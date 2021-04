Teknisk sett var dette løp 3. i denne sesongens Springkarusell rundt Tveitevannet, men løp 2. ble avlyst på grunn av usikkerhet rundt smittevernsreglene som var på den tiden.

Med dette løpet kom årets løpssesong godt i gang, det var gledelig med det økte deltagerantallet, og det var nok en del som sesongdebuterte med gateløp denne kvelden.

Den nye og raske traseen som er kontrollmålt til 5 km vil nok sikkert også tiltrekke seg løpere som ønsker å teste formen mot seg selv og andre.

Den raskeste mann gjennom de to og en halv rundene ved Tveitevannet var også denne gangen Espen Roll Karlsen, men denne gangen fikk han pes helt til mål av Daniel Beeder. Det hjalp sikkert til på at tiden ble 17 sekunder bedre enn sist. Det var også mindre vind i løypen denne gangen. Bak disse to jaget gode løpere som André Aasen, Knut Saksvik og Anders Kjærevik, uten at de klarte å komme opp til de to i teten.

En mye raskere tid fikk vi også i kvinneklassen der Solveig Vannes suste inn til 21:50 med Hanne Liland minuttet bak.

Litt mer folksomt i fellesstarten denne gangen, likefullt med avstandskravet på 1 meter.



HSI-løperen Solveig Vannes var klart raskeste kvinne på de 5 kilometerene.

Resultatliste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 192 Solveig Vannes HSI Kvinner 45 - 49 år 21:50 2 179 Hanne Liland Varegg Kvinner 50 - 54 år 22:52 3 173 Heidi Kristine Vintermyr BERGEN Kvinner 30 - 34 år 24:14 4 300 Lise Christensen BERGEN Kvinner 55 - 59 år 25:03 5 31 Ingvild Lunderød Øverbø BERGEN Kvinner 20 - 24 år 25:22 6 9 Hilde Kristine Hvidevold Sweco BIL Kvinner 35 - 39 år 25:33 7 7 Eva-Marie Østbye Sweco BIL Kvinner 25 - 29 år 26:32 8 182 Patricia Viviana A. Flataker Opptur/ Melkesyre Kvinner 35 - 39 år 26:34 9 174 Marie Søreide Yndestad BERGEN Kvinner 30 - 34 år 27:38 10 22 Siw Elin Rygh FYLLINGSDALEN Kvinner 50 - 54 år 29:08 11 27 Siri Trosvik BERGEN Kvinner 35 - 39 år 30:52 12 5 Helene Virkesdal Jonsterhaug Sweco BIL Kvinner 25 - 29 år 31:02 13 6 Eva Platou Holsen NESTTUN Kvinner 50 - 54 år 31:43

Resultatliste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 169 Espen Roll Karlsen Gneist Herrer 30 - 34 år 15:48 2 176 Daniel Beeder Gular Herrer 30 - 34 år 15:51 3 180 André Aasen LAKSEVÅG Herrer 25 - 29 år 16:41 4 171 Knut Saksvik RÅDAL Herrer 30 - 34 år 16:46 5 168 Anders Kjærevik Bfg Bergen Løpeklubb Herrer 30 - 34 år 16:49 6 29 Lars-Erik Notevarp Bjørge Varegg Fleridrett Herrer 30 - 34 år 16:56 7 184 Tom-Erik Sund Team Trivest Herrer 35 - 39 år 17:05 8 166 Martin Viksund Frydenbø Herrer 40 - 44 år 17:32 0 170 Didrik Stuhaug Hatlelid Gneist Gutter 0 - 14 år 18:20 9 172 Alf Johannessen Osterøy IL Herrer 30 - 34 år 18:35 10 167 Magnus Morbech BERGEN Herrer 30 - 34 år 18:45 11 177 Thomas Bucher-Joahnnessen BUB Bergen Herrer 50 - 54 år 19:06 12 183 Ruben Dyrhovden Triatlongruppa i Samnanger IL Herrer 35 - 39 år 19:12 13 187 Morten Teigen BØNES Herrer 50 - 54 år 19:15 14 190 Torstein Frantzen Varegg Herrer 50 - 54 år 19:20 15 181 Nikolas De Wachter BERGEN Herrer 40 - 44 år 19:31 16 178 Pål Wathle BUB Bergen Herrer 45 - 49 år 19:42 17 188 Joachim Sund RÅDAL Herrer 40 - 44 år 19:51 18 16 Ole Morten Kårbø BERGEN Herrer 40 - 44 år 21:34 19 186 Helge Hagen ABB Herrer 45 - 49 år 21:43 20 4 Johannes Lunde Bækkalokke Herrer 75 - 79 år 22:03 21 185 Marian Kopecky ABB Bergen BIL Herrer 35 - 39 år 22:27 22 21 Roald Guldbrandsøy Statens Vegvesen Herrer 70 - 74 år 22:47 23 8 Morten Rygh FYLLINGSDALEN Herrer 45 - 49 år 23:53 24 191 Bernt Idar Sleire Rafferaffen Herrer 35 - 39 år 24:12 25 11 Jan Kårbø DNB Herrer 60 - 64 år 24:47 26 165 Steingrim Ringel Bfg Bergen Løpeklubb Herrer 75 - 79 år 24:50 27 15 Tobias Boye Bub-Bergen Herrer 20 - 24 år 25:04 28 175 Øyvind Julnes Gram BERGEN Herrer 35 - 39 år 26:03 29 30 Geir Trefall Telesport Herrer 55 - 59 år 28:26 30 24 Asbjørn Kvernrød Bækkalokket Herrer 75 - 79 år 28:50 31 26 Knut Erik Reigstad VALESTRANDSFOSSEN Herrer 35 - 39 år 32:23

Patricia Viviana A. Flataker og Geir Trefall legger ut fra start.

Eva-Marie Østbye og Helene Virkesdal Jonsterhaug er i gang.



Anders Kjærevik rakk ikke fellesstarten så han gikk glipp av drahjelp.



Passering første runde, Daniel Beeder har bitt seg fast i Espen Roll Karlsen



Lars-Erik Notevarp Bjørge holder tredjeplassen i løpet, men klarte ikke å forsvare denne til mål.

André Aasen i front her er den som holder farten best, går inn til tredjeplass. Bak ham følger her Tom-Erik Sund og Knut Saksvik.

14 år gamle Didrik Stuhaug Hatlelid gjør et godt løp, med 18:20 får han navnet sitt inn på årsstatistikken over de beste ungdommene.

Anders Kjærevik jakter på konkurrenter, Han har bak seg en vinter med mye trening, blant annet med å produsere Strava-art hjemme i Hardanger.



Alf Johannessen, Osterøy IL.

Helge Hagen og Marian Kopecky, begge løper for ABB Bil.

Hanne Liland inn til andreplass.



En optimistisk Lise Christensen ligger her på 3. plass, ender til slutt som nummer 4. Bernt Idar Sleire henger seg på.

Heidi Kristine Vintermyr løper seg opp til den siste pallplassen.



Tobias Boye er en av veteranene i Springkarusellen.



Ingvild Lunderød Øverbø.



Dette må ha vært en kort løype for Patricia Viviana A. Flataker som for 10 dager siden løp 67 km i Last Man Standing.

Eva-Marie Østbye, Sweco Bil.



Siri Trosvik, Siw Elin Rygh. Fremst er Ingrid Næss Johansen.



Martin Viksund.



Thomas Bucher-Joahnnessen.



Morten Teigen.