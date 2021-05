Tidligere i vår rapporterte vi om Des Lindens nye bestetid på 50 km for kvinner. Hun sneik seg under 3 timer med 2.59.54 satt i et løp der hun hadde drahjelp hele veien av en mann. I Nedbank Runified 50 km løp kvinner og menn hver for seg, og Irvette van Zyls vinnertid på 3.04.23 er beste 50 km-tid oppnådd i løp for bare kvinner. Det er også den nest beste tida totalt, godt under Aly Dixons 3.07.20 som var bestetid i verden fram til Des Lindens løp 13. april i år.

Irvette van Zyl er 33 år gammel og har 2.28.40 som maratonpers og 1.11.09 på halvmaraton. Maratontida oppnådde hun april i vår, og den var god nok til å gi henne OL-billett. Irvette er for øvrig gift med Louis Jacobus van zyl som en del vil huske som en av verdens beste 400 m hekk-løpere for noen år tilbake. Han har sølv fra VM og 47,66 som pers på 400 m hekk.

Også kvinna som ble nummer to, Lilian Jepkorir, løp under Aly Dixons gamle bestetid. Kenyanske Jepkorir kom i mål på 3.05.00. Det hører også med til historien at Irvette van Zyl egentlig stilte som fartsholder i løpet for sin teamvenninne, Gerda Steyn. Men da Steyn brøt løpet etter 30 km, valgte van Zyl å fortsette.







På herresida var det hele seks mann som løp under den gamle bestetida på veg, Thompson Magawanas 2.43.20 fra 1988. Den ble oppnådd som passering underveis i den 56 km lange ultraklassikeren Two Oceans Marathon. I fjor høst løp imidlertid CJ Albertson fra USA på 2.42.30 på bane, og den tida var det nå fire mann som underskred. Det forteller noe om hvor jevnt og sterkt feltet var.

Vinner Ketema Negasa er en 34 år gammel etiopier som har løpt maraton på 2.11.07. Det gjør han på ingen måte til noen maratonstjerne i Etiopia, der han ikke er inne på lista over de 250 beste maratonløperne i landet. Men i ultraverdenen har han nå fått et navn, og det blir spennende å se hva han kan få til om han velger å prøve seg også på lengre ultraløp.

Totalt fullførte 48 menn og 22 kvinner Nedbank Runified som må kunne karakteriseres som et eliteløp. Alle kvinnene løp under 4 timer og alle mennene under 3.20.



Alle resultat



Irvette van Zyl har hatt en sterk sesong så lang. Først kvalifiserte hun seg til OL på maraton, og nå løp hun fortere på 50 km uten mannlig drahjelp enn det noen har gjort før henne. (Fot: NedbankRunified)