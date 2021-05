Arne Risa 3000 meter Classic er det første løpet under årets Bergen Legend League. Her er hovedøvelsen 3000 meter,

Grunnet dagens koronarestriksjoner har arrangørene Gneist og Gular delt Arne Risa Classic i tre forskjellige stevner, et for U20 (Vestland Fylke), et elitestevne (kun for utøvere med toppidrettsstatus) og et breddestevne (Bergen kommune).

Favorittene på 3000 meter

Menn

I fjorårets Arne Risa Classic ble 3000 meter vunnet av Marius Vedvik foran Zerei Kbrom Mezngi og Simen Halle. Marius Vedvik stiller i år også og vi regner med at han ønsker å repetere fjorårets resultat. Zerei stiller ikke, men det gjør Simen Halle. På startlisten finner vi også Sigurd Ruud Skjeseth, i tillegg til Bjørnar Sandnes Lillefosse og Mats Hauge.

Både Marius Vedvik og Sigurd Ruud Skjeseth har personlige bestetider på 7:54 på denne distansen, og vi kan derfor få en skikkelig duell mellom disse to. Men her vil være flere som vil blande seg inn i gullkampen her. Simen Halle ga Marius Vedvik kamp til døren i fjor, og vi regner med at han kommer til å gjøre det i år også. Dessuten har Bjørnar Sandnes Lillefosse vist god form det siste året, og han representerte Norge i innendørs-EM på nettopp 3000 meter i mars i år.

Også Mats Hauge, Erik Lomås og Mathias Flak er sterke løpere som kan bli med i kampen her.

Sondre Hoff er satt opp som hare og skal sørge for fart på dette feltet med de best seedete. Der vil også være et felt til med de nest beste 3000-meterløperne.

Kvinner

På startlisten for kvinnene finner vi fjorårsvinner Ine Bakken. Da slo hun Lina Rivedal, som ikke stiller i år. Derimot skal Grethe Tyldum være med her, og hun løp i fjor distansen på 9:29 så hun er et av de sterkeste kortene i dette feltet. Her kan vi få en skikkelig tøff duell mellom Ine Bakken og Grethe Tyldum. Eli Anne Dvergsdal er en annen sterk løper som helt sikkert ønsker å være med på denne kampen.

Og de vil bli jaget av løpere som Ingrid Emilsen Kristiansen, Kjersti Fresvik, Anita Iversen Lilleskare, Hilde Brennskag, Amalie Joensen, Bertine-Helene Færø og Maike Verhofstad.

Kristine Lande Dommersnes har fått oppgaven med å være hare.

Hele stevnet vil bli streamet, lenken kommer her.

Stevnestart er kl. 18:00, onsdag 12. mai. Speaker vil være den rutinerte Stein Fossen.

Se også arrangørenes sider for Bergen Legend League.