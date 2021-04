I den virtuelle utgaven av Last Man Standing – Østmarka Backyard Ultra ble det en durabelig duell mellom de to siste gjenværende deltakerne, og til slutt var det Jon Asphjell fra Romerike Ultraløperklubb som stod igjen som vinner.

Jon Asphjell var en strålende glad vinner da Kondis fikk en kommentar fra ham rett etter løpet:

– Jeg er ekstatisk lykkelig over å ha vunnet dette løpet!

– Det at det er virtuelt og ikke et "ekte" løp gjør det bare morsommere å være med på. Jeg er litt sjokkert over at jeg har løpt i 35 timer sammenhengende og tilbakelagt en distanse på 243 km.

Jon Asphjell er den som sammen med Anita Kråkmo står som arrangør av den virtuelle utgaven av dette løpet. Ideen om en virtuell utgave oppstod etter at det opprinnelig planlagte løpet måtte utsettes til høsten på grunn av smittevernsrestriksjonene.

Etter et døgn hadde de fleste gitt seg, men det ble en skikkelig duell mellom tre deltakere, nemlig Jo Inge Norum fra Hell Ultraløperklubb og Harald Bjerke og Jon Asphjell fra Romerike Ultraløperklubb.

Men det var ikke gitt at det var Jon Asphjell som skulle stå igjen til slutt, som «last man standing»:

– Fra før har jeg 28 runder som beste resultat. Da vi var tre igjen, anså jeg det som lite sannsynlig at Jo Inge Norum og Harald Bjerke ville gi seg. De hadde veldig kjappe og stabile rundetider. Jeg bestemte meg derfor for at 30 runder var nok for meg, fordi da kommer jeg også over 200 km - lengre enn jeg har løpt noensinne før.

Dette ble et avgjørende øyeblikk i løpet til Jon Asphjell:

– Når hodet først har bestemt seg for å kutte ut, kjenner man plutselig hvor vondt man har det og hvor sliten man er. Men da jeg kom til mål, som er bilen min, på det jeg trodde var min siste runde var Leif Abrahamsen og Anita Kråkmo der. Det er de som arrangerer Last Man Standing - Østmarka Backyard Ultra, og jeg og Anita arrangerer den virtuelle versjonen. De mente jeg absolutt skulle ta en runde til og at det var jeg fint i stand til.

– Da de sa det kjente jeg at kroppen strammet seg opp og plutselig kjente jeg meg klar for å løpe mer.

– Etter det var jeg litt i en slags ultra-boble og jeg kjente at der hadde jeg det bra. Jeg var egentlig klar for flere runder utover kvelden, men så hoppet Harald Bjerke av. Og etter jeg løp runde 35 ringte Jo Inge Norum og kona på facetime og gratulerte meg med seieren.



Jon Asphjell i en av hvilepausene mellom rundene.

