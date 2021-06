I det forrige løpet over Livarden fikk løperne kjenne på våte løyper og dype myrer. På det neste løpet den 24. juni lover værmeldingen oppholdsvær. Denne gangen er det Dyrdalsrunden som deltakerne skal utfordres på. Det innebærer blant annet at man får en løpetur over den spektakulære Hausdalshorga, som er sammenliknet med Besseggen siden hele fjellet er en langstrakt egg. Men historien til Hausdalshorga kan tyde på at det har foregått andre ting enn fjelløp der: en horg var et slags alter eller sted for ofring i førkristen norrøn tid.

Dette blir det siste løpet før sommeren i denne karusellen.

Les om det forrige løpet i Kondis: Våte og gjørmete løyper, men fornøyde deltakere i Platoukarusellens løp over Livarden

Løp 3: Dyrdalsrunden 804 m.o.h

Dato: Torsdag 24. juni 2021. Start: kl 18:30. Løypebeskrivelse: Kanskje Bergens fineste løpsopplevelse. Her får du vidde, høyfjell, skog, myr og ikke minst fantastisk utsikt. Vi starter på Bontveit-snuplass, følger skogsvei nordover til Bjørnarstølen, videre opp ryggen til Nobbane og deretter følger vi Rett Vest sin trase mot Austerinden 804 (eldorado blant randofolket vinterstid). Nå går løypen videre rett sør mot ryggen opp Hausdalshorga og bratt ned Dyrdalen via Bjørnastølen og til mål. Lengde: 12 km



Dyrdalsrunden. Hausdalshorga passeres til sist.

Dette er oppstigningen til Hausdalshorga som løperne skal ta i denne runden. Ikke så bratt, men jevn stigning til toppen. (Foto: Arne Dag Myking)>

Program for Platou Fjellkarusell 2021

Løp 1: Lyderhorn 396 m.o.h. Dato: 25. mai 2021

Løp 2: Livarden 683 m.o.h. Dato: Torsdag 17. juni

Løp 3: Dyrdalsrunden 804 m.o.h. Dato: Torsdag 24. juni

Løp 4: Landåsfjellet 428 m.o.h. Dato: 9. september.

Løp 5: Blåmanen, by night 5. oktober

