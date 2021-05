Det er fortsatt utfordrende for arrangører å bestemme seg for utsettelser eller avlysning av arrangementer, eller vente og se om det lar seg gjøre å arrangere på planlagt dato. Ekstra utfordrende er dette for de som skal arrangere mesterskap, der man ikke kan begrense til lokal deltagelse, og der det nødvendigvis vil bli mye reising mellom distrikter. Det er varslet lettelser, men det knyttes fortsatt usikkerhet ved om lettelsene blir varige. For to av årets arrangører av ultraløp-NM har dette medført i en utsettelse og en avlysning.



NM terrengultra utsatt til 11. september

Molde og Omegn IF fikk for to år siden tildelt NM terrengultra for 2020, et løp som skulle vært arrangert i mai i fjor, og senere flyttet til september. Men, det endte med avlysning. Molde 7 Topper og NM terrengultra avlyst . Dermed fikk Molde overta NM terrengultra 2021, mens IL Koll får NM 2022 i stedet for i år.

For tre uker siden varslet arrangøren i Molde at det ikke var mulig å arrangere NM som planlagt 29. mai - og datoen man har landet på og fått godkjent er lørdag 11. september.

Distansen i NM er 50km og arrangeres i samme trase som de tidligere har arrangert M7ULTRA som en del av MOLDE7TOPPER.

- Vi satser da på å arrangere alt på en dag (NM +ordinært 7-toppers og kortere distanser) sier løpsleder Thomas Sandhaug i Molde og Omegn IF. - Vi håper og tror smittesituasjon tillater store arrangement, men dersom vi må splitte arrangement i to, vil vi uansett arrangere ultra på lørdag 11. september.

Se tidligere omtale: "Amerikansk uttak" i NM terrengultra til VM i Thailand

Når det gjelder uttak til VM må det nå tas alle mulige forbehold både med tanke på tidsfristen og med tanke på om det blir noe VM dette året. På et IAU-møte i dag hadde man fortsatt tro på at VM terrengultra kunne bli arrangert.



NM-løypa i Molde:

NM 100 km avlyst

Også for NM 100 kilometer har det vært en lang reise. Maratonkarusellen i samarbeid med BFG Bergen Løpeklubb fikk tildelt NM 100 km for 2020, og løpet ble berammet til mars, men senere flyttet til desember. Pandemisituasjonen første imidlertid til at både NM og Maratonkarusellen måtte avlyses.

NM 100 km arrangeres vanligvis annethvert år, men Maratonkarusellen fikk tilbud om å flytte arrangementet til 2021, noe de altså gjorde:

NM 100 km 5. desember er avlyst, flyttes til våren 2021



Det ble ikke mulig å arrangere tidlig denne våren, så Maratonkarusellen (Bergen Ultra med NM 100 km) ble flyttet til 12. juni. Men, nok en gang måtte NM flyttes eller avlyses.

I et henvendcelse fra Ultraløpsutvalget i NFIF fikk Maratonkarusellen sist uke beskjed om at NM ikke kunne arrangeres 12. juni. I henvendelsen viser utvalget til nasjonale regler som foreligger vedr Korona/ Covid-19, og som konklusjon at NM ikke kan avholdes på oppsatt dato den 12.juni. Arrangøren kunne arrangere løp som oppsatt, men uten NM.

Arrangøren fikk også tilbud om å flytte NM, men valgte å avlyse og heller satse på ultraløp uten NM i juni. Maratonkarusellen har også fått tilbud om å arrangere NM 100 km i 2022.

- Vi er lei oss for at NM heller ikke kan avholdes den 12.juni. Så lenge arrangementer kan tiltrekke seg reisende fra hele landet, og anbefalingen lyder som i dag, at innlandsreiser bør unngås, og at NM arrangement tiltrekker seg reisende fra andre kommuner, faller vi på denne avgjørelsen, skriver ultraløpsutvalget i henvendelsen.





Forrige NM 100km ble arrangert på Undheim i 2018, med Therese Falk og Bjørn Tore Taranger som vinnere. De får ikke mulighet til å forsvare gullet i år.. (Foto fra Tarangers facebookside)