Endelig resultatliste i Last Man Standing – Virtual Backyard Ultra

Deltaker Klubb/Lag Kjønn Siste runde Løpstid Antall runder: 35 Jon ASPHJELL [22] Romerike Ultraløperklubb Mann 48:00:00 20:25:00 Antall runder: 34 Jo Inge NORUM [138] Hell Ultraløperklubb Mann 59:00:00 21:56:00 Antall runder: 31 Harald BJERKE [3] Romerike ultraløperklubb Mann 52:00:00 20:27:00 Antall runder: 26 Rune KVAM [68] BFG Bergen Løpeklubb Mann 57:00:00 23:32:00 Antall runder: 25 Morten FUNDINGSRUD [127] Romerike ultraløperklubb Mann 58:00:00 20:36:00 Antall runder: 24 Jan-Tore GJERVIK [78] Varegg Fleridrett / Fjellgeitene / Team Melkesyre Mann 52:00:00 18:54:00 Antall runder: 18 Deimante RAZUKIENE [101] Romerike Ultraløperklubb Kvinne 50:00:00 12:36:00 Antall runder: 17 Marco PARISE [6] Bèrghem Ultraløperklubb Mann 54:00:00 13:30:00 Antall runder: 15 Saulius LAZDAUSKAS [149] Bėgimo klubas Mann 38:00:00 08:47:00 Einar THO [137] Haugesund Triatlonklubb/Torvastad IL Mann 38:00:00 09:08:00 Tore ISAKSEN [135] Hell Ultraløperklubb Mann 32:00:00 09:37:00 Lars Erik GYLLAND [20] Hell Ultraløperklubb Mann 54:00:00 09:54:00 Kjersti ERVIK [126] Hommelvik Kvinne 46:00:00 10:06:00 Arild MOEN [154] Hell Ultraløperklubb Mann 53:00:00 11:15:00 Antall runder: 13 Anders SCHMELCK [77] SDultra Mann 49:00:00 05:49:00 Jan Magnus BREVIK [134] Romerike Ultraløperklubb Mann 41:00:00 08:43:00 Magne KVALSØREN [106] Høyheimsvik Mann 53:00:00 09:15:00 Aina NYGÅRD [25] Hell Ultraløperklubb Kvinne Antall runder: 12 Vidmantas TUMELIONIS [146] Eiksmarka Mann 38:00:00 07:49:00 Torkjel HONGVE [72] Siggerud IL Mann 36:00:00 07:56:00 Hanne FORMO [123] Hell Ultraløperklubb Kvinne 54:00:00 08:37:00 Alexander Matthias SEIFRIED [148] Hell Ultraløperklubb Mann 53:00:00 09:37:00 Line SCHEISTRØEN [89] DRAMMEN Kvinne 52:00:00 09:41:00 Antall runder: 11 Rasmus ØLLGAARD [110] Den danske løbeklub Oslo Mann 46:00:00 06:19:00 Amund SIGSTAD [116] Hernes IL Mann 42:00:00 07:30:00 Geir VESTBY [129] Hil Triatlon Mann 52:00:00 08:24:00 Midori POPPE [118] KOLL Kvinne 53:00:00 08:35:00 Antall runder: 10 Erik BERGERSEN [65] Romerike Ultraløperklubb Mann 45:00:00 06:56:00 André BERGE [114] DK Leiret Mann 44:00:00 07:03:00 Patricia Viviana Alme FLATAKER [92] Opptur Motbakkeklubb Kvinne 55:00:00 08:17:00 Christian STORUM [102] Bergen Mann 56:00:00 08:18:00 Per VESTERBUKT [117] Muruvikingan løpeklubb Mann Antall runder: 09 Gøran RASMUSSEN-ÅLAND [112] Lofoten Ultraløperklubb Mann 39:00:00 05:41:00 Thea BÆKKEVOLD [128] Muruvikingan Løpeklubb Kvinne 41:00:00 06:15:00 Julie KELLER [136] København S Kvinne 53:00:00 06:35:00 Ruta MATAITYTE [145] Eiksmarka Kvinne 53:00:00 06:56:00 Antall runder: 08 Mari O. MAMRE [95] Holmlia Runners Kvinne 57:00:00 03:46:00 Jørgen Slettvold TELLEFSEN [141] Hell Ultraløperklubb Mann 41:00:00 05:07:00 Tobias LØMO [120] IK Tjalve Mann 41:00:00 05:18:00 Kristin VARDEBAKKEN [143] Vardebakken Kvinne 41:00:00 05:30:00 Eskil HAUG [115] Muruvikingan løpeklubb Mann 48:00:00 05:41:00 Steinar MOEN [18] Team Flopp / Fjellgeitene Mann 38:00:00 05:42:00 Elise Sangolt HEDÄLV [67] Hernes IL Kvinne 44:00:00 05:47:00 Håvard KROGSTAD [131] Muruvikingan Løpeklubb Mann 55:00:00 05:47:00 Fredrik WILHELMSEN [108] Hell Ultraløperklubb Mann 51:00:00 05:56:00 Iva Klara VIGNJEVIC [147] Romerike ultraløperklubb Kvinne 52:00:00 06:13:00 Martin CALLANAN [121] Festningen parkrun Mann 55:00:00 06:40:00 Grethe DIGRANES [130] Gullfjell IL Kvinne 54:00:00 07:13:00 Antall runder: 07 Håkon ISHOEL [151] VpG Run4Life Mann 37:00:00 04:13:00 Monika KRANSVIK [150] Lofoten ultraløperklubb Kvinne 36:00:00 04:38:00 Roy André THUV [139] Lofoten ultraløperklubb Mann 50:00:00 04:50:00 Charlotte DODGE [142] Dale Fjelløpere Kvinne 46:00:00 04:57:00 Tina PAASCHE [74] Stavanger Kvinne 46:00:00 04:57:00 Ingunn YTREHUS [132] Romerike Ultraløperklubb Kvinne 46:00:00 04:57:00 Lucas BERGE [133] JH Langrenn Mann 56:00:00 05:09:00 Torjus HENRIKSEN [111] Oslo Mann 45:00:00 05:10:00 Kristin SIGSTAD BERGE [125] JH Langrenn Kvinne 57:00:00 05:16:00 Maj Britt GYLLAND [24] Hell Ultraløperklubb Kvinne 51:00:00 05:24:00 Leif FOSS [152] Romerike ultraløperklubb Mann 43:00:00 05:30:00 Merethe ANDERSEN [76] Oslo Kvinne 52:00:00 05:40:00 Antall runder: 06 Stig Omar EIDE [153] IL Bjørn Mann 42:00:00 04:07:00 John-Atle SKJERVE [140] Teeness BIL Mann 45:00:00 04:15:00 Antall runder: 05 Camilla LØMO [119] OSLO Kvinne 47:00:00 03:02:00 Dag Johnny KAARVAAG [39] Åslia Mann 46:00:00 03:26:00 Thomas RØNNINGEN [113] CK Elverum Mann 44:00:00 03:33:00 Pål BØRRESEN [144] ELVERUM Mann 49:00:00 03:38:00 Antall runder: 04 Jeanette KOHT [73] Asker skiklubb Kvinne 47:00:00 03:03:00 Jørgen GRØNDAL [122] Bérghem / Romerike Ultraløperklubb Mann 48:00:00 03:06:00 Rune KONGSRO [155] Oslo Mann 52:00:00 03:15:00