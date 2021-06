For løperne var det nok en stor fordel at det var litt disig slik at sola ikke fikk alt for godt tak. Tørre og fine forhold bidrog nok også til mange sterke tider.

At Halfdan-Emil Færø skulle vinne, var ikke så overraskende. Han var nevnt som en av favorittene i Kondis sin forhåndsomtale av løpet.

Det var imidlertid ikke Selma Eldevik, og i og med at hun ikke sprang sammen med de andre favorittene i den første puljen, gikk hun også litt under radaren underveis i løpet. Første kvinne i mål var favoritten Karoline Holsen Kyte som for øvrig er samboer med herrevinner Færø.

Det lå med andre ord an til dobbeltseier for samboerparet – helt til 15 år gamle Selma Eldevik kom i mål. Hun hadde starta i en pulje 10 minutter etter Kyte, og løpstida var over 4 minutter bedre – 1.42.59 mot 1.47.09. Ved passering 10 km lå de to helt likt, så det ser ut til å h vært på siste del av løpet at Selma virkelig har løpt fort. Sjøl om hun er et nokså ubeskrevet blad i seniorsammenheng, så har hun tidligere vist at hun er et stort talent med blant annet 4.49 på 1500 m og 11.20 som bestetid i Stolzekleiven Opp.

I herreklassen var Halfdan-Emil Færø klart raskest med 1.31.32. Han var over 4 minutter foran de to neste, o-løper Karl Fremstad og Anders Sommer. I likhet med kvinnevinner Eldevik er det særlig på siste del av løpet at Færø har dratt ifra konkurrentene.





Halfan-Emil Færø hadde en sterk avslutning og var klart best i herreklassen. (Foto: Arne Dag Myking)



21 km kvinner 1 Selma Eldevik Varegg Fleridrett K16-17 01:42:59 2 Karoline Holsen Kyte Førde IL - Friidrett K23-34 01:47:09 3 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb K40-44 01:48:45 4 Tine Alfstad Olsen Viking TIF K16-17 01:52:01 5 Sara-Rebekka Færø Linde Varegg Fleridrett K35-39 01:53:54 6 Målfrid Valdersnes BFG Bergen Løpeklubb K45-49 01:57:42 7 Johanne Wessel Gular IL K23-34 01:59:25 8 Renate Galleberg K40-44 02:00:24 9 Karen Marie Håkonsen Kjellmyra IL K20-22 02:03:41 10 Emma Hanstveit Mjøsdalen IL K16-17 02:05:30 21 km menn 1 Halfdan-Emil Færø Varegg Fleridrett M23-34 01:31:32 2 Karl Fremstad Tyrving IL M23-34 01:35:49 3 Anders Sommer Varegg Fleridrett M23-34 01:36:02 4 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb M23-34 01:36:04 5 Per-Christian Grieg Varegg Fleridrett M20-22 01:37:04 6 Erik Vadla Sandnes IL M23-34 01:40:39 7 Isak Bergset Team PK M23-34 01:43:00 8 Lorentz Erland Linde Varegg Fleridrett M35-39 01:43:33 9 Eivind Farestveit Larsen BFG Bergen Løpeklubb M23-34 01:43:41 10 Callum Smith Varegg Fleridrett M23-34 01:45:47



Karoline Holsen Kyte lå først av kvinnene i løypa, men med puljestart så ble det nest beste sluttid på den sterke bakkeløperen. (Foto: Arne Dag Myking)



Anita Iversen Lilleskare, som her har følge av Andre Hansen, var tredje raskest av kvinnene. (Foto: Arne Dag Myking)



Anders Kjærevik ligger her noen meter foran Anders Sommer. I mål var Sommer 2 sekunder foran og sikra seg dermed tredjeplassen. (Foto: Arne Dag Myking)



Kondis kommer med en større reportasje fra Bergen Fjellmaraton i løpet av helga.