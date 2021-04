Da årets Hamburg Marathon ble utsatt til høsten, nærmere bestemt 12. september, var planen å få til et eliteløp søndag 11. april med Eliud Kipchoge som den store attraksjonen. Men med strenge restriksjoner i Tyskland så arrangøren seg nødt til å utsette løpet med ei uke og flytte det til Enschede i Nederland. Der vil det gå i ei flat rundløype på Twente flyplass under navnet NN Mission Marathon.

23 kvinner og 35 menn er på den foreløpige startlista, og for mange av dem vil målet være å sikre seg plass til OL-løpet i Sapporo 8. august. Eliud Kipchoge er allerede tatt ut på det kenyanske OL-laget, så for han vil det i større grad handle om å finne tilbake til både formen og sjøltilliten etter et tungt løp i London Marathon i fjor. Der måtte han nøye seg med åttendeplass og 2.06.49.

Feltet i Enschede vil være en god del snillere enn det som møtte Eliud Kipchoge i London i fjor høst. Kipchoge har nesten 4 minutter bedre pers enn nest bestemann som stiller start i Enschede. Det er Filex Chemonges fra Uganda som har 2.05.12 som bestetid.

I alt har seks menn pers under 2.07, og i tillegg gjør Augustine Choge en spennende debut. Han har en lang og sterk banekarriere bak seg med blant annet 3.29,47 på 1500 m, 7.28,76 på 3000 m og 12.53,66 på 5000 m. Kenyaneren som er blitt 34 år, har også løpt halvmaraton så fort som 59.26. Det blir spennende å se hva han kan få til i sitt første maratonløp.

Svenske Mustafa Mohamed stiller også. Han har med sin svenske rekord på 2.10.03 klart det internasjonale OL-kravet, men må antakelig løpe en god del fortere for å komme gjennom nåløyet til den svenske olympiske komiteen.





Eliud Kipchoge er både verdensrekordholder og regjerende olympisk mester på maraton. Nå vil han teste formen i forkant av OL i Japan. (Foto: INEOS 1:59 Challenge)





Startliste maraton menn.



På damesida var Tirunesh Dibaba det store trekkplasteret, men hun er ikke lenger å finne på startlista. Best pers av kvinnene har meksikanske Madai Perez som har løpt på pene 2.22.59. Den erfarne portugisiske duoen, Jessica Augusto og Sara Moreira, er også påmeldt og kan sammen med kenyanske Gladys Chesir ganske sikkert gi Perez kamp.

En spennende start gjør også den sør-afrikanske ultraeneren Gerda Steyn. Hun har vunnet begge de mest klassiske ultraløpa i Sør-Afrika, Comrades og Two Oceans, og hun har så god maratonpers som 2.26.51.

Svenske Hanna Lindholm er i samme kategori som Mustafa Mohamed. Hun har med sine 2.28.59 klart det internasjonale OL-kravet, men ikke det særsvenske på 2.25.00. At hun skal klare ei tid under 2.25, er nok ikke realistisk, men godt mulig håper hun at ei tid som viser framgang vil kunne overbevise ledelsen i den svenske OL-komiteen.



Hanna Lindblom gjør et nytt forsøk på å kvalifisere seg til OL. Under EM i Berlin i 2018 der dette bildet er tatt, ble hun nummer 22. (Foto: Bjørn Johannessen)





Startliste maraton kvinner.



Enschede har sitt eget maratonløp som vanligvis har brukt å gå i midten av april. Løpsleder for Enschede Marathon, Sandra Melief, er glad for å kunne være vert for dette løpet:

– Det er en drøm som går i oppfyllelse – med verdensklasseutøvere i Enschede. Jeg er svært stolt. Vi er glade for å ønske disse utøverne velkommen, og vi vil gjøre alt vi kan slik at de kan oppnå ei best mulig tid i ei flat og rask løype, er hun sitert på i en forhåndsomtale i bloggen til Alberto Stretti.



NN Mission Marathons heimeside