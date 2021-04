Løpet ble gjennomført 13. mars langs Malvikstien i Malvik utenfor Trondheim. Her løp hun fram og tilbake to ganger for å klare å samle nok kilometer.



– Det var en flat og fin løype, og jeg var både heldig med været og underlaget, sier Kjersti som hadde bar grusvei hele veien.



– Jeg følte meg pigg og løp kontrollert. Jeg så etter en tid at jeg lå an til pers om jeg fortsatte i jevn fart, og slik ble det, forteller damen som løp i mål på 1.35.40.



I fjor perset hun også med 4-5 minutter på maratondistansen, og hun kan konkludere med at framgangen har vært stor de siste årene.



Seieren i Kondisløpet ble kronet med splitter nye løpesko fra On som ga bort løpesko til beste kvinne og mann på hver distanse, og Kjersti gleder seg til å prøve de nye skoene.



– Jeg har aldri løpt med det merke før. Det skal bli utrolig spennede å prøve dem, sier hun.

I fjor høst fortalte Kjersti Kondisleserne om sin vei fra sykkelist til løper og om hvordan hun trener for å prestere så godt som hun gjør. Dersom du er medlem i Kondis kan du lese hele saken her. Er du ikke medlem så anbefaler vi at du melder deg inn. Fyll i såfall ut innmeldingsskjemaet som kommer opp under saken når du trykker på den. Deltakere i Kondisløpet får 100 kroner i rabatt på innmeldingsprisen om de oppgir rabattkoden 120 når de melder seg inn. God fornøyelse!

Her finner du en oversikt over de fem beste på hver distanse i Kondisløpet vinter 2021.