:45:17



Alle resultat



Fristen for å registrere tid er 8. april, så vi tar forbehold om at det kan skje endringer også blant de beste.



Begge håper på ordentlig Oslo Maraton i år, men i mellomtida har både Alexander Snekkenes, Stine Sandbo Snekkenes og mange andre kunnet glede seg over flere fine løpsutfordringer fra Norges største maratonløp. (Foto: Oslo Maraton)



I Påskeløpet kunne ulike distanser kombineres om en ønsket å løpe flere ganger og gå for en "Challenge".