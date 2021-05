Med tre kontrollmålte 5 km på Hamar fredag, Moelv og Gjøvik på lørdag avsluttes den unike løpetouren med grand finale opp Mesnaelva gjennom Lillehammer søndag. Løypene er altså identiske med premiéren for to år siden.

- Trappeløpet i Mjøstårnet er vurdert som mer usikkert med hensyn til smittevernregler og derfor droppet denne gnagen, men vi er optimistiske med tanke på å ta i mot minst 200 deltakere til tredagers løperfest i de fire Mjøbyene i september, sier løpsleder Dag Kåshagen i Innlandet friidrettskrets som eier konseptet Tour of Mjøsa. Førsteutgaven for to år siden hadde drøyt 600 deltakere totalt på de fire løpene hvor de aller fleste deltok i alle de fire løpene.

Samarbeidsprosjekt

Det er klubbene som Ottestad IL, Moelven IL Friidrett, Gjøvik friidrettsklubb og Litrim som arrangerer enkeltløpene mens Innlandet friidrettskrets er ansvarlig for påmelding, resultatservice, markedsføring og sponsorer.

- Distansene og konseptet er for absolutt alle typer løpere og mosjonister, understreker løpslederen som tror at kollisjonen med hoved-NM vil ha minimal betydning for deltakelsen.



Trond Barthel (fra v.), Finn Olsen, Jannike Berg Leonhardsen, Dag Kåshagen og Torfinn Kringlebotn har alle sammen en hånd på styret i Tour of Mjøsa-organisasjonen selv om det er tidligere mangeåring styremedlem i Kondis, Finn Olsen som for anledningen holder oppe logo i Mjøskanten. (Foto: Guri Kåshagen)

Fire løp til prisen for en

- Tour of Mjøsa er for alle over 11 år, presiserer Kåshagen, som kan fortelle at startkontingentene er har halvert fra første utgave. For en pakkepris på 500 kr får du altså fire konkurranser til prisen av ett middels stort løp i Norge. For deltakere under 19 år er prisen bare 350 kr. Enkeltløp koster 150 kr for alle.



Premieringen er også mindre spisset i forhold til i 2019 da Erik Udø Pedersen og Julie Aspesletten stakk av med 10000 kr hver. I år er det 5000 kr til begge totalvinnerne, 3000 kr i andrepremie og 2000 kr i tredjepremie. Alle som fullfører Tour of Mjøsa får den unike Tour of Mjøsa-medaljen, og det er premier til tre beste i hver aldersklasse foruten uttrekkspremier blant de som fullfører alle fire løpene. Det blir også premiering til klassevinnere samt uttrekkspremier i enkeltløpene.

Løpsprogram Tour of Mjøsa 2021:​

1. etappe: Fredag 10. september kl 18:00 Hamar - 5 km​

2. etappe: Lørdag 11. september kl 11:00 Moelv - 5 km​

3. etappe: Lørdag 11. september kl 16:00 Gjøvik - 5 km​





4. etappe:Søndag 12. september kl 13:00 Lillehammer - 4 km motbakkeløp:

Anne Gunn Kråbøl fra Lillehammer i det hun fullfører den spektakulære finalen i Tour of Mjøsa på hjemmebane i 2019. (Foto: Rolf Bakken)



Tour of Mjøsa 2019 på kondis.no: