Det andre løpet i årets Platou Fjellkarusell går over Totlandsfjell og Livarden, med start og mål ved Fanahytten. Dette er et fint terreng som er skånsomt å bevege seg i.

I det første løpet av denne sesongens karusell, det gikk på Lyderhorn, var det 73 deltakere. Av smittevernshensyn opererer arrangørene med en maks. grense på 200 deltakere, så her er plass til flere.

Les om det første løpet i Kondis: Hilde Fenne vant sesongåpningen av Platou Fjellkarusell



Løp 2: Livarden 683 m.o.h

Dato: Torsdag 17. juni 2021 Start: kl 18:30 Løype: Start nedenfor Fanahytten og følger deretter veien til Kopesteinen og videre langs stien over Totlandsfjellet og ned mot Seterhaugen. Løypen stiger deretter til Livarden på 683moh. Fra toppen følger løypen rett sør mot mål. Merk -løypen er i år endret etter innspill fra deltakere om å løpe mindre på vei, og avslutningen går over Grindåsen til mål og Fanahytten Denne turen går i noe av det fineste løpeterrenget Bergen har å by på. Skånsomt terreng og utsyn i alle retninger. Terningkast 6.

Lengde: 10,2 km og 482 meter stigning. Praktisk info: Parkering ved Riple parkering. Husk avgift, se skilt.

Les mer om Platou Fjellkarusell 2021

Program for Platou Fjellkarusell 2021

Løp 1: Lyderhorn 396 m.o.h. Dato: 25. mai 2021

Løp 2: Livarden 683 m.o.h. Dato: Torsdag 17. juni

Løp 3: Dyrdalsrunden 804 m.o.h. Dato: Torsdag 24. juni

Løp 4: Landåsfjellet 428 m.o.h. Dato: 9. september.

Løp 5: Blåmanen, by night 5. oktober

