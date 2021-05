For 4. gang inviterer Fana IL til et motbakkeløp i den mildt sagt originale traseen i skinnegangen til Fløibanen. Brattere og tyngre løpstrase er det neppe mulig å finne.

Løpet var blant dem som ble arrangert selv under koronarastriksjonene i fjor, riktignok etter at det ble flyttet fra vår til høst, og nå blir det et nytt løp opp til den øvre stasjon på Fløyen. I fjor var det 278 deltakere og nå nærmer det seg 200 påmeldte til årets løp den 19. mai.

Av startlistene ser vi at i den seedete gruppen er begge rekordholderne Eli Anne Dvergsdal og Thorbjørn Ludvigsen på plass. Også rekordholderen fra Stoltzekleiven Opp stiller, Stian Øvergaard Aarvik. Motbakkeekspert Anita Iversen Lilleskare har meldt seg på, hun satte nettopp løyperekord i Løvstakken Opp, så hun er i god form.

Andre sterke løpere som kan utfordre disse er Joel Dyrhovden, Espen Roll Karlsen, Målfrid Valdersnes, Emma Dyrhovden med flere.

Se tidligere Kondis-reportasjer fra Fløibanen Opp:

2020: 278 løp Fløibanen Opp – motbakkeløpet i skinnegangen

2019: Eli Anne Dvergsdal og Torbjørn Ludvigsen med rekord i Fløibanen Opp

2018: Nytt motbakkeløp i skinnegangen til Fløibanen