Det blir igjen mulig å prøve løpsformen i den flate traseen fra Osbanen langs Kalandsvannet. På mandag 10. mai går det første av tre løp denne sesongen.

Kaland løpskarusell består av 3 løp med 2 ukers mellomrom. Det er 4 distanser: 3 km, 5 km, 10 km samt 600m barneløp. Løpsdag er mandag og starten går kl. 19:00

Arrangør Kalandseid IL Friidrett kan opplyse at det nå ser lovende ut for løpene. Der er allerede 77 påmeldte, og det er ikke så langt unna det de har satt som tak denne gangen. Med barneløp og foreldre må det ikke overstige totalt 200 personer av smittevernhensyn.

Det er i år kun mulig å melde seg på ett løp av gangen på grunn av usikkerhet om alle løpene lar seg gjennomføre.

OBS! Karusellen er kun åpen for løpere bosatt i Bergen kommune. Dette er på grunn av gjeldende smittevernsråd.

Løypetraseen:

Start like ved MB Auto på Kalandseidet (ved Kismulveien 16). Både 3, 5 og 10 km følger den nye flotte sykkelstien mot Kismul (gamle Os-banetraseen). Vending halveis. Løypen er nesten flat og er dermed meget rask. Ettersom vi løper tur/retur i traseen, holder alle løpere til høyre for å unngå kollisjon med motgående løpere.

Løpsdatoer Kaland Løpskarusell 2021

10. mai - 24. mai - (7. juni)



Distanser:

600 meter - 3 km - 5 km - 10 km (Kontrollmålt)



Starttidspunkt

18.30 Barneløpet 600 meter

19.00 Fellesstart 3km - 5km - 10km



Valg av distanse:

Alle blir påmeldt 3 km, valg av distanse kan tas av den enkelte løpsdagen ved å løpe den distansen man ønsker. Systemet flytter automatisk løperne til korrekt distanse underveis.



Pris for løpene:

Barn (0-14 år) : 90,- per løp.

Voksen (15+ ) : 140,- per løp.

Skolekonkurranse:

Vi har en egen skolekonkurranse for 4.-7. trinn på Kaland skole. Velg klassetrinn ved påmelding og klassen din kan vinne inntil 2000 kr. til klassekassen



KALAND LØPSKARUSELL PÅ KONDIS.NO

2020

Ikke arrangert



2019

Kaland Løpskarusell startet opp igjen etter ett års fravær

Deltagerøking for Kaland løpskarusell

Sondre Øvre-Helland under 32 i Kaland Løpskarusell

2018

Ikke arrangert





2017

Løp 1 : Kaland løpskarusell sesongdebuterte med 85 fullførende

Løp 2: Opptur Motbakkeklubb dominerte flat Kaland karusell​

Løp 3 : 115 fullførte sesongens siste Kaland Karusell i Bergen

2016

Løp 2 : Pernille Thomassen løp fra alle i våt Kalandskarusell



2015

Løp 1 : Deltagerrekord for Kalands løpskarusell





2014.

Løp 3 : Flott finale for Kalands løpskarusell





2013.

Løp 1 : Sterk 10 km av Rebecca Wade

Løp 2 : Perfekte løpsforhold på Kaland

Løp 3 : Flott karusell avslutning på Kaland