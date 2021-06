Fra å være en svært marginal idrett har ultraløping vokst enormt de siste 15 årene, og stadig flere ønsker å prøve seg på ultraløp. Den største veksten de siste årene har vært på terrengultra, men det er også tegn på at flatløpingen igjen vokser i oppslutning.

Perseløpet - som har flyttet fra Sand ved Jessheim til Hammerås i Eidsvoll - inviterer nå til det første Perseløpet på ultradistanse. Det skjer søndag 4. juli.

Det kan bli en fin anledning til å debutere på ultra (det blir garantert pers dersom du fullfører), samtidig som det kan bli en flott formtest for de som allerede har løpt 50 kilometer.

Løypa på Hammerås er rekordrask, og deltakerne var veldig fornøyd med løypa under det første løpet 13. juni der halvparten av deltakerne perset på 5 km.

Siden runden i Perseløpet er 2,634 km må du løpe 19 runder (minus 46 meter). For maraton, som arrangeres samtidig, er det snakk om 16 runder (pluss 55 meter). Også de som løper 50 kilometer får registrert maratontid underveis.



At løpet går i en rundløypa gjør det lett å ta til seg næring underveis siden du passerer målområdet for hver 2,5 km.

Bjørn Saksberg, den unike løpsarrangøren som gjør minst 10 manns jobb alene ved hjelp av teknologi, inviterer nå til ultraløp for første gang. (Foto: Olav Engen)