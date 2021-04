Fortsatt er det restriksjoner og tilpasninger for Terrengkarusellen i Kristiansand, men de har funnet fram til en modell med løp/registrering over tre dager som fungerer bra. I det første løpet i årets karusell var det hele 790 deltakere som registrerte seg tirsdag-torsdag forrige uke.

Det første løpet, Sparebanken Sør - løpet, ble arrangert fra Gimlebanen 13.-15. april med løyper på 3,7 og 7,1 km. Arrangører var Agder Bedriftsidrettskrets og Terrengutvalget







Dermed er den 47. sesongen i Terrengkarusellen er i gang. Det er ikke så mange deltakere som under "normale forhold" men likevel et gledelig stort tall. Med bakgrunn i dagens situasjon avholdes nå Terrengkarusellen inntil videre over 3 ukedager, tirsdag til torsdag.



Fra en av fellesstartene i 1. løp 2019. Slike startfelt håper vi å se i terrengkarusellen senere i år. (Foto: Guri Sæterlid)



Jan Hansen i terrengutvalget har sendt ut denne rapporten etter første løp:



Etter en fjorårssesong der Korona-restriksjoner la en alvorlig demper på alle aktiviteter, og svært mange av våre mosjonister og løpere holdt seg borte, var det fantastisk på dette løpet å få oppleve en ny optimisme, både fra deltakerne og arrangør­staben.

Også dette arrangementet måtte selvsagt tilpasses de gjenværende smittevernreglene. Men med det fleksible opplegget, der løpet kunne gjennomføres over en 3-dagers periode, med egenregistrering på nettet, eller bli registrert i mål direkte, i tidsrom­mene der Utvalget var til stede, onsdag kl. 15-18, og torsdag kl. 12-18, var det tydelig at alle var strålende fornøyde med måten dette ble gjort på.

Karusellsjef John Humborstad og resten av Utvalget kunne ikke huske noen gang å ha blitt overøst med så mye ros fra deltakere. Og jentene i Sekretariatet opplevde registreringen av ca. 90 nye løpere som reneste vitamininnsprøytningen.

Løypene var tørre og fine, været var hyggelig, og selv om vi ennå ikke får anledning til å arrangere tidtakingspuljer, var det likevel mange som noterte seg med egen tid. At løpslysten var på topp ble også doku­mentert ved at 20 % valgte 2 runder, den største andelen vi har hatt på Milslukeren.

Tellingen viser da et deltakertall på 790, prikk likt fordelt med 395 jenter og 395 gutter. 157 av dem tok Milslukeren.

De beste tidene, uansett alder, hadde følgende løpere (med forbehold at tidene var egentatte):



Kvinner 3,7 km:

Anne Kari Borgersen 15:03

Synnøve Thomassen 16:08

Kjersti Fuglerud Sødal 16:30

Elisabeth Gill 16:54

Anne Cecilie Rueness 17:15



Menn 3,7 km:

Finn Kollstad 13:31

Andreas Herstad Dolmen 14:00

Tarjei Breiteig 14:01

Torgeir Røynlid 14:49

Rune Løkling 14:58



Kvinner Milslukeren 7,1 km:

Sigrun Drangsholt 37:10

Margaret Anne Heald 37:12

Teresa Pham 38:40



Øystein Moe 26:47

Kenneth Sløgedal 28:30

Matias Mikkelsen 30:35

Utrolig gøy å se igjen så mange av løperne som vi ikke hadde med oss i fjor. Sikkert er det nok også at mange andre trenger å bli informert om at vi faktisk er i gang igjen. Her håper vi at deltakerne bringer dette videre til kolleger og venner.

Arrangementene vil bli brakt tilbake til de gamle gode straks situasjonen tillater det. Men en ting som vi sikkert varig vil beholde er å bruke onsdagen som en ekstra mulighet til å gjennomføre karuselløpet.

Glimrende gjennomført av Terrengutvalget!



Terrengkarusellen i Kristiansand hjemmeside



2. løp 2021:

Denne ukas karuselløp er Brannvakt-løpet (vanlig løype 3,9 km, milsluker 7,8 km), med start/mål på Fant Olsens Stykke i Baneheia. Merket løype fra tirsdag kl. 10 til torsdag kl. 18.

Mer informasjon om løpet og løypa



- Tirsdag vil start-/mål-området være ubetjent.

- Onsdag fra kl. 15 til kl. 18 vil representanter fra Terrengutvalget være til stede for å observere, besvare spørsmål og bistå deltakerne, bl.a. dele ut faste startnumre til nye løpere, og registrere målgang for deltakerne.

- Torsdag utvides «åpningstiden» og blir helt fra kl. 12 til kl. 18 (samme tjenester som nevnt over).





