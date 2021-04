Des Linden eller Desiree Davila som hun het tidligere, er ingen hvem som helst innen internasjonal langdistanseløping. Hun har vunnet Boston Marathon, deltatt i OL to ganger, og maratonpersen er så god som 2.22.35, også den satt i Boston.

Siden hun har vært mye bedre på maraton enn på kortere distanser, er det ingen overraskelse at hun fikk suksess da hun nå prøvde seg på en enda lengre distanse. Den gamle rekorden på 50 km tilhørte britiske Aly Dixon og var på 3.07.20.

37 år gamle Linden viste seg å være på et ganske mye bedre nivå. Hun løp temmelig jevnt og passerte halvmaraton på 1.15.47 og maraton på 2.31.13. Da lå hun an til ei sluttid på 2.59.19, så sjøl om det gikk litt seinere på de siste 8 kilometerne, så holdt hun farten så godt at hun sprengte 3-timersgrensa. 2.59.54 gir en snittfart på 3.36 per km, noe som tilsvarer fem 10 kilometre på rad på 36.00.

– Det store målet for meg var å løpe under 3 timer, fortalte Linden til let'srun.com etter at målet var blitt virkeliggjort. Om framtida som løper hadde hun følgende å si:

– Planen er å gå tilbake til å delta i Marathon Majors. Hvis jeg klarer å være blant de 5 eller 10 beste og er med å kjemper i teten der, er det spennende for meg, for jeg elsker å konkurrere på det nivået. Hvis det ikke går å henge med lenger, vil jeg gjøre et bytte for å være sikker på at jeg liker det jeg gjør og har det gøy med å konkurrere og jage ulike mål.

Des Linden har også en plan om å delta i det amerikanske uttaket til OL i 2024. Hun har klart å kvalifisere seg til OL to ganger, noe som er veldig stort i USA, og til Tokyo-OL var hun nære på med en fjerdeplass i uttaksløpet. Der er det som kjent de tre første i mål som har klart OL-kravet, som blir tatt ut.



Des Linden løp veldig jevnt og passerte den første halvmaratonen på 1.15.47. (Foto: Brooks Running)





Det ble løpt fram og tilbake på en flat 10,5 km lang gang- og sykkelvei på en kjølig, men ikke helt vindstille morgen i Oregon. Men siden sykkelstien for en stor del går gjennom skog, ligger den godt skjerma.

I alt var det 5 løpere som fullførte 50 km-løpet. Også fartsholder Lawrence snek seg under 3 timer, mens tredjemann, Nicholas Thompson, satte ny amerikansk aldersrekord i klasse 45-49 år med 3.04.36. Des Lindens ektemann, Ryan Linden, hadde fjerde beste tid med 3.22.09.







Den norske rekorden på 50 km for menn har Jarle Risa med 2.58.43, så Des Linden var bare drøye minuttet bak den. Den norske kvinnerekorden har Rita Nordsveen med 3.34.20.

Det internasjonale friidrettsforbundet (World Athletics) noterer ikke verdensrekord på 50 km, bare "bestetider i verden". Bestetida for menn har sør-afrikanske Thompson Magawana som løp på 2.43.38 helt tilbake i 1988. Magawana hadde maratonpers på 2.10.39, så prøver Sondre Nordstad Moen eller en annen 2.05-løper seg på 50 km-rekorden, så bør den være innen rekkevidde.

I løpet i Oregon var det også innlagt et maratonløp, og her var det fire løpere som fullførte. Bare et drøyt minutt skilte dem, og raskest var Adriana Nelson som løp på 2.35.26.







Des Linden passerer maraton på 2.31.13, og etter målgang fortalte hun at det var på de siste 8 kilometerne at hun virkelig måtte kjempe for å holde farten oppe. (Foto: Brooks Running)



Her kunne vi skrevet at Des Linden slapper av etter løpet med å lese reportasjen på kondis.no, men det er nok ikke tilfelle siden bildet ble tatt før rekordløpet ble gjort. (Foto: Brooks Running)