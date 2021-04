Over 60 løpere holder nå på med å løpe på forskjellige steder i Norge, et par av dem også i utlandet. Etter at smittesituasjonen tvang arrangørene av Last Man Standing – Østmarka Backyard Ultra til å utsette det ordinære løpet, som går på Siggerud, til høsten så er arrangeres det i dag et virtuelt løp. Og her har man altså slått sammen ulike løpstyper: backyard betyr en løype på 6,7 km med starter hver time, last man standing innebærer at løpet ikke er avgjort før siste løper har løpt en runde alene.

Patricia Viviana Alme Flataker bruker foreldrenes hus som base der hun kan hvile og skifte tøy underveis. Og ha foreldrene som støtte selvsagt.



Løpsplanen til Patricia er oppslått i gangen. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene.